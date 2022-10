Todo lo que se sabe sobre el nuevo proyecto de Renault para Córdoba

escuchar

París (Enviado especial) - En el marco del Salón de París realizado en esta ciudad, LA NACION compartió una rueda de prensa exclusiva con Luiz Fernando Pedrucci, vicepresidente senior de Renault y CEO para América Latina. El ejecutivo brasileño responsable de las operaciones de la automotriz en toda la región habló sobre los lanzamientos que vienen, el futuro de la pick up Alaskan y el estado del nuevo proyecto –un utilitario o una pick up, según todo indica- que la marca anunciaría en el corto plazo para la fábrica de Córdoba.

Estas fueron sus definiciones principales:

La inversión en Brasil

“En este salón estamos viendo el trabajo de los últimos dos años para reposicionar nuestra marca. Poco a poco esta visión de producto se va a desplegar por el mundo. Lo que estamos haciendo ahora es la traducción de la estrategia para América Latina. Además de la producción que ya tenemos, en Brasil anunciamos la llegada de una nueva plataforma, CMF-B. Brasil será el primer país de la región en recibirla. Una inversión de una plataforma nueva es para 10, 12 años. El anuncio de su llegada para América Latina es muy importante porque muestra el camino para los próximos años. Es solo el primer paso del nuevo ciclo de inversión. Luego de esto seguiremos con las inversiones en la Argentina y en Colombia”.

“Vamos a aprovechar el liderazgo de Renault en la venta de vehículos eléctricos en la región con los nuevos productos que vamos a lanzar: el Megane E-tech, el Kwid E-Tech que ya llegó a Brasil y ahora irá a los demás países, la Kangoo E-Tech y la Master E-Tech. Nuestra ofensiva con eléctricos garantizará la continuidad de nuestro liderazgo. La región es un eje fundamental para el grupo y la Argentina por supuesto que es parte de ese ecosistema. Esperamos poder contar con inversiones para la Argentina”.

La futura generación de la Renault Oroch es una de las posibilidades que se menciona para Córdoba

“La intención es que Brasil reciba primero la plataforma CMF-B y luego seguir uno por uno. Pero las decisiones de primer paso y segundo paso dependen de las condiciones locales. Lo que sabemos es que tenemos un ecosistema de Renault en la región en el que cada país tiene que tener un rol. En esto tenemos una estrategia para cada uno de los países. Pero dependerá de las condiciones de cada país. Lo peor que puede ocurrir para una inversión es la inestabilidad. Hay planes para todos los países, pero hay que concretarlos uno por uno”.

El nuevo utilitario que fabricaría Renault en la Argentina

“Hay que saber que no hay un solo escenario, siempre evaluamos varios. Uno de esos escenarios es la producción de un utilitario en la Argentina, pero como dije, aún es muy temprano. Depende de muchos temas. Una inversión de este tamaño en una nueva plataforma viene de la mano de un acuerdo de todos los stakeholders del proceso: sindicato, proveedores, concesionarios, gobierno. Desde el momento en que ajustamos el proyecto con todos, es que el proyecto despega. Aún tenemos que tener esta discusión en la Argentina para garantizar que nuestra idea, o una de nuestras ideas, tenga éxito. Todavía no está decidido, pero está en buen camino. Hay una diferencia entre estar en buen camino y recorrer el camino. Tenemos que atravesar todas las etapas con perfección para que al final podamos llegar al resultado. Si el anuncio será en 2023, no lo sabemos, hay etapas por cumplir. Si podemos ir más rápido lo haremos. La Argentina es fundamental para Renault dentro de América Latina y queremos continuar esta historia”.

El futuro de los modelos en Córdoba

“Nuestra intención es que cada país tenga su rol de producción, para el mercado interno y para exportar, y que no se produzca el mismo modelo en dos sitios distintos. La intención es que cada país produzca su modelo y también pueda importar”.

La pick up Alaskan y su renovación

“La pick up fue lanzada hace dos años, es muy temprano aún. Cada producto tiene un ciclo de vida y una pick up tiene un ciclo más largo todavía. Eso no impide que estemos pensando ya en su futuro. Todavía no tenemos una decisión. Debemos ocuparnos más de los vehículos que están sobre el final de vida que de los que recién empiezan. Alaskan está en el principio. Igual tenemos varias ideas. No tenemos visibilidad de tener un nuevo partner por el momento (en alusión a Mitsubishi, otro aliado internacional de Renault y Nissan), ni de introducir tecnología híbrida”.

La pick up Alaskan, producida en Córdoba junto con la Nissan Frontier, se exporta solo a Colombia

Exportaciones

“En el mundo existen centros de excelencia para exportar pick ups. Lamentablemente en la región no tenemos competitividad de costos para competir con los productos fabricados en Asia. Me encantaría que pudiéramos hacerlo, pero no tenemos esa competitividad”.

El destino de Sandero y Logan, si llega la nueva inversión a Córdoba

“Los dos modelos tienen historia para cumplir aún. Las cifras de aceptación y satisfacción de los clientes son altas, por ser robustos y accesibles. El desafío es que la ecuación con todas las variables que estamos analizando funcione y que el ecosistema sea sólido. Sinergia entre los países y que cada país tenga su rol con la plataforma CMF-B. Brasil ya está, ahora hay que avanzar con Argentina y Colombia. El primer auto que lanzaremos en Brasil con la nueva plataforma será una SUV con ADN Renault”.