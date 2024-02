escuchar

El amor no se reserva únicamente para criaturas vivientes, claro que no. El Día de San Valentín, que honra a los enamorados, tiene tantas interpretaciones como personas hay en el mundo. Si bien la más popular es que es una fecha para parejas, es una buena oportunidad también para los apasionados. Y no hay personas más apasionadas que quienes disfrutan de los autos.

A lo largo de la historia de la industria se han lanzado vehículos de todo tipo: exclusivos, populares, algunos muy bellos y otros no tanto. Sin embargo, todos encontraron al verdadero amor y, de alguna manera, entraron en el corazón de algún fanático por el mundo.

Esta lista no pretende polemizar sino destacar diez autos para enamorarse. Son vehículos que sobresalen por alguna u otra característica y que se vuelven icónicos en su clase. La valoración que los coloca en este listado, así como en tantos otros que puedan aparecer (ya mencionados en LA NACION), no es más que un criterio subjetivo, abierto al debate y con el mero objetivo de encontrar otra excusa para hacer un recorrido por la historia.

1 - Jaguar E-Type

Se presentó en el Salón de Ginebra de 1961 y recibió elogios hasta de Enzo Ferrari, quien llegó a definirlo como “el auto más bello del mundo”. Es hoy un clásico distinguido y considerado como un referente de todos los tiempos. Se vendió en versiones coupé y descapotable. Montaba un motor 6 cilindros en línea de 269 CV. Se produjo hasta 1975 y en la actualidad la firma británica lo revivió dotándolo de una mecánica 100% eléctrica con autonomía de hasta 250 kilómetros.

Jaguar E-Type

2 - Aston Martin DB5

Cruzó la línea de la inmortalidad desde su paso por la pantalla grande como el auto de James Bond, en “Goldfinger” de 1964. Había nacido un año antes como una evolución del DB4, mejorando notablemente el aspecto mecánico, trepando hasta los 282 CV y llegando a los 240 km/h. Regresó para tener algunas apariciones junto al agente 007 en “El Mañana Nunca Muere” y “Casino Royale”.

Aston Martin DB5

3- Mercedes 300 SL

Mundialmente más conocido como “Alas de gaviota”, marcó un punto de inflexión en la industria gracias al vanguardista sistema de apertura de sus puertas. Se fabricó primero con carrocería coupé y después como cabriolet, aunque resignaba el atractivo de dicho mecanismo. El exquisito deportivo germano se produjo entre 1954 y 1963, y más acá en el tiempo la casa de la estrella lo reeditó bajo los cánones de la modernidad.

Mercedes-Benz 300 SL

4 - Lamborghini Miura

Aerodinámica en su máxima expresión. Presentado en 1966, este modelo inspirado en los prototipos de competición de Le Mans de su tiempo (como el Ford GT40), se ganó un lugar entre los más espectaculares de la historia. Muchos lo consideran como el primer supercar real. El motor central V12 de 385 CV lo catapultaba hasta los 300 km/h. Fue diseñado por Marcello Gandini para Bertone y se produjo hasta 1973.

Lamborghini Miura

5 - Ferrari 250 GTO

Uno de los tantos mitos de la marca del Cavallino. Sus iniciales hacen referencia al Gran Turismo Omologata y el número 250 deriva de la capacidad cúbica de cada uno de los 12 cilindros del motor de 300 CV, con el que podía alcanzar los 280 km/h. Se fabricó en pocas cantidades entre 1962 y 1964 y en los últimos años se ha posicionado como uno de los más caros en las subastas más renombradas del mundo, en las que le han bajado el martillo por US$80 millones.

Ferrari 250 GTO

6 - Ford Mustang

Uno de los grandes sueños americanos que caló profundo en el mercado ni bien apareció en 1964, en versiones hardtop y convertible. Sus cifras de venta se dispararon en 1966 y se consagró a partir de “Bullit”, película emblema del cine estrenada en 1968 y con Steve McQueen como piloto estrella.

Ford Mustang

7 - Alfa Romeo 8C Competizione

Una de las creaciones por excelencia de los últimos tiempos de la casa lombarda surgida del tablero de Wolfang Egger, que llegó al público (en 2006) en una tanda limitada entre coupé y spyder o descapotable. El argentino Juan Manuel Díaz estuvo a cargo del diseño del interior. Además de marcar el regreso a la tracción trasera, en ambas siluetas el encargado del impulso fue un motor Ferrari V8 de 450 CV.

Alfa Romeo 8C Competizione

8- Peugeot 406 Coupé Pininfarina

Presentado en el Salón de París de 1996, este hermoso modelo fue obra del genio italiano que -mientras también diseñaba para Ferrari- ya había colaborado con la marca del león en el desarrollo del 504 Coupé. Se fabricó en Italia (una planta que el carrocero tiene cerca de Turín) y se convirtió en una alternativa más accesible entre los deportivos de renombre.

Peugeot 406

9 - Maserati 3500 GT

Del modelo italiano se produjeron 2200 unidades (1957-1964) y quedó en los anales de la historia por su personalidad y elegancia. Además de distinguirse por las líneas de la carrocería, hacía alarde de una notable calidad y de la elevada rigidez estructural del chasis de tubos de acero soldados. Juan Manuel Fangio –que llevó a la marca a lo más alto en lo deportivo- tuvo una 3500 GT para usar cuando iba a Italia.

Maserati 3500 GT

10 - Audi TT Coupé

Revolucionó la industria con su estilo único de formas redondeadas. Diseñado por el equipo de Peter Schreyer, el deportivo alemán vio la luz a fines de los 90. Al año de su lanzamiento llegó la variante cabrio. Mecánicamente fue provisto de motores turbo de cuatro cilindros con potencias de 150 a 225 CV y también un V6 con 250 CV.

Audi TT