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Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

RAM Rampage: la pick-up que elevó el segmento y ofrece hasta $40 millones de financiación

Desarrollada y producida en Sudamérica, la gama Rampage integra el ADN de RAM con altos niveles de confort y equipamiento; hoy ofrece cuatro versiones, dos motorizaciones y condiciones de financiación especiales

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RAM
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Desde su lanzamiento, RAM Rampage se consolidó como una de las propuestas más innovadoras del segmento. La pick-up reúne los atributos tradicionales de la marca —robustez, capacidad y diseño— con un alto nivel de tecnología, confort y prestaciones. El resultado es una gama que ofrece alternativas para distintos perfiles de usuarios: desde quienes buscan una herramienta de trabajo con equipamiento superior hasta quienes priorizan diseño, exclusividad o desempeño.

RAM Rampage elevó el segmento de las pick-ups compactas
RAM Rampage elevó el segmento de las pick-ups compactas

Una gama pensada para cada tipo de usuario

La familia comienza con la Rampage Big Horn 2.2L AT9 4x4, una versión que combina capacidad, equipamiento y el ADN característico de RAM.

Para quienes buscan una estética más aventurera y espíritu off-road, la Rampage Rebel 2.0L AT9 4x4 se posiciona como una alternativa distintiva dentro de la gama, con detalles específicos de diseño y un enfoque orientado a la exploración.

El modelo ofrece robustez, capacidad y diseño
El modelo ofrece robustez, capacidad y diseño

En el extremo más sofisticado se ubica la Rampage Laramie 2.0L AT9 4x4, que se destaca por sus terminaciones premium, su alto nivel de confort y su equipamiento tecnológico. Entre sus atributos sobresalen el interior de alta calidad, la conectividad avanzada y los sistemas de asistencia a la conducción que elevan la experiencia a bordo.

La oferta se completa con la Rampage Laramie Night Edition 2.0L AT9 4x4, que incorpora un tratamiento estético exclusivo con elementos oscurecidos y detalles de diseño que potencian su imagen robusta y moderna.

Los sistemas de asistencia a la conducción que elevan la experiencia a bordo
Los sistemas de asistencia a la conducción que elevan la experiencia a bordo

Más allá de las diferencias estéticas y de posicionamiento, todas las versiones comparten los atributos que distinguen a Rampage dentro del mercado: tecnología de última generación, tracción 4x4, altos estándares de seguridad y una propuesta que busca integrar el confort de un SUV con la versatilidad de una pick-up.

Dos motorizaciones, distintos estilos de uso

Otro de los atributos que distingue a la gama es la variedad de motorizaciones disponibles. La versión Big Horn incorpora el nuevo motor turbodiésel 2.2 litros asociado a una transmisión automática de nueve velocidades y tracción 4x4, una combinación orientada a quienes priorizan eficiencia, autonomía y capacidad de trabajo.

Las versiones Rebel, Laramie y Laramie Night Edition, en cambio, están equipadas con el motor naftero Hurricane 4 Turbo 2.0 de 272 CV, que convierte a Rampage en la pick-up de producción regional más potente de su categoría. A ello se suma la versión R/T, que se posiciona como la pick-up de producción regional más veloz, reafirmando el enfoque de la marca en ofrecer prestaciones de referencia dentro del segmento.

El universo RAM Society

La propuesta de RAM trasciende el producto. A través de RAM Society, la marca construye una comunidad exclusiva para sus clientes, con acceso a beneficios, experiencias y actividades diseñadas en torno a los valores que identifican a RAM: aventura, gastronomía, actividades al aire libre, deporte y experiencias de conducción. El objetivo es generar un vínculo más cercano con los usuarios y fortalecer el sentido de pertenencia a la marca.

La marca busca generar un vínculo más cercano con los usuarios
La marca busca generar un vínculo más cercano con los usuarios

Entre las propuestas se incluyen clínicas de manejo, test drives exclusivos, descuentos en servicios, mantenimiento programado, accesorios y repuestos, además de eventos especiales desarrollados junto a aliados estratégicos como Enduro Park.

A su vez, RAM continúa ampliando su presencia en el país mediante el concepto RAM House, un espacio diferencial que redefine la experiencia de compra y posventa. Inspirado en los estándares globales de la marca, ofrece atención personalizada, ambientes exclusivos y un entorno pensado para que los clientes vivan el universo RAM más allá de la adquisición de un vehículo. Este concepto refleja el posicionamiento premium de la marca y su compromiso con brindar una experiencia integral a sus usuarios.

RAM continúa ampliando su presencia en el país mediante el concepto RAM House
RAM continúa ampliando su presencia en el país mediante el concepto RAM House

Financiación y entrega inmediata

RAM acompaña su oferta de producto con condiciones comerciales especiales. La marca ofrece financiación de $40 millones con tasa 0% a 12 meses para toda la gama Rampage. Además, dispone de una financiación de hasta $24.000.000 con tasa 0% a 18 meses, así como de una línea de crédito UVA con financiación de hasta $30.000.000 a 36 meses con TNA 0%, ampliando las alternativas para acceder a cualquiera de las versiones disponibles.

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