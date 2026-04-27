De la mano de RAM: así se vivió el evento más importante de Argentina para los fanáticos de las dos ruedas
Tres días, miles de visitantes y circuitos off-road en San Pedro.
En su tercera edición, el Moto Travel Fest se consolida como uno de los eventos más importantes del país para los fanáticos del off-road, los viajes y el deporte motor. Durante tres días, el predio de Enduro Park Argentina reunió a miles de personas, con circuitos abiertos y propuestas pensadas para conocer las últimas novedades del sector y tener experiencias de prueba en San Pedro.
RAM fue sponsor oficial con una propuesta que llevó la potencia a otro nivel. La marca especialista en pick-ups desembarcó en el Enduro Park con la Dakota, la Rampage y la 1500 Night Edition: tres modelos que tienen en la tecnología y el confort sus principales atributos, pero que en el Moto Travel Fest tuvieron la oportunidad de demostrar que esas cualidades no se resignan cuando el terreno se complica.
Las tres pick-ups tuvieron su espacio en el stand de la marca, donde los visitantes pudieron conocerlas de cerca durante todo el fin de semana. Y al igual que la lógica del evento, RAM fue más allá de la exhibición: la Dakota, la Rampage y la 1500 Night Edition se sumaron a los circuitos habilitados del predio para test drives en terreno real, donde cada curva y cada superficie irregular fueron la mejor forma de validar lo que la marca propone.
RAM Dakota: una pick-up del segmento C hecha en Argentina
La Dakota es la primera pick-up que RAM produce en el país y uno de los pilares de su crecimiento en el mercado local. Disponible en las versiones Warlock y Laramie, ambas comparten un motor turbodiésel de 2.2 litros con 200 CV y 450 Nm de torque, caja automática de 8 velocidades y tracción con modos 4AUTO, 2H y 4L con reductora 4:1. Su capacidad de carga alcanza los 1.020 kg y puede remolcar hasta 3.500 kg.
La gran novedad tecnológica es la Cámara 540° con inteligencia artificial, que lee el terreno en tiempo real y ofrece vistas 2D y 3D para maniobras tanto urbanas como en superficies difíciles.
En el interior, pantalla central de 12,3″, instrumental digital de 7″, audio DTS multicanal, cargador inalámbrico con cooling integrado y tapizados en cuero. Warlock apuesta por una estética off-road con detalles en Satin Grey y llantas de 17″, mientras que Laramie se inclina por una imagen más refinada con cromados, llantas de 18″ y la exclusiva RAM LED Lightbar.
RAM Rampage
La RAM Rampage se ofrece en cinco versiones —Big Horn, Rebel, R/T, Laramie y Laramie Night Edition—, cada una con una identidad bien marcada, pero todas con un mismo eje: buen nivel de equipamiento, tecnología aplicada a la conducción y un enfoque que prioriza el confort sin dejar de lado la robustez.
Cuenta con dos opciones de motorización, un motor de 2.2L Multijet turbodiésel y el Hurricane 4 de 2.0L, que entregan un equilibrio entre potencia y eficiencia, acompañados por sistemas de tracción que le permiten adaptarse a distintos tipos de terreno. A eso se suma un interior con terminaciones más cercanas a un SUV que a una pick-up tradicional, junto con asistencias a la conducción que elevan la experiencia al volante. El resultado es un modelo que busca correrse del uso estrictamente laboral y posicionarse como una opción más integral dentro de la categoría.
RAM 1500 Night Edition
El modelo más emblemático de RAM llega en su nueva generación con el motor Hurricane 6 de 3.0L BiTurbo: 426 CV, 635 Nm de torque y 0 a 100 km/h en 5,3 segundos, convirtiéndola en una de las pick-ups full-size más potentes del mercado argentino.
La Night Edition suma una estética oscurecida, llantas de 22″ y un capó con branquias que refuerzan su carácter. La suspensión neumática Active-Level con 5 niveles de ajuste permite pasar del uso diario al off-road sin resignar confort. En el interior, pantalla multimedia de 14,5″, pantalla para el acompañante de 10″, retrovisor digital, Head-Up Display de 10″, instrumental configurable de 12,3″ y sistema de sonido Harman Kardon de 19 parlantes y 900 watts.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.