Acompañar hasta el último día: una mirada profunda sobre la vida en los cuidados paliativos

Acompañar a un paciente en el tramo final de su vida exige una mirada que trascienda la medicina convencional. El doctor Sebastián Figueroa Dunn, director médico del Centro Los Pinos y especialista en cuidados paliativos, sostiene que esta labor es un proceso holístico donde el alivio del dolor y la paz son los pilares fundamentales. “Hablamos de acompañar a una persona cuando tiene una enfermedad grave y potencialmente terminal, brindando asistencia no solo en lo clínico, sino en todas las esferas: social, humana y emocional”, explica el médico. Según su visión, el objetivo es permitir que la persona pueda conectarse con lo que realmente le importa, generalmente su familia y seres queridos, incluso cuando el cuerpo comienza a debilitarse.

El acceso a estos cuidados sigue siendo una asignatura pendiente en Argentina. Figueroa Dunn advierte que, a pesar de existir una ley nacional, la cobertura es insuficiente. “Es muy poco el porcentaje de pacientes que accede, quizás un 10%”, señala. Esta carencia se agrava por la centralización de profesionales en Buenos Aires y las dificultades en el acceso a fármacos esenciales como la morfina. “La morfina no solo alivia el dolor, sino que mejora la percepción del medio ambiente y la respiración de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas”, detalla.

La figura del voluntario resulta esencial en este proceso. Figueroa Dunn destaca el rol de quienes eligen acompañar al otro en su etapa final, aportando una calidez que el sistema formal a veces descuida. “El voluntario es quien suele conocer más de la vida de la persona y nos ayuda a entender cómo quiere que sea ese momento final”, asegura. Sin embargo, recalca la importancia de la formación técnica y emocional para que este acompañamiento sea efectivo y no derive en consejos inoportunos.

Sobre su propia experiencia, el médico confiesa haber atravesado el desafío de cuidar a su propio padre, una vivencia que transformó radicalmente su práctica profesional. “Cambió completamente mi forma de ver el final de la vida”, confiesa. Al abordar el “cerco de silencio”, esa dinámica donde la familia intenta ocultar la verdad al paciente, el especialista es enfático: “Los médicos estamos obligados a dar la información siempre, porque el paciente tiene derecho a saber qué le pasa”.

En un entorno de hospice, la atención busca emular lo que debería ser el sistema de salud estándar. La clave, según el director médico, reside en la horizontalidad de la decisión terapéutica y la contención constante. Al reflexionar sobre sus propias directivas anticipadas, Figueroa Dunn subraya la importancia de la planificación personal frente a la finitud. “Si tuviera que recomendar algo, es que arreglen todo y dejen claro qué quieren y qué no, porque cuando uno ve el sufrimiento de cerca, sabe que nadie debería atravesarlo sin la asistencia adecuada”, concluye.