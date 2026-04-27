De la mano de RAM: así se vivió el evento más importante de Argentina para los fanáticos de las dos ruedas

En su tercera edición, el Moto Travel Fest se consolida como uno de los eventos más importantes del país para los fanáticos del off-road, los viajes y el deporte motor. Durante tres días, el predio de Enduro Park Argentina reunió a miles de personas, con circuitos abiertos y propuestas pensadas para conocer las últimas novedades del sector y tener experiencias de prueba en San Pedro.

RAM fue sponsor oficial con una propuesta que llevó la potencia a otro nivel. La marca especialista en pick-ups desembarcó en el Enduro Park con la Dakota, la Rampage y la 1500 Night Edition: tres modelos que tienen en la tecnología y el confort sus principales atributos, pero que en el Moto Travel Fest tuvieron la oportunidad de demostrar que esas cualidades no se resignan cuando el terreno se complica.

RAM fue sponsor oficial de Motor Travel Fest, el evento más importante de Argentina para los fanáticos de las dos ruedas.

Las tres pick-ups tuvieron su espacio en el stand de la marca, donde los visitantes pudieron conocerlas de cerca durante todo el fin de semana. Y al igual que la lógica del evento, RAM fue más allá de la exhibición: la Dakota, la Rampage y la 1500 Night Edition se sumaron a los circuitos habilitados del predio para test drives en terreno real, donde cada curva y cada superficie irregular fueron la mejor forma de validar lo que la marca propone.

RAM Dakota: una pick-up del segmento C hecha en Argentina

La Dakota es la primera pick-up que RAM produce en el país y uno de los pilares de su crecimiento en el mercado local. Disponible en las versiones Warlock y Laramie, ambas comparten un motor turbodiésel de 2.2 litros con 200 CV y 450 Nm de torque, caja automática de 8 velocidades y tracción con modos 4AUTO, 2H y 4L con reductora 4:1. Su capacidad de carga alcanza los 1.020 kg y puede remolcar hasta 3.500 kg.

RAM Dakota.

La gran novedad tecnológica es la Cámara 540° con inteligencia artificial, que lee el terreno en tiempo real y ofrece vistas 2D y 3D para maniobras tanto urbanas como en superficies difíciles.

RAM Dakota está disponible en las versiones Warlock y Laramie, ambas comparten un motor turbodiésel de 2.2 litros con 200 CV y 450 Nm de torque.

En el interior, pantalla central de 12,3″, instrumental digital de 7″, audio DTS multicanal, cargador inalámbrico con cooling integrado y tapizados en cuero. Warlock apuesta por una estética off-road con detalles en Satin Grey y llantas de 17″, mientras que Laramie se inclina por una imagen más refinada con cromados, llantas de 18″ y la exclusiva RAM LED Lightbar.

RAM Rampage

La RAM Rampage se ofrece en cinco versiones —Big Horn, Rebel, R/T, Laramie y Laramie Night Edition—, cada una con una identidad bien marcada, pero todas con un mismo eje: buen nivel de equipamiento, tecnología aplicada a la conducción y un enfoque que prioriza el confort sin dejar de lado la robustez.

Cuenta con dos opciones de motorización, un motor de 2.2L Multijet turbodiésel y el Hurricane 4 de 2.0L, que entregan un equilibrio entre potencia y eficiencia, acompañados por sistemas de tracción que le permiten adaptarse a distintos tipos de terreno. A eso se suma un interior con terminaciones más cercanas a un SUV que a una pick-up tradicional, junto con asistencias a la conducción que elevan la experiencia al volante. El resultado es un modelo que busca correrse del uso estrictamente laboral y posicionarse como una opción más integral dentro de la categoría.

RAM Rampage.

RAM 1500 Night Edition

El modelo más emblemático de RAM llega en su nueva generación con el motor Hurricane 6 de 3.0L BiTurbo: 426 CV, 635 Nm de torque y 0 a 100 km/h en 5,3 segundos, convirtiéndola en una de las pick-ups full-size más potentes del mercado argentino.

La Night Edition suma una estética oscurecida, llantas de 22″ y un capó con branquias que refuerzan su carácter. La suspensión neumática Active-Level con 5 niveles de ajuste permite pasar del uso diario al off-road sin resignar confort. En el interior, pantalla multimedia de 14,5″, pantalla para el acompañante de 10″, retrovisor digital, Head-Up Display de 10″, instrumental configurable de 12,3″ y sistema de sonido Harman Kardon de 19 parlantes y 900 watts.

La icónica trompa de la RAM 1500 Night Edition.

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