Renault y Nissan harán una nueva pick up compacta en Córdoba

La alianza Renault-Nissan-Mitsubishi anunció hoy en Francia sus nuevos proyectos industriales para los próximos años y confirmó que el utilitario que se producirá en la planta de Santa Isabel (Córdoba) será una pick up compacta. El flamante modelo reemplazará a la actual Renault Oroch y también habrá una variante similar con la marca Nissan, que hasta ahora no tiene un producto en esa categoría.

Además, la alianza indicó que continuará en Córdoba con la colaboración en el segmento de pick ups medianas, donde hoy produce las Nissan Frontier y Renault Alaskan, lo cual implica que las nuevas generaciones de ambos modelos -que son mellizos- también se harán en la Argentina.

Renault, Nissan y Mitsubishi anunciaron en total cuatro proyectos para América Latina, en el marco de los cambios dentro de su alianza que implicaron un rebalanceo de las participaciones accionarias (Renault redujo su tenencia al 15% del capital de Nissan, mismo porcentaje que posee la automotriz japonesa).

Los cuatro proyectos para América Latina (en los cuales la fábrica argentina de Córdoba figura en primer lugar) son:

Una nueva pick up compacta de media tonelada desarrollada por Renault y compartida con Nissan en la Argentina

Continuará con la “exitosa colaboración” en la familia existente de pick ups Nissan Frontier/Renault Alaskan. Renault producirá pick ups en Córdoba para Nissan y para Renault

En México, Nissan producirá un nuevo modelo para Renault, por primera vez en 20 años en ese país

Además, Nissan y Renault venderán dos vehículos eléctricos comunes del segmento A, ambos basados en la plataforma CMF-AEV

La nueva pick up compacta que se hará en Córdoba será la sucesora de la actual Oroch, sobre la base de la nueva plataforma CMF-B que Renault radicará en Santa Isabel. No se anunció aún ni el monto de inversión ni la fecha en que arrancará el proyecto, pero la confirmación de que será una nueva pick up -hasta ahora lo único que se sabía era que se trataba de un utilitario- y que también habrá una variante para Nissan reforzará la importancia de la planta cordobesa dentro de la alianza.

Nissan produce su modelo Frontier en la planta de Santa Isabel

La pick up Renault Alaskan, que Nissan produce para Renault en Córdoba

A ese nuevo modelo se sumará la renovación generacional de la Nissan Frontier y la Renault Alaskan, con lo cual en Santa Isabel se fabricarán cuatro pick ups distintas, un hecho inédito en la industria local. Con la nueva pick up compacta de Renault, se dará el efecto inverso al que ocurre hoy con las Frontier y Alaskan: será la marca del rombo la que desarrolle el producto y lo fabrique también para Nissan. En el caso de la Alaskan, es hecha por Nissan por encargo de Renault y está basada completamente en la Frontier, diseñada por la marca japonesa.

El anuncio de Renault-Nissan-Mitsubishi representa un paso más en la especialización en pick ups que está logrando la industria automotriz argentina. En el país se producen hoy, además de las Frontier y Alaskan, los modelos medianos Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger.

Según explicó Renault tiempo atrás, el principal objetivo de la radicación del nuevo modelo en la planta de Santa Isabel es aumentar las exportaciones a la región, para mejorar su balanza comercial. El modelo será de localización exclusiva (es decir, se hará solo en la Argentina) y responderá a la nueva estrategia de la automotriz de especialización en cada país donde tiene fábricas (la Argentina, Brasil y Colombia).

LA NACION