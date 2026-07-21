Será en agosto: el cambio que prepara YPF y que modificará la cartera de todos sus accionistas

Invertir en la principal petrolera del país será mucho más accesible para el bolsillo de los pequeños ahorristas. Desde YPF comunicaron que el próximo 4 de agosto se pondrá en marcha un fraccionamiento de sus acciones (conocido en el mercado financiero como split), una medida que tendrá como objetivo bajar el precio unitario de cada papel y abrirle la puerta a un universo de inversores más amplio.

A partir del mes que viene, las acciones ordinarias de la compañía que están registradas en la Caja de Valores pasarán a tener una relación de diez acciones por cada acción existente. Es decir, el ratio pasará a ser de 1:10 con respecto a la acción que cotiza en Nueva York (la cual no se tocará), por lo que el precio “se desplomará” en las pantallas del mercado de capitales de los $80.700 actuales a unos $8070.

Esta modificación también se sentirá en las cuentas comitentes de los inversores que hoy tienen acciones de YPF. Por cada acción que tengan de la compañía, ese día los ahorristas recibirán nueve acciones adicionales, para así alcanzar un total de 10. De esta manera, aunque tendrán más papeles en cartera, el valor total será el mismo, más allá de las variaciones que puedan producirse en los portafolios durante la implementación del split. El proceso se hará de manera automática, por lo que los accionistas no deberán realizar ningún trámite.

“Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

La acción se podrá comprar a través de la APP YPF

En esa misma línea de digitalizar y simplificar el acceso al ahorro, la empresa avanza en el desarrollo de una nueva función dentro de la propia aplicación móvil de la marca. La idea es que en el corto plazo los miles de usuarios que diariamente usan la plataforma para cargar combustible y pagar en las estaciones de servicio, también puedan comprar una acción de YPF “por lo que sale un café”.

Este tipo de operaciones, habituales en los mercados internacionales, no altera el valor de mercado de la empresa ni modifica la participación relativa de cada accionista. La estrategia de cambiar el valor nominal busca reducir el precio unitario de la acción en el mercado local, para así facilitar el acceso a un universo más amplio de inversores y favorecer una mayor liquidez.

“¿Esto va a mover la acción? No. Queremos con esto que bajen las estafas que están haciendo a mi nombre, con mi cara; no hay otro leitmotiv que ese. Además, veíamos que era la única acción de la Argentina que valía tanto comparada con otras energéticas, como Vista o Pampa. Nos aggiornamos a eso", explicó Marín semanas atrás, cuando adelantó la noticia.

A modo de comparación, mientras que YPF cotiza en el mercado local a $80.700, Vista Energy cuesta $34.360 y Pampa Energía, unos $5.440. Se trata de la acción más cara del mercado de capitales argentino, cuando el resto de los papeles locales no suele superar los $10.000.