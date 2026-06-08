Nueva Partner: características, precio y financiamiento del último lanzamiento de Peugeot

Peugeot presentó oficialmente la nueva generación de la Partner, uno de los modelos más emblemáticos de la marca y pilar fundamental de su negocio en Argentina. Con más de 30 años de historia, más de 4 millones de vehículos vendidos en todo el mundo y más de 200.000 unidades en el parque circulante local, la nueva generación llega más grande, con el iCockpit, mayor capacidad de carga y hasta siete configuraciones de asientos delanteros. Franklin Bendahan, Brand Director de Peugeot Argentina, lo sintetizó: “Desde sus inicios este vehículo fue concebido con un concepto que revolucionó el segmento de las vans pequeñas y que ahora llega con una propuesta superadora para el mercado.”

La nueva Peugeot Partner incorpora una propuesta renovada que combina mayor capacidad de carga, soluciones de conectividad y un diseño alineado con la identidad global de la marca. IGNACIO ARNEDO

Las puertas traseras batientes ofrecen aperturas de hasta 180°, una solución pensada para facilitar las tareas de carga y descarga en diferentes entornos de trabajo. IGNACIO ARNEDO

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) fue la sede del evento de lanzamiento para la prensa especializada. Se llevaron a cabo una serie de charlas donde los directivos de Stellantis y Peugeot presentaron el panorama de la industria automotriz, las novedades del segmento y las particularidades del vehículo. También se realizaron test drives y una experiencia lúdica en equipos para demostrar de manera práctica la capacidad de volumen y carga del modelo.

A través de juegos, los invitados pudieron conocer de primera mano las soluciones de espacio y funcionalidad que ofrece el modelo. IGNACIO ARNEDO

Martín Zuppi, director de Stellantis Argentina, fue el encargado de abrir la presentación dando a conocer los pilares de la estrategia Fastlane 2030 para responder a los desafíos crecientes que tiene la industria automotriz: la fragmentación regional, la presión de costos, la irrupción de la inteligencia artificial y la creciente competencia china. Frente a esto, Stellantis se apoya en alianzas estratégicas, inversión en tecnología y una escala mundial que permite compartir activos entre marcas y regiones, con más de 60 lanzamientos multienegéticos y una inversión de 60.000 millones de euros hasta 2030. Esa fortaleza global, remarcó Zuppi, debe estar siempre al servicio de las realidades locales: “Tenemos una estructura global enorme, pero tenemos que incentivar el orgullo local, porque cada región tiene una idiosincrasia diferente, una necesidad distinta, un mercado que exige distintas cosas.” En ese marco, destacó el peso estratégico de Sudamérica, donde más del 22% de los vehículos que vende Stellantis en el mundo se comercializa en la región, con Argentina como uno de los tres mercados clave junto a Brasil y Chile, respaldado por los 380 millones de euros invertidos en la planta de Córdoba y el objetivo explícito de mantener el liderazgo de ventas en el país.

Martín Zuppi, presidente de Stellantis. IGNACIO ARNEDO

Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis Argentina, trazó el panorama del mercado y del portafolio de la compañía, que este año tiene programados más de 29 lanzamientos y promedia cerca de 28 puntos de market share. Profundizó en el segmento de vehículos utilitarios, donde Stellantis concentra el 34% del mercado de utilitarios livianos a nivel nacional. En el segmento específico de las vans compactas, el liderazgo es aún más contundente: más del 50% de participación. “De cada dos vans compactas que se venden en Argentina, una la vende el grupo”, sintetizó. Peugeot aporta más del 40% de la penetración total de Stellantis, con Partner como uno de sus pilares: es el tercer modelo en volumen de ventas de la marca. De cara al futuro, fue categórico: “Todavía tenemos espacio para seguir creciendo en el segmento de las vans.”

Pablo García Leyenda destacó el dominio del grupo en el segmento: de cada dos vans compactas vendidas en Argentina, una lleva el sello de Stellantis. IGNACIO ARNEDO

Motor y transmisión

En el corazón de la Partner se encuentra un motor diésel HDi 1.6 litros Turbo de Inyección Directa Common Rail que desarrolla una potencia máxima de 92 CV a 4.000 rpm y un par motor de 230 Nm disponibles desde 1.750 rpm. Se asocia a una caja manual de cinco velocidades, está homologado bajo normativa Euro 5 y cuenta con un tanque de combustible de 53 litros. “En términos de eficiencia esta motorización es un diferencial de Peugeot”, resume Bendahan.

