RAM Rampage: la pick-up que elevó el segmento y ofrece hasta $40 millones de financiación

Desde su lanzamiento, RAM Rampage se consolidó como una de las propuestas más innovadoras del segmento. La pick-up reúne los atributos tradicionales de la marca —robustez, capacidad y diseño— con un alto nivel de tecnología, confort y prestaciones. El resultado es una gama que ofrece alternativas para distintos perfiles de usuarios: desde quienes buscan una herramienta de trabajo con equipamiento superior hasta quienes priorizan diseño, exclusividad o desempeño.

RAM Rampage elevó el segmento de las pick-ups compactas

Una gama pensada para cada tipo de usuario

La familia comienza con la Rampage Big Horn 2.2L AT9 4x4, una versión que combina capacidad, equipamiento y el ADN característico de RAM.

Para quienes buscan una estética más aventurera y espíritu off-road, la Rampage Rebel 2.0L AT9 4x4 se posiciona como una alternativa distintiva dentro de la gama, con detalles específicos de diseño y un enfoque orientado a la exploración.

El modelo ofrece robustez, capacidad y diseño

En el extremo más sofisticado se ubica la Rampage Laramie 2.0L AT9 4x4, que se destaca por sus terminaciones premium, su alto nivel de confort y su equipamiento tecnológico. Entre sus atributos sobresalen el interior de alta calidad, la conectividad avanzada y los sistemas de asistencia a la conducción que elevan la experiencia a bordo.

La oferta se completa con la Rampage Laramie Night Edition 2.0L AT9 4x4, que incorpora un tratamiento estético exclusivo con elementos oscurecidos y detalles de diseño que potencian su imagen robusta y moderna.

Los sistemas de asistencia a la conducción que elevan la experiencia a bordo

Más allá de las diferencias estéