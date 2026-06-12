Universidades en Alerta: presupuesto, salarios y una nueva marcha

La universidad pública volvió a marchar y la pelea con el Gobierno sumó un nuevo capítulo. Este 12 de mayo se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria, con reclamos por presupuesto, salarios docentes y financiamiento para el sistema educativo y científico. Mientras el Ejecutivo sostiene que cumplir la Ley de Financiamiento Universitario afectaría el equilibrio fiscal, las universidades denuncian recortes, pérdida de poder adquisitivo y riesgo para el funcionamiento de hospitales universitarios.