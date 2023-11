escuchar

Ayer Taylor Swift en la Argentina dejó de ser un lejano deseo multitudinario y se transformó en una realidad. Ni bien finalizó el show de Sabrina Carpenter -su amiga y telonera personal en The Eras Tour de Latinoamérica- las pantallas grandes se tiñeron de distintas versiones y épocas de la cantante y, a las ocho y media de la noche apareció un reloj, reminiscente al disco Midnights (2022), que marcaba los minutos para el comienzo de su performance.

Con la caída definitiva del sol y el entusiasmo de la audiencia más a flor de piel que nunca se empezó a escuchar la melodía de “Miss Americana & The Heartbreak Prince”, la canción con la que inaugura todas sus funciones, y una de las frases con la que se promocionó el tour mundial de la artista: “It’s been a long time coming” (pasó mucho tiempo).

Así, en una cuestión de segundos, todo aquel presente en el Monumental en ese momento entró en la primera era: Lover (2019). El resto es historia.

Taylor Swift inauguró el show con la primera era: Lover Soledad Aznarez - LA NACION

A pesar del carisma y soltura naturales de Swift, casi que cada paso del show está cuidadosamente planeado, desde el orden del setlist hasta las pausas para hablar con el público, las coreografías y la escenografía. En este último campo hay varias cosas que se pueden analizar y una de ellas es en relación con la performance de Blank Space, uno de los hits de su último álbum re-grabado, 1989 (Taylor’s Version) (2023).

La canción, publicada por primera vez en 2014, es una suerte de parodia en la que Swift elige apropiarse de la reputación que le dieron de “loca”, “salidora serial” y hasta “tóxica” y, por lo menos, divertirse un poco a través de esa mirada. “Si yo fuese realmente esa chica, ¿qué canción escribiría?“, reflexionó en una entrevista. “Entonces escribí Blank Space”.

Nueve años después, en el Eras Tour, lejos de olvidar a sus fantasmas del pasado, blondie vuelve a glorificarlos, y la puesta en escena de Blank Space en el estadio es muy similar al videoclip de la canción, también publicado ese año, en el que aparecen varios elementos, entre ellos autos clásicos vintage y bicicletas.

@madalyn111121 I never noticed the backup dancers smashing the car during Blank Space 😮 @Taylor Swift @Taylor Nation @The Eras Tour erastourtaylorswift erastour taylorswift minneapolis usbankstadium taylorswiftminneapolis taylorswiftminneapolisnight1 erastourminneapolis erastourminneapolisnight1 ♬ original sound - Madalyn

Por qué destruye un Shelby AC Cobra

El cortometraje empieza con la entrada en escena del interés amoroso de Swift arriba de un Shelby AC Cobra. El hombre, interpretado por el modelo Sean O’Pry, estaciona y el relato comienza. “Nice to meet you. Where you’ve been? I could show you incredible things” (Un gusto. ¿Dónde estuviste? Podría mostrarte cosas increíbles), canta la protagonista.

El auto en el que llega es el mismo que, en el clímax de la canción, poco después de ver cómo su novio se mensajea con otra, Swift empieza a destrozar visceralmente con un palo de golf. En el show en vivo, la secuencia se repite: los tres bloques centrales de la plataforma del escenario se levantan, elevando a Swift con ellos, y a través de unas pantallas aparece un auto, el mismo Shelby AC Cobra del video, grande, clásico y listo para sufrir las consecuencias de una mujer enojada.

En la parte de la canción en donde la letra dice “Boys only want love if it’s torture” (Los chicos solo quieren amor si es tortuoso), las bailarinas que acompañan a la cantante en la gira, todas y cada una de ellas con un palo de golf en mano, empiezan a golpear al rodado.

Punto por punto, esta escena tiene varios significados. En primer lugar, no es aleatoria la decisión de decidir que un auto sea la víctima. Históricamente hablando, la publicidad y la cultura popular vincularon la posesión de autos a la virilidad y masculinidad, presentándolos como extensiones del ego y como símbolos de poder.

Taylor Swift en el video Blank Space, en el cual destroza un auto

En este sentido, que Swift en su momento más catárquico y desquiciado elija destrozar el auto de su ex pretendiente, demuestra la inteligencia y eficiencia del instinto femenino: ir directo a lo que más le duele. En este caso, su masculinidad y estatus encarnados en un auto.

Otro punto de conexión que se estableció en su momento con la escena de Blank Space (tanto el video como la representación en el Eras Tour), es con el escándalo de infidelidad de Tiger Woods, uno de los golfistas más exitosos y reconocidos del mundo, en noviembre de 2009. Fue un evento muy mediático que puso de manifiesto que el hombre tenía múltiples relaciones extramatrimoniales.

La descarga de Swift contra el auto de su candidato representa el nivel de ira y frustración acumuladas que provienen de enterarte que tu pareja está con otra persona

En consecuencia, Woods perdió a su esposa, a varios de sus patrocinadores y se retiró temporalmente del golf profesional. También tuvo que pedir disculpas públicas. En la escena, Woods estaría representado por los palos de golf, y Swift sería la vengadora.

Por último, la descarga de Swift contra el auto de su candidato representa el nivel de ira y frustración acumuladas que provienen de enterarte que tu pareja está con otra persona. Cuando se originan dentro de una mujer, estas emociones son -todavía- a menudo demonizadas, y no por eso dejan de suceder. La destrucción del auto es, entonces, una liberación dramática que, imagina la artista, a más de una de sus fans le gustaría probar.

Temas Taylor Swift