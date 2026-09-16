Aventura en la Patagonia: la experiencia exclusiva de Jeep en Lago Hermoso

La aventura, el contacto con la naturaleza y las experiencias al aire libre forman parte del espíritu que identifica a Jeep. En esa línea, el programa Jeep Wave, el club de beneficios de la marca, propone a sus clientes una agenda de actividades pensadas para disfrutar de nuevas experiencias y descubrir distintos destinos.

Jeep Wave es el club de beneficios de Jeep

En esta oportunidad, un grupo de miembros del club pudo vivir una jornada especialmente diseñada en Lago Hermoso Ski Resort, en San Martín de los Andes, que combinó deporte, naturaleza y aventura en medio de los paisajes de la Patagonia. La idea fue vivir una experiencia en torno a los vehículos todoterreno, un sello característico de la marca.

El día comenzó con una clínica de esquí o snowboard, adaptada al nivel de cada participante y acompañada por instructores especializados. Una propuesta pensada tanto para quienes ya tenían experiencia sobre la nieve como para aquellos que buscaban acercarse a estas disciplinas.

Se vivió deporte, naturaleza y aventura en San Martín de los Andres

Luego, la aventura continuó con un ascenso en motos de nieve hasta el Refugio Las Lagunas, ubicado a 1.500 metros de altura. El recorrido permitió atravesar los paisajes únicos de la Patagonia y disfrutar de una experiencia en contacto directo con la montaña.

La experiencia contó con una clínica de squí o snowboard

Una vez en la cumbre, llegó el momento de hacer una pausa para disfrutar de un almuerzo de montaña con vistas panorámicas a la Cordillera de los Andes. Después, el grupo emprendió el descenso para cerrar la jornada con una cabalgata blanca, otra de las actividades que permitió recorrer el entorno natural de una manera diferente.

Los asistentes ascendieron en motos de nieve hasta el Refugio Las Lagunas, ubicado a 1.500 metros de altura

La propuesta forma parte de las distintas experiencias que Jeep Wave ofrece a los propietarios de vehículos de la marca. El programa fue creado como un club de beneficios que reúne diferentes propuestas, desde beneficios en servicios de postventa hasta experiencias exclusivas para sus miembros.

Para formar parte, los propietarios de un Jeep pueden ingresar en www.jeepwave.com.ar, registrar su unidad y acceder a distintos sorteos, experiencias y novedades de la marca.

Estas experiencias son exclusivas para los miembros del club

Además, próximamente la plataforma permitirá que los propietarios de vehículos de colección también puedan registrar sus unidades y formar parte de la primera comunidad oficial de clásicos Jeep en Argentina.

A su vez, durante esta temporada, todos los miembros de Jeep Wave cuentan con un 15% de descuento en Lago Hermoso Ski Resort, en San Martín de los Andes. El beneficio alcanza los pases de esquí, las clases, el alquiler de equipos, las excursiones, las cabalgatas y otras actividades disponibles en el centro de montaña, según precisaron desde la compañía.

Los modelos de Jeep fueron los protagonistas de la jornada

Con estas experiencias, Jeep Wave busca llevar el espíritu aventurero de la marca más allá del vehículo, con propuestas que invitan a sus clientes a compartir experiencias, descubrir nuevos paisajes y disfrutar de actividades vinculadas con la naturaleza y la aventura.

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