La actriz Dolores Fonzi criticó al Gobierno por los recortes a la cultura y el titular del INCAA salió al cruce

Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Dolores Fonzi cuestionó en duros términos el desfinanciamiento de la cultura en Argentina y apuntó contra las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, al que definió como “desalmado”.

Sus declaraciones generaron una rápida respuesta de Carlos Pirovano, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), quien rechazó los cuestionamientos y sostuvo que actualmente el organismo destina más recursos al sector que en años anteriores.

La actriz y directora, que participó de la presentación de Mis muertos tristes, describió el presente de la industria audiovisual argentina como “pésimo”.

Cruce Fonzi y Pirovano

“En estos encuentros se celebra el cine y se celebra la unión, y conocés gente de la industria, donde tratás de hacer uniones y puentes. Pero Argentina está en un momento incapacitado de propiciar la otra orilla del puente. Entonces está muy complicado”, dijo.

La actriz atribuyó esa situación a la pérdida de mecanismos de financiamiento y cooperación internacional que, según su visión, permitían concretar producciones de diversa escala. “Dependemos de las plataformas totalmente, porque ni siquiera se puede gestionar este tipo de coproducciones”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el cine argentino solía desarrollar proyectos junto a países como Francia, Bélgica y Alemania mediante fondos y acuerdos de coproducción internacionales. “Gracias al Instituto que sostenía la gestión se lograba filmar películas con estas coproducciones internacionales. Eso ya no es posible”, recriminó.

La actriz Dolores Fonzi en la edición °74 del Festival de San Sebastian ANDER GILLENEA - AFP

Y añadió: “No solo retiraron los recursos del INCAA, sino que cortaron todo tipo de posibilidad de puente con otros países”, planteó.

“Intentaron quitarle los subsidios a los libros, al teatro y así con todo en la cultura. La cultura es la memoria y la identidad de los pueblos, es el alma. Gente desalmada gobernando pretende matar lo poco de alma que queda”, concluyó

La respuesta del INCAA

Las declaraciones de Fonzi tuvieron repercusión inmediata y fueron respondidas este miércoles por Carlos Pirovano durante una entrevista en Radio Mitre. El titular del INCAA rechazó sus declaraciones y aseguró que el financiamiento del sector no fue recortado.

“Es falso que se cortaron los apoyos. Se están dando cinco veces más apoyos de los que se dieron en el 2023. En ese año se dio al cine cinco millones de dólares y este año 25 millones de dólares”, precisó.

Pirovano afirmó además que la actividad cinematográfica se mantiene y que el número de estrenos nacionales continúa creciendo.

El titular del INCAA, Pablo Pirovano Nicolas Suarez - LA NACION

“Este año ya tenemos 155 estrenos nacionales, de los cuales 30 son de la nueva gestión, es decir rodados en la nueva gestión. Vamos a tener películas en San Sebastián, Venecia, en Cannes y en Argentina. El año que viene van a haber más películas. Estamos abriendo convocatorias”, explicó.

Consultado sobre la fuerte definición de Fonzi acerca del gobierno, Pirovano contestó: “Tener alma o no lo determina Dios. Me parece que ella tiene que informarse un poco más. En la gestión pasada no hubo ningún convenio. Nosotros hemos cerrado un convenio de coproducción en desarrollo y producción con Paraguay. También otro de coproducción con Brasil y otro más con Italia para dos coproducciones”, indicó.

La fachada del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Gonzalo Colini - LA NACION

Y luego sostuvo que Fonzi junto a otras actrices son “viudas de la gestión anterior”. “Son los que lucraban de la gestión anterior. Para ellos no hay rodaje porque ellos no pueden ir a buscar al sector privado. Va Fonzi sí que hizo Belén cien por ciento con Amazon, Jeff Bezos. Le debe doler mucho eso”, afirmó.

Y continuó: “Nosotros no los empujamos hacia las plataformas, los empujamos hacia la audiencia. Si quieren el subsidio acrediten la audiencia, tengan películas con espectadores. Es lo que dice la ley, que es del 94, pero que la tergiversaron para hacer una asignación universal por productor”.

En el cierre de la entrevista, Pirovano insistió que la principal modificación introducida por la nueva gestión fue exigir resultados de público para acceder a los subsidios. “La única diferencia que hicimos en toda la diferencia de subsidios fue que pedimos audiencia. Antes de esto daban 300 millones de pesos por entregar una película. No importaba si la veía alguien o no”.