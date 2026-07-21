Leapmotor llegó a la Argentina con el respaldo de Stellantis y dos SUV ultra-híbridos

Leapmotor, la marca china de vehículos de nuevas energías, inició oficialmente sus operaciones en la Argentina de la mano del Grupo Stellantis, que reúne en el país a firmas como Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram y DS. El desembarco se concretó con el lanzamiento de dos SUV electrificados —el B10 y el C10—, ambos equipados con un sistema de autonomía extendida (REEV) pensado para adaptarse a la extensa geografía argentina sin depender de la infraestructura de carga.

“Un cambio que llegó para quedarse”

Para Stellantis, la llegada de Leapmotor no es un hecho aislado, sino parte de una transformación que excede al mercado local y redefine a la industria automotriz a nivel mundial. Así lo planteó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, quien remarcó la velocidad inédita del cambio que atraviesa el sector.

“La industria automotriz está atravesando una transformación de una velocidad que no habíamos visto antes. Es un cambio que llegó para quedarse y que nos obliga a ser más eficientes, más innovadores y a repensar la forma en la que desarrollamos nuestros productos. No es una innovación local, sino un fenómeno global que está transformando la manera de impulsar un vehículo, la tecnología que incorpora y la relación con los clientes”, afirmó Zuppi.

Martín Zuppi, director de Stellantis Argentina.

El directivo destacó además que la incorporación de Leapmotor amplía la oferta de Stellantis en el país y busca consolidar el protagonismo del grupo en la transición hacia las nuevas formas de movilidad.

Una marca que nació electrificada

Valère Lourme, Brand Director de Leapmotor, presentó a la marca como un caso distinto dentro de la industria: una compañía que desde su origen apostó exclusivamente por la electrificación. Según explicó, esa identidad es la que explica su expansión acelerada en los últimos años.

Valère Lourme, Brand Director de Leapmotor Argentina.

“Es una marca diferente porque nació electrificada. Comercializa únicamente vehículos eléctricos y ultrahíbridos, con un lenguaje de diseño minimalista y futurista, y desarrolla internamente más del 65% de los componentes de sus autos. Esa capacidad de innovación es la que explica el crecimiento que hoy nos permite estar presentes en más de 40 países”, señaló Lourme.

C10: el buque insignia de la gama

El C10 es el modelo más grande y equipado con el que Leapmotor arranca en la Argentina. Se trata de un SUV del segmento D que utiliza tecnología REEV: las ruedas son impulsadas exclusivamente por un motor eléctrico de 215 CV y 320 Nm de torque, mientras que un generador naftero de 1.5 litros se activa solo para recargar la batería cuando resulta necesario.

Ficha técnica del C10:

Batería de 28,4 kWh, con hasta 150 km de autonomía 100% eléctrica (ciclo NEDC)

Autonomía total superior a 1000 kilómetros con batería y tanque cargados

Dimensiones: 4739 mm de largo, 1900 mm de ancho, 1680 mm de alto, con 2825 mm de distancia entre ejes

Despeje de 180 mm, tracción trasera

Cuatro modos de conducción: EV+, EV, Combustible y Potencia+

Tablero digital de 10,25 pulgadas y pantalla multimedia de 14,6 pulgadas con resolución 2,5K

Baúl de 435 litros, ampliable a 1563 litros

Techo panorámico de 2,1 m² y asientos reclinables hasta formar una superficie tipo cama de 1,8 metros

Siete airbags, 16 sistemas ADAS y un conjunto de 12 cámaras y sensores para la seguridad activa

Precio de lanzamiento: US$35.500

Con 4739 mm de largo y 2825 mm de distancia entre ejes, el C10 se ubica entre los SUV medianos/grandes.

Sobre este modelo, Lourme subrayó su nivel de equipamiento y la calidad de terminaciones, reconocida con un premio internacional de diseño: “Tenemos una oferta de productos muy robusta en términos de tecnología, seguridad y diseño, acompañada por un posicionamiento de precios muy competitivo”.

