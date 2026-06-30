Las ventas de autos vuelven a caer en la Argentina, pero el sector espera una recuperación en el segundo semestre

El registro de patentamientos volvió a mostrar una desaceleración frente al 2025, pero una leve mejoría mes contra mes
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Las ventas de autos cerraron nuevamente a la baja. Según informa la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en junio se matricularon 45.995 unidades, una caída del 12,8% interanual dado que a igual mes, pero de 2025, el número alcanzaba las 52.730.
A su vez, los valores siguen siendo bajos si la comparación se hace en el acumulado. En lo que va del año, se patentaron 294.181 unidades, un 9,9% de lo alcanzado en 2025, cuando el registro llegaba a 326.549. Por su lado, se observó una mejora frente a mayo: las ventas crecieron 7,2%.
“La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones. Tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y se observan señales de recuperación en el horizonte“, analizó Sebastián Beato, titular de Acara.
“Los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o haya nuevas opciones para acceder a los vehículos. Nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante acumulado de unidades sin destino en el mercado", profundizó.
Según el presidente de la entidad, ahora se requieren nuevas herramientas como “financiación a largo plazo, a la baja o a tasa cero y sinceramiento de precios e impuestos". El futuro, si bien las cifras actuales preocupan al sector, sería prometedor. “Las cifras de junio muestran una recuperación contra mayo y es de esperar que de aquí a fin de año tengamos un segundo semestre mejor que el primero y en crecimiento", cerró.
En cuanto a modelos, la líder de ventas mensuales volvió a ser la Toyota Hilux, que despachó 3002 ventas en junio. La siguió un histórico del ranking como el Fiat Cronos y completó el top 3 otra pickup, la Ford Ranger.
- Toyota Hilux: 3002
- Fiat Cronos: 1900
- Ford Ranger: 1786
- Ford Territory: 1584
- Volkswagen Amarok: 1229
- Volkswagen Tera: 1131
- Chevrolet Tracker: 1113
- Peugeot 208: 1089
- Toyota Yaris Cross: 1075
- Chevrolet Onix: 1073
En el ranking de marcas, junio trajo novedades. Si bien la avanzada de automotrices chinas sigue a pasos firmes en el mercado local, la única que logró meterse dentro de las más vendidas fue BYD, que quedó en octava posición. Los primeros tres puestos estuvieron dominados por marcas tradicionales y con presencia productiva en el país, como Toyota, Volkswagen y Fiat, respectivamente.
- Toyota: 6775 unidades vendidas en junio.
- Volkswagen: 5487.
- Fiat: 5226.
- Ford: 4375.
- Chevrolet: 3847.
- Peugeot: 2718.
- Renault: 2670.
- BYD: 1740.
- Citroën: 1725.
- Jeep: 1071.
En cuanto al acumulado, hubo variaciones. La marca con más ventas en la Argentina es ahora Toyota, seguida de Volkswagen y Fiat. La china BYD también figura en el ranking, alcanzando la novena posición.
- Toyota: 38.580
- Volkswagen: 37.917
- Fiat: 34.180
- Ford: 26.821
- Chevrolet: 23.645
- Peugeot: 20.736
- Renault: 20.478
- Citroën: 10.899
- BYD: 8249
- Jeep: 7279
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