Así es la pick up más chica del mundo: mide menos de 3,5 metros

Después del anuncio de la llegada de un mini SUV eléctrico para junio de 2023, Baojun, una automotriz con sede en Guangxi, China, lanzó las primeras imágenes de una futura mini pick-up eléctrica que mediría lo mismo que un Volkswagen Gol.

Bautizada como Yep, el adelanto de la futura “baby pick-up” se presentó como la versión con caja de carga del mini SUV, y compartiría casi toda la estructura de este.

Baojun pertenece al holding de SGMW: el resultado de una triple alianza automotriz entre las empresas chinas SAIC y Wuling con la estadounidense General Motors. La marca nació en 2010 como una alternativa más barata a las marcas de GM, Chevrolet y Buick, que también tienen comercializan sus vehículos en China.

La futura pick-up es una versión alterada del mini SUV de la marca china.

¿Cómo es la mini pick-up Baojun Yep?

El diseño exterior de la Yep pick-up es muy parecido al de su antecesor, el Yep SUV, caracterizado por sus líneas rectas, amplios parachoques y guardabarros y faros cuadrados. La diferencia más notoria, naturalmente, está en que, en lugar de tener cuatro puertas, tiene dos, y agrega una caja de carga. Las ruedas de las imágenes compartidas son más grandes que las del SUV y hay una rueda de repuesto montada en la puerta trasera de la caja. Esta última reemplaza al reloj inteligente que incluye el SUV.

Se espera que la pick-up mida cerca de 3,38 metros de largo, tamaño que está por abajo de muchos modelos de autos urbanos, entre ellos el Volkswagen Gol.

La pick-up de Bajoun va a ofrecerse en tres colores.

En cuanto a la parte mecánica, la firma asiática no anticipó detalles, aunque se especula con que mantenga las bases de su hermano mayor. Este cuenta con un motor eléctrico en eje trasero de 68 caballos de fuerza y 140 Nm de torque, que le permite alcanzar una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Por otro lado, incluye una batería de litio-ferrofosfato que permite una autonomía de 303 kilómetros cada carga completa.

En su interior, la decisión de sacrificar el espacio por una caja de carga hace que la cabina sea solo de dos plazas. Por otro lado, la distancia del interior al suelo es mayor, y se alcanza a visualizar un techo corredizo y cámaras Go-Pro instaladas en el capó, afín con las generaciones más modernas.

Según las fotos compartidas, el modelo va a ofrecerse en tres colores de carrocería: azul, verde y lila.

Antecedente: el SUV Yep

Se especula con que las medidas de la pick-up sean similares, sino iguales, a las del SUV de la misma firma.

Todavía no se habló ni de fecha de lanzamiento ni de precios. Sin embargo, al tratarse de un vehículo de dimensiones reducidas y de una marca cuyo foco está en los clientes que no quieren invertir demasiado en un medio de transporte, todo da a entender que el número no va a ser alto. Para tener una idea, el SUV Yep comenzará a venderse en junio por alrededor de US$14.400.

Cabe aclarar que las imágenes y videos difundidos por el fabricante son renders y, al menos por ahora, no hay un vehículo físico, aunque todo parece indicar que pronto la cosa va a cambiar.

¿Quién quiere una mini pick-up?

En el gigante asiático, las camionetas eléctricas son populares entre ciertas empresas de servicios públicos y de entregas. Sin embargo, la línea de camionetas Yep parece apuntar a otro sector, ya que sus dimensiones no son funcionales para clientes que trabajan a gran escala.

Aquellos que siguen a las marcas eléctricas jóvenes chinas dicen que podría tratarse de un producto orientado a jóvenes que viven en la región del sur de China, que buscan hacer el salto hacia una movilidad práctica, moderna y sostenible.

LA NACION

Temas Pick ups