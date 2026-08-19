Es uno de los autos más baratos del mercado y consume apenas 4,8L cada 100km

El de los hatchback B fue siempre uno de los segmentos más competitivos en la Argentina. Durante años lo dominaron modelos de producción regional como Chevrolet Onix, Volkswagen Gol, Peugeot 208 o Renault Sandero, por citar solo algunos.

Pero ese escenario viene cambiando en los últimos tiempos de la mano del ingreso de muchos importados extrazona, especialmente provenientes de China. Entre ellos se ubica el MG 3, de la mítica marca inglesa Morris Garage que desde hace años controla el grupo chino SAIC (Shanghai Automobile Industry Corporation), y que aquí llega de la mano de Eximar.

Ya en su tercera generación, llega en dos niveles de equipamiento, Confort y Luxury (que fue el que evaluamos).

Vale la pena tomar en cuenta a este MG 3, porque es el primer modelo de este segmento con un sistema híbrido no enchufable. También, porque tiene una potencia realmente importante y porque tiene un precio que lo pone en competencia directa con los nafteros tradicionales del segmento.

Sus medidas son acordes con lo que se encuentra hoy en el mercado: mide 4,113 m de largo, 1,797 m de ancho y 1,502 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,570 m. Sin embargo, es interesante el espacio que queda en las plazas traseras, donde sin duda saca alguna ventaja.

Así luce la parte trasera del modelo

Respecto del diseño el frente es realmente atractivo, con faros delanteros de proyectores y DRL integradas, paragolpes con grandes tomas de aire y una parrilla chica bien abajo con patrón geométrico de rombos que le da carácter sin resultar recargada.

El perfil es el de un hatchback de cinco puertas clásico, con línea de cintura ascendente y techo que se arquea suavemente hacia atrás, y unas bonitas llantas de aleación bitono de 16” (neumáticos 195/55), que dan una presencia visual superior.

La parte trasera muestra faros con grafismo en diagonal de ángulo marcado, con una firma roja que resulta reconocible. El portón es amplio y de apertura cómoda; el baúl tiene 293 L de capacidad, una cifra ajustada pero aceptable para el segmento.

En el habitáculo encontramos materiales y terminaciones correctas, aunque algunos elementos tenían encastres regulares. La posición de manejo es muy buena y se consigue fácil gracias a que el volante se regula en altura y profundidad. El espacio en las plazas traseras es el justo para dos adultos de (la plaza del medio es realmente chica). La visibilidad hacia el exterior es la propia de un hatch B.

El vehículo tiene una buena posición de manejo

Hay un planteo muy a la nueva usanza: un tablero de instrumentos digital rectangular de 7” al que acompaña una pantalla multimedia táctil de 10,25″ con sistema compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Con una propuesta que mezcla controles por botones físicos con otros digitales, el resto del equipamiento incluye calefacción, tapizados en tela, volante multifunción, ventilación para las plazas traseras, tomas USB, cargador de 12 V, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y más.

La pantalla central multimedia está dispuesta en posición horizontal

Corazón híbrido

La mecánica del MG 3 es su propuesta más diferenciadora. El sistema híbrido combina un motor naftero de 1.5L, 4 cilindros y 16 válvulas, que genera 100 CV desde 1900 rpm y 13 kgm (128 Nm) de par a 4300 rpm, al que se le asocia otro eléctrico de 134 CV y 250 Nm, para conseguir una potencia combinada de 191 CV y un torque total disponible de 43,3 kgm (425 Nm). La transmisión es automática tipo DHT (Dedicated Hybrid Transmission) de 3 relaciones y la tracción es delantera.

La batería es de iones de litio de 1,83 kWh (autorrecargable y que se puede seleccionar).

Hay que aclarar que ambos propulsores pueden trabajar en paralelo o en serie según lo que demande la situación. En modo paralelo, el motor naftero se conecta directamente a las ruedas y las mueve con la asistencia del eléctrico cuando corresponde.

En modo serie, el térmico pasa a operar como generador: produce electricidad para alimentar la batería y/o mover las ruedas sin conectarse mecánicamente al tren de rodaje. Lo interesante es que puede hacer ambas cosas a la vez: cargar y traccionar en simultáneo si la situación lo requiere. La lógica de gestión privilegia siempre el funcionamiento eléctrico puro; el 1.5 entra en escena cuando la batería no tiene carga suficiente o cuando el conductor demanda más potencia de la que el motor eléctrico puede entregar por sí solo. Todo el proceso ocurre de forma automática y en milisegundos, sin intervención del conductor.

En la conducción ciudadana el auto aprovecha bien la propulsión eléctrica en los arranques y a velocidades bajas, y el motor térmico se incorpora de forma suave, sin sacudones perceptibles.

Así luce el interior

Y claro, la potencia declarada se hace sentir especialmente en autopista o ruta, donde tiene una entrega lineal y un grado de respuesta que asombra.

En cuanto a las prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 6 segundos y la velocidad máxima declarada es de 190 km/h.

Lo mejor, sin duda, se relaciona con los consumos: en nuestras mediciones, el tanque de 36 litros nos rindió poco más de 900 kilómetros, con promedios de gasto en uso mixto de 4,8 L/100 km. ¡Casi nada!

No hay que dejar de remarcar el confort de marcha (suave, mullido, silencioso) y el comportamiento dinámico (se lo nota siempre firme y estable, tanto en rectas como en curvas rápidas).

Finalmente, hay que destacar el equipamiento en seguridad activa y pasiva: 6 airbags, frenos a discos con ABS y EBD, asistencia electrónica de frenado, anclajes Isofix, controles de estabilidad y tracción, etcétera. El paquete ADAS incluye frenado autónomo de emergencia, advertencia de colisión frontal, control de velocidad crucero, asistente de embotellamientos, mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado trasero, monitor de punto ciego y alerta inteligente de exceso de velocidad.

El precio sugerido al público es en agosto de US$25.900.