El diseño interior de Leapmotor fue reconocido con el CMF Design Award.

B10: la puerta de entrada a la marca

El B10 es el modelo compacto de la gama, un SUV del segmento C que también recurre a la tecnología REEV, aunque con una configuración más chica. Su motor eléctrico entrega 215 CV y 240 Nm de torque, mientras que el generador naftero de 1.5L cumple la misma función que en el C10: recargar la batería sin transmitir potencia a las ruedas.

El interior de los Leapmotor combina líneas minimalistas con un fuerte contenido tecnológico.

Ficha técnica del B10:

Batería de 18,8 kWh, con hasta 95 km en modo 100% eléctrico

Autonomía total superior a 900 kilómetros (ciclo NEDC), con tanque de 50 litros

Dimensiones: 4,53 m de largo, 1,88 m de ancho, 1,65 m de alto, con 2,73 m de distancia entre ejes

Cuatro modos de conducción: EV+, EV, Combustible y Power+

Pantalla multimedia flotante de 14,6 pulgadas y tablero digital de 8,8 pulgadas

Techo panorámico de 1,8 m² con cortina eléctrica

Baúl de 350 litros, ampliable a 1420 litros

Siete airbags y 15 sistemas ADAS, con seis cámaras y seis radares

Diseño reconocido con el CMF Design Award

Precio de lanzamiento: US$31.990

En el B10, el generador naftero de 1.5L recarga la batería sin transmitir potencia a las ruedas.

Lourme destacó el concepto central de la tecnología ultrahíbrida que distingue al B10: “El auto siempre tiene una tracción eléctrica, pero no depende de infraestructura de carga para poder circular. El conductor tiene el placer de la conducción eléctrica sin el estrés de pensar dónde va a recargar el vehículo”.

El respaldo de Stellantis: red, financiación y posventa

Uno de los principales diferenciales que ofrece Leapmotor en la Argentina es el respaldo comercial y de posventa de Stellantis, un actor con más de un siglo de historia y una red consolidada en el país.

Red de concesionarios. Leapmotor arranca sus operaciones con 12 salones de venta exclusivos y 20 talleres oficiales de posventa, distribuidos en distintas provincias del país (entre ellas Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Chubut, Río Negro, La Pampa, San Luis, Corrientes y San Juan). Según Pablo García Leyenda, director Comercial de Stellantis Argentina, la marca llega al mercado “con más talleres oficiales que puntos de venta, algo inédito para una marca de origen chino en la Argentina”.

Financiación y planes de ahorro. Ambos modelos cuentan con promociones de lanzamiento a tasa 0: hasta $24.000.000 a 12 meses o hasta $30.000.000 a tasa 0 UVA a 36 meses. Los clientes también acceden a las herramientas financieras y planes de ahorro del grupo Stellantis, un jugador líder en esa materia en el país.

Servicio de Contención. Stellantis diseñó un servicio especial de asistencia ante emergencias en cualquier punto del país. Los usuarios de Leapmotor pueden acercar su vehículo a cualquiera de los más de 300 puntos de posventa de la red oficial del grupo, o solicitar una grúa para una primera atención. Desde allí, la unidad es trasladada al e-Expert Center Leapmotor más cercano, y en caso de ser necesario, se le brinda al cliente movilidad y alojamiento por hasta cuatro noches.

Repuestos originales. La propuesta de posventa cuenta también con el respaldo de Mopar®, la marca de repuestos y accesorios originales de Stellantis, que garantiza disponibilidad de piezas, soporte técnico especializado y una red logística regional preparada para sostener tiempos de respuesta ágiles.

Con este esquema, Leapmotor se convierte en la séptima marca de Stellantis en la Argentina y en la primera automotriz china en desembarcar en el país de la mano de un fabricante ya radicado localmente, un hito que —según García Leyenda— “marca un antes y un después para la industria nacional”.

Pablo García Leyenda, director Comercial de Stellantis Argentina.

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