BMW Group presentó sus nuevos modelos deportivos en Argentina

El Autódromo Roberto Mouras de La Plata fue el escenario elegido para una nueva edición de The BMW Experience, el encuentro con el que la compañía automotriz acerca algunos de sus modelos de mayores prestaciones a clientes y prensa especializada en un ambiente pensado para exprimir las capacidades de estos modelos.

La edición 2026 de este clásico evento tuvo además un componente particular: BMW Group Argentina concentró allí varias novedades para el mercado local. La propuesta abarcó diferentes escalones de deportividad, desde nuevas versiones de MINI hasta el modelo más potente y exclusivo de la actual gama del BMW M2.

La marca amplió su oferta de autos deportivos en el país GC

Durante la jornada hubo tiempo para salir a pista con los distintos modelos. LA NACION, al volante de un MINI John Cooper Works, pudo poner a prueba la excelente tenida del modelo y la contundencia de sus 231 CV, especialmente con el modo Go-Kart activado. Los participantes, además, pudieron elegir entre buena parte de las familias más divertidas y prestacionales de las marcas BMW y MINI.

Shell V Power fue el combustible oficial del evento, y tantos los autos y las motos de la BMW Experience utilizaron este combustible.

Las gamas de modelos BMW M Performance y MINI John Cooper Works estuvieron disponibles para probar en el autódromo GC

La principal novedad de BMW M es el M2 CS, una edición limitada que lleva al conocido seis cilindros turbo de 3 litros hasta los 530 CV y 650 Nm, 50 CV y 50 Nm más que el M2 convencional. La potencia continúa enviándose exclusivamente al eje trasero a través de una caja automática M Steptronic de ocho velocidades. Con esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 302 km/h, limitada electrónicamente.

El evento convocó a pilotos y celebridades como Julián Santero y Diego Leuco, además de clientes y prensa especializada GC

Según explicaron desde la compañía, no se trata únicamente de agregar potencia. El trabajo de la división Motorsport permitió reducir aproximadamente 30 kilos mediante el uso extensivo de fibra de carbono en componentes como el techo, la tapa del baúl con alerón integrado, el difusor, los espejos, las butacas y la consola central. También incorporó frenos carbono-cerámicos, llantas forjadas de 19 pulgadas adelante y 20 atrás, y una puesta a punto específica, con una carrocería ocho milímetros más baja.

Producido en México, será además el primer modelo BMW M CS ofrecido oficialmente por la filial argentina. Su exclusividad también se traslada al precio: cuesta USD 189.900, frente a los USD 127.900 del M2 convencional.

El BMW M440i xDrive Cabrio ofrece una versión descapotable a los clientes GC

En otro extremo de la propuesta deportiva aparece el nuevo BMW M440i xDrive Cabrio, que, como dice su nombre, suma una opción descapotable a la oferta local del Serie 4. Bajo el capot se destaca el seis cilindros turbo de 2.998 cc que desarrolla 387 CV y 500 Nm, asociados a tracción integral xDrive. Según la marca, acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y llega a los 250 km/h.

Uno de sus elementos distintivos es, naturalmente, el techo. BMW volvió a recurrir a una capota de lona retráctil que necesita 18 segundos para abrirse o cerrarse y puede accionarse circulando hasta 50 km/h.

BMW Group amplió la gama de MINI para Argentina

En la configuración destinada a la Argentina aparecen además el paquete aerodinámico M, llantas de 19 pulgadas, faros LED adaptativos, ópticas traseras Laserlight, equipo de sonido Harman Kardon y butacas delanteras eléctricas y calefaccionadas. Fabricado en Dingolfing, Alemania, el M440i xDrive Cabrio cuesta USD 106.900 y se ubica por encima del 430i Coupé, que continúa en la oferta por USD 74.900.

MINI también aprovechó el encuentro en el Mouras para ampliar su familia John Cooper Works con dos propuestas diferentes. La primera es el MINI John Cooper Works Countryman ALL4, que lleva el tratamiento deportivo al modelo más grande de la marca. Su motor 2.0 turbo desarrolla 317 CV y 400 Nm, cuenta con tracción integral y le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos y alcanzar 250 km/h.

Además de la mayor potencia, suma suspensión adaptativa, frenos JCW, llantas de 20 pulgadas y un amplio equipamiento de confort y asistencia a la conducción. Con un precio de USD 69.900, pasa a ubicarse en lo más alto de la gama MINI disponible en el país.

BMW aumenta su presencia en el país con modelos deportivos y ediciones limitadas, como el M2 CS GC

La segunda novedad es más particular. Las nuevas GP Inspired Edition recuperan elementos visuales inspirados en el MINI John Cooper Works GP, aquella serie limitada de 306 CV que la marca comercializó localmente en 2020.

En este caso, la edición se ofrece sobre el MINI Cooper S de cinco puertas, de 204 CV, o sobre el John Cooper Works de 231 CV. Se distinguen por la carrocería Legend Grey combinada con techo y espejos Chili Red, gráficas específicas, una decoración en el pilar C con trazados de circuitos, alerón trasero y llantas JCW de 18 pulgadas. Los precios son de USD 60.500 para el Cooper S GP Inspired Edition y USD 63.500 para el JCW GP Inspired Edition.

Los asistentes pudieron probar los autos en la pista del autódromo platense GC

Con propuestas que van desde los 204 hasta los 530 CV, nuevas variantes de nicho y alternativas que combinan altas prestaciones con formatos tan diferentes como un compacto, un SUV o un cabrio, The BMW Experience volvió a funcionar como una suerte de salón de altas prestaciones con un atractivo adicional: la posibilidad de salir a la pista y experimentar algunos de esos modelos en primera persona.

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