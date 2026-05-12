Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró su Centro Industrial Zárate: la primera planta automotriz construida desde cero en la Argentina en 15 años

El 8 de mayo quedará en la historia de la industria argentina. Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró oficialmente su Centro Industrial Zárate, la primera planta automotriz construida desde sus cimientos en el país en los últimos 15 años.

Directivos de Mercedes-Benz Camiones y Buses y Daimler Truck inaugurando el Centro Industrial Zárate. IGNACIO ARNEDO

La planta es impulsada por talento altamente calificado que forma parte de una cadena de valor integrada por alrededor de 500 colaboradores directos y más de 2.000 indirectos, entre los que se cuenta una red de 45 puntos de atención distribuidos en todo el país.

El camión Accelo en linea de producción. IGNACIO ARNEDO

A su vez, un Centro Industrial de esta escala potencia a toda una cadena productiva: autopartistas, proveedores de logística, empresas de tecnología y servicios que sostienen la operación. Cada eslabón crece cuando la planta crece. A eso se suma la transferencia tecnológica que trae consigo un modelo como el de Mercedes-Benz Camiones y Buses, con procesos industriales de última generación que elevan los estándares del sector y generan empleo más calificado. No es un efecto menor en una industria que históricamente formó a generaciones de técnicos argentinos.

El nuevo Centro Industrial impulsa empleo, tecnología y desarrollo para toda la cadena productiva automotriz argentina. IGNACIO ARNEDO

El predio

El Centro Industrial Zárate se encuentra en un terreno de 20 hectáreas ubicado en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9, a minutos del puerto. Esa cercanía garantiza eficiencia en costos, tiempos y logística, y mejora la competitividad exportadora.

Dentro del complejo funciona la producción de los camiones Atego y Accelo y los chasis de buses OH y OF. También opera ahí la primera y única planta REMAN del país: un servicio de posventa que reindustrializa componentes —cajas, motores, tapas de cilindro— con la misma calidad que una pieza nueva, a menor costo y con menor impacto ambiental. Hasta la fecha se entregaron más de 9.600 piezas bajo este modelo.

En el Centro Industrial Zárate se fabrican los camiones Atego y Accelo, los chasis OH y OF, funciona la única planta REMAN del país. IGNACIO ARNEDO

El complejo se completa con el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, inaugurado en diciembre de 2024, con servicios de entrega inmediata a cualquier punto del país en un plazo de entre 24 y 48 horas. Un ecosistema productivo completo, con diseño flexible y capacidad escalable, pensado desde el inicio para incorporar nuevos modelos y tecnologías.

Directivos y colaboradores de Mercedes-Benz Camiones y Buses celebrando la inauguración del Centro Industrial Zárate. IGNACIO ARNEDO

El acto inaugural

La ceremonia reunió a más de 800 personas. Estuvieron los máximos referentes globales del grupo: Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks; Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses; y Denis Güven, CEO de Mercedes-Benz para América Latina, Medio Oriente y África. Su presencia en Buenos Aires es una señal de la relevancia que Argentina tiene dentro de la red mundial de Daimler Truck.

Entre las autoridades públicas estuvieron el jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el ministro del Interior de la Nación Diego Santilli.

“Orgullo y emoción”

El primero en hablar fue Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina. Remontó el origen del proyecto al 2021, cuando la empresa atravesaba una situación compleja a nivel mundial y apostó igual. “Esto comenzó en 2021, cuando las empresas atravesaban una situación compleja a nivel mundial y, desde Mercedes-Benz Camiones y Buses, empezamos a soñar qué iba a pasar si seguíamos apostando por Argentina”, recordó. El legado de ser la primera fábrica de la marca fuera de Alemania es la base sobre la que se construye el futuro. “Teníamos que buscar nuestro destino. Y construir en Zárate fue el sueño que nos planteamos y que hoy se hace realidad.”

“Orgullo y emoción”: así definió Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones al proyecto que hoy consolida la apuesta de la compañía por la producción nacional y el desarrollo industrial del país. IGNACIO ARNEDO

Barcesat también resaltó el impacto que tienen los productos de la compañía en la vida cotidiana de los argentinos. “Tenemos un rol fundamental en el desarrollo económico de la comunidad. Son nuestros camiones los que trasladan los productos que consumimos en cada rincón del país, y son nuestros colectivos los que llevan a nuestra gente a trabajar, a estudiar o a sus espacios de ocio.” Cuando le pidieron que resumiera en palabras lo que el momento significaba para él, eligió dos: orgullo y emoción.

Nunca hubo dudas sobre el futuro en Argentina”

Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks, abrió con una cita de Ralph Waldo Emerson: “No vayas con el último que pueda guiar. Ve donde no haya camino y deja un rastro.”

A partir de esto, trazó una línea entre el coraje que requirió cada hito de la historia de Daimler Truck —desde la invención del primer camión por Gottlieb Daimler hace 130 años hasta la decisión de construir en Zárate hoy— y para rendir homenaje explícito al legado de la planta histórica del Centro Industrial Juan Manuel Fangio, en Virrey del Pino, donde por casi 75 años se produjo el corazón de la operación argentina. “Eso sentó las bases para décadas de una gran relación construida sobre la confianza, la calidad y la excelencia industrial”, dijo.

Achim Puchert destacó al Centro Industrial Zárate como una plataforma estratégica integrada a la red global de Daimler Truck, con foco en exportación, sustentabilidad, eficiencia logística y desarrollo industrial en la región. IGNACIO ARNEDO

Fue preciso sobre la relevancia que tiene el Centro Industrial de Zárate para el grupo. Es una plataforma para abastecer a Argentina y al mismo tiempo para llegar a otros mercados del mundo, completamente integrada a la red global de producción de Daimler Truck y con potencial para atraer nuevos proveedores y mayor localización de componentes. Destacó la planta REMAN como apuesta simultánea a la sustentabilidad y a la competitividad, y subrayó que la capacidad de entregar repuestos en 24 a 48 horas en todo el país es un diferencial concreto para transportistas cuyo negocio depende del tiempo operativo.

Y cerró con el mensaje de fondo: “Con este nuevo sitio estamos enviando un mensaje muy claro: creemos en la región, estamos comprometidos con Argentina y con nuestros clientes en Argentina y América Latina. Creemos en el espíritu innovador del mercado y, por supuesto, creemos en nuestros empleados y socios, que trabajan todos los días con pasión para hacer de nuestra empresa la más exitosa del mercado.”

Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses, fue directo sobre el lugar que ocupa el transporte público en la vida de los argentinos. “En Argentina, los buses son mucho más que un medio de transporte, forman parte de la vida cotidiana”, dijo. Y trazó la hoja de ruta del segmento: desde chasis convencionales eficientes hasta la movilidad eléctrica, acompañando a los clientes en la construcción de una movilidad sostenible.

Till Oberwörder destacó el rol central del transporte público en la vida cotidiana de los argentinos y reafirmó la apuesta de la compañía por una movilidad cada vez más eficiente y sustentable. IGNACIO ARNEDO

También Denis Güven, CEO de Mercedes-Benz para América Latina, Medio Oriente y África, amplió la perspectiva. “Esta inauguración representa un paso estratégico para toda América Latina y posiciona a la Argentina como un pilar clave de nuestras operaciones regionales”, afirmó. Señaló las sinergias con la producción en Brasil —intercambio de conocimiento, procesos y mejores prácticas— y la mejora en eficiencia industrial que eso implica para toda la red.

El evento reunió a directivos y colaboradores de la empresa, autoridades publicas, periodistas, concesionarios y amigos de la marca. IGNACIO ARNEDO

“Zárate fue elegida como una ubicación estratégica por su cercanía al puerto”, explicó Guadalupe González, directora de Recursos Humanos de Mercedes-Benz Camiones y Buses, al destacar que esa ubicación permite “agilizar la importación de piezas para la producción y optimizar la distribución de repuestos y materiales hacia todo el país”.

Guadalupe González, directora de Recursos Humanos de Mercedes-Benz Camiones y Buses, aseguró que el proyecto fue concebido con una visión 360 para acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida del producto. IGNACIO ARNEDO

En diálogo con LA NACION, señaló, el proyecto fue concebido bajo una visión integral: “El nuevo Centro Industrial está pensado para acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida del producto”, integrando producción, logística, distribución de piezas y servicios como REMAN, que extiende la vida útil de los vehículos con estándares originales de calidad.

75 años y un nuevo capítulo

La inauguración se enmarca en un año cargado de aniversarios para el grupo. Se celebran los 130 años de la invención del camión, los 80 del modelo Unimog y los 75 de presencia de Mercedes-Benz en Argentina, el primer país fuera de Alemania en albergar una fábrica de la marca. Daimler Truck es hoy uno de los principales fabricantes de vehículos comerciales del mundo, con operaciones en 35 locaciones principales y aproximadamente 100.000 empleados. Su portfolio abarca desde camiones livianos hasta pesados, buses urbanos, interurbanos y escolares, y servicios de financiación, posventa y conectividad.

Con la apertura del Centro Industrial Zárate, Mercedes-Benz Camiones y Buses —líder del mercado local en 2025 con 33,4% de participación en camiones y 61,3% en buses— consolida su posición y mira hacia afuera. Hace apenas unos años, donde hoy hay una planta industrial de última generación había un campo verde. Eso solo fue posible, como reconoció Puchert, gracias a quienes creyeron en el proyecto cuando todavía era un sueño. Y a una empresa que trabajó para seguir creciendo.

Ubicado estratégicamente cerca del puerto, el Centro Industrial Zárate mejora la competitividad logística y exportadora del país. IGNACIO ARNEDO

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.