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Renault vende sus autos en cuotas y a tasa 0 para reactivar el mercado

La automotriz, que amplió su portfolio en la Argentina durante los últimos meses, dio a conocer sus propuestas de financiación y su lista de precios con bonificaciones de hasta $12 millones para julio

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En la primera mitad del año, Renault vendió 20.478 autos 0km
En la primera mitad del año, Renault vendió 20.478 autos 0km

Si bien la compra de autos en cuotas cayó este año en comparación con el mismo período de 2025, el financiamiento continúa teniendo un peso significativo dentro del mercado. Entre enero y mayo se comercializaron 116.087 vehículos 0km financiados, sobre un total de 273.819 patentamientos, lo que significa que el 42,4% de las operaciones se concretó mediante algún tipo de crédito, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

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En otras palabras, esto implica que cuatro de cada 10 autos 0km vendidos en ese período fueron adquiridos mediante algún tipo de financiación, una herramienta que continúa siendo clave para sostener las ventas en un mercado que, durante el primer semestre del año, registró una caída del 9,9%.

El Renault Boreal es el nuevo C-SUV de la marca
El Renault Boreal es el nuevo C-SUV de la marca

En ese contexto, y con el objetivo de impulsar las ventas durante el segundo semestre del año, Renault, una de las siete automotrices que superó las 20.000 unidades comercializadas entre enero y junio, dio a conocer sus condiciones de financiación para julio, que incluyen las siguientes opciones a tasa 0 (TNA) en 12 meses:

  • Renault Boreal Evolution y Techno: hasta $30.000.000.
  • Renault Arkana: hasta $27.000.000.
  • Renault Boreal Iconic: hasta $25.000.000.
  • Renault Kangoo VU: hasta $25.000.000.
  • Renault Duster: hasta $25.000.000.
  • Renault Kardian: hasta $24.000.000.
  • Renault Oroch: hasta $20.000.000.
  • Renault Kwid: hasta $18.000.000.
  • Renault Kangoo VP: hasta $17.000.000.
  • Renault Logan: hasta $15.000.000.
  • Renault Sandero: hasta $15.000.000.
  • Renault Stepway: hasta $15.000.000.
Renault Kwid, el auto 0 km más accesible del mercado argentino
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Ahora bien, con una tasa 0 (TNA) y un plazo de 18 meses, la automotriz del rombo ofrece las siguientes opciones de financiación:

  • Renault Boreal Evolution y Techno: hasta $27.000.000.
  • Renault Arkana: hasta $22.000.000.
  • Renault Boreal Iconic: hasta $20.000.000.
  • Renault Kangoo VU: hasta $20.000.000.
  • Renault Kardian: hasta $20.000.000.
  • Renault Oroch: hasta $18.000.000.
  • Renault Duster: hasta $17.000.000.
  • Renault Kwid: hasta $16.000.000.
  • Renault Kangoo VP: hasta $15.000.000.
  • Renault Logan: hasta $15.000.000.
Renault Arkana, el SUV crossover compacto de la marca
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Como tercera alternativa, Renault también ofrece financiación a tasa 0 (TNA) a 24 meses para los siguientes modelos:

  • Renault Boreal Evolution y Techno: hasta $20.000.000.
  • Renault Kardian: hasta $17.000.000.
  • Renault Kangoo VU: hasta $16.000.000.
  • Renault Boreal Iconic: hasta $16.000.000.
  • Renault Arkana: hasta $15.000.000.
  • Renault Kwid: hasta $14.000.000.
  • Renault Kangoo VP: hasta $13.000.000.
  • Renault Duster: hasta $12.000.000.
Renault Kardian, el B-SUV de la firma
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En simultáneo, mantienen vigentes tasas preferenciales que varían según el modelo y el monto a financiar:

  • Alaskan: hasta $24.000.000 en 12 cuotas fijas a tasa 4,9% (TNA)
  • Master: hasta $18.000.000 en 12 cuotas fijas a tasa 14,9% (TNA)
  • Koleos: hasta $35.000.000 en 12 cuotas fijas a tasa 9,9% (TNA)
Renault Koleos, una de las últimas novedades de la automotriz
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Los precios de Renault de julio con bonificaciones

La automotriz de origen francés informó su lista de precios para julio, con un incremento promedio del 1,5% respecto del mes anterior, por debajo del último índice de inflación. No obstante, algunos modelos mantuvieron sus valores, mientras que otros registraron subas de hasta el 2,7%.

De esta manera, la gama quedó configurada de la siguiente forma (precio de lista):

  • Renault Kwid: $27.200.000
  • Renault Logan: desde $33.980.000
  • Renault Stepway: desde $35.740.000
  • Renault Kwid E-Tech (100% eléctrico): $36.880.000
  • Renault Sandero: desde $37.980.000
  • Renault Kardian: desde $38.300.000
  • Renault Kangoo Furgón: desde $40.290.000
  • Renault Kangoo: desde $42.200.000
  • Renault Duster: desde $43.570.000
  • Renault Oroch: desde $44.650.000
  • Renault Boreal: desde $50.000.000
  • Renault Arkana: $55.510.000
  • Renault Alaskan: desde $58.220.000
  • Renault Master: desde $64.150.000
  • Renault Megane E-Tech (100% eléctrico): $69.580.000
  • Renault Koleos: desde $80.550.000

A su vez, la automotriz informó que su red de concesionarios ofrece bonificaciones de hasta $2.000.000 para el Renault Kardian, de hasta $5.000.000 para el Renault Arkana y de hasta $12.000.000 para el Renault Koleos Techno.

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