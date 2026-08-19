Una icónica moto regresa al país y se venderá en cuotas desde $74.200

Las ventas de motos 0km atraviesan un gran momento, en un mercado que registró 511.986 unidades comercializadas en los primeros siete meses del año, lo que representa un crecimiento del 41,9% respecto del mismo período del año anterior, según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese contexto, Yamaha, una firma que logró crecer por encima del promedio del mercado, con un incremento del 61% en sus ventas y 11.774 unidades comercializadas en el acumulado, lanzó la preventa de la Crypton Finn a través de un plan de ahorro, una de las motos de mayor volumen de la marca.

La preventa contempla un esquema de 60 cuotas y busca facilitar el acceso al modelo mediante pagos mensuales en pesos. Según informó Yamaha Motor Plan Argentina, el precio de lanzamiento de la Crypton Finn dentro del plan es de $3.690.000, mientras que las cuotas parten de $74.297.

Cabe aclarar que, en la industria de las dos ruedas, el plan de ahorro tiene una presencia menor en comparación con el mercado de autos. Según fuentes del sector, se trata de una herramienta con potencial para explorar, ya que el costo de una moto es más bajo que el de un auto y, por ende, también lo es la cuota, lo que podría facilitar aún más el acceso a una moto.

La Crypton Finn está equipada con un motor de 115 cc con inyección electrónica (FI) y bajo consumo, características con las que Yamaha apunta al segmento de mayor volumen del mercado nacional. El nuevo plan permite acceder a una unidad mediante un sistema de adjudicación que contempla dos asignaciones mensuales por grupo: una por sorteo y otra por licitación.

Por su parte, cada grupo estará compuesto por 120 suscriptores. Una particularidad del esquema es que, una vez adjudicado el plan, el cliente podrá solicitar el cambio por otro modelo de la gama disponible de Yamaha, en lugar de quedar limitado a la moto originalmente elegida.

La propuesta se comercializa a través de la red de concesionarios oficiales de la marca

Con la incorporación de la Crypton Finn, Yamaha Motor Plan Argentina pasó a ofrecer cinco modelos bajo planes de ahorro financiados en pesos. La oferta queda conformada de la siguiente manera:

Crypton Finn: cuotas desde $74.297 (nuevo)

FZ V4.0 ABS: cuotas desde $128.300,51

XTZ 250 ABS: cuotas desde $192.790,17

MT 03 ABS: cuotas desde $250.375,54

Teneré 700: plan de 24 meses, con cuotas desde $1.457.224,39

Desde la compañía destacaron que la incorporación de la Crypton Finn apunta tanto a quienes buscan acceder a su primera moto Yamaha como a aquellos usuarios que pretenden reemplazar una unidad usada.

“Estamos muy entusiasmados de incorporar este modelo icónico a nuestra oferta de Planes de Ahorro”, señaló Roque Agustín Romano, gerente comercial de Yamaha Motor Plan Argentina. El ejecutivo destacó que la empresa busca ampliar las alternativas de movilidad mediante una herramienta de financiación en pesos.

Los planes son comercializados exclusivamente mediante la red de concesionarios oficiales y cuentan con el respaldo y la garantía de Yamaha Motor Argentina. La compañía informó que lleva cinco años desarrollando esta modalidad en el mercado local y que actualmente cuenta con más de 10.000 clientes activos.

La nueva propuesta para la Crypton Finn se suma así a una estrategia de la marca para ampliar las alternativas de financiación de sus motocicletas, especialmente en los modelos destinados al segmento de mayor volumen.