Franklin Bendahan, Brand Director de Peugeot Argentina, presentó la nueva generación de la Partner y destacó el rol histórico del modelo dentro del segmento de las vans compactas. IGNACIO ARNEDO

Capacidad de carga y practicidad

La Partner ofrece una capacidad de carga de hasta 865 kg, con un Peso Bruto Total de 2.340 kg y un volumen útil de 3,9 m³. El compartimento mide hasta 2.167 mm de largo, 1.630 mm de ancho y entre 1.200 y 1.270 mm de alto, con una distancia entre ruedas internas de 1.229 mm que facilita el transporte de cargas voluminosas o paletizadas. El acceso se realiza por la puerta lateral corrediza derecha y por las puertas traseras batientes con apertura de 90° y hasta 180°.

El diseño de sus aperturas laterales y traseras fue pensado para optimizar la practicidad y agilizar las tareas diarias. IGNACIO ARNEDO

En su interior, el área de carga cuenta con iluminación específica, ganchos de sujeción, panel divisor de cabina y protecciones parciales de media carga en piso y laterales.

Equipamiento exterior

La Partner presenta la nueva identidad visual de Peugeot con parrilla en color carrocería sin logotipo frontal tradicional. Incorpora faros con luces diurnas DRL halógenas, vagueta lateral protectora y llantas de acero de 16 pulgadas en color gris con tapa cubo central. Los paragolpes y molduras son en color negro.

El utilitario adopta el nuevo lenguaje de diseño de Peugeot, con una parrilla rediseñada, nueva firma lumínica y una imagen más moderna y robusta. IGNACIO ARNEDO

Habitáculo e interior

La cabina tiene capacidad para tres ocupantes. El puesto de conducción cuenta con butaca regulable en altura, profundidad y soporte lumbar, columna de dirección ajustable, dirección asistida eléctrica y volante multifunción con selector y limitador de velocidad crucero.

Con una configuración pensada para el uso profesional, la cabina combina confort, funcionalidad y soluciones de almacenamiento distribuidas en todo el habitáculo. IGNACIO ARNEDO

El tablero es digital en blanco y negro con computadora de a bordo e indicador de intervalos de mantenimiento. La butaca del pasajero derecho es rebatible, la plaza central incorpora una tableta giratoria abatible porta-documentos y hay un guarda objetos superior tipo “Capucine”.

Tecnología y conectividad

Incorpora una pantalla táctil central de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, con radio AM/FM, MP3, USB tipo C y Bluetooth. Cuenta además con aire acondicionado de serie y toma de 12V.

El i-Cockpit de Peugeot combina tablero digital, volante multifunción y una pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. IGNACIO ARNEDO

El volante multifunción concentra los principales comandos de asistencia a la conducción y conectividad, permitiendo operar distintas funciones sin quitar las manos del puesto de manejo. IGNACIO ARNEDO

Seguridad

La Partner incluye frenos a disco en las cuatro ruedas con freno de estacionamiento eléctrico, ABS, ESP, airbags frontales para conductor y pasajero, monitoreo indirecto de presión de neumáticos (iTPMS), cámara de retroceso con sensores de estacionamiento traseros, inmovilizador de motor, cierre centralizado con comando a distancia, chapón protector bajo cárter y la función Coffee Break Alert para trayectos prolongados.

Precio y financiación

La nueva Peugeot Partner sale a la venta a $38.860.000 pesos argentinos con IVA incluido. Cuenta con una financiación exclusiva de hasta $30.000.000 a 36 meses a tasa 0%. Para quienes prefieren el Plan de Ahorro, se ofrece un esquema a 84 meses bajo modalidad 70/30, con adjudicación pactada en las cuotas 4, 6 o 9 mediante la integración del 30%.

El nuevo diseño exterior combina funcionalidad y estilo, una evolución pensada para acompañar las necesidades de los usuarios profesionales. IGNACIO ARNEDO

Postventa

La garantía de fábrica es de 2 años sin límite de kilometraje. A través de Flexcare, la propuesta integral de postventa de Stellantis, los clientes pueden acceder a paquetes de mantenimiento programado y garantía extendida en hasta 6 cuotas sin interés, con cobertura en todo el territorio nacional.

Peugeot presentó la nueva Partner, una evolución de su histórica van compacta que suma tecnología, espacio y versatilidad. IGNACIO ARNEDO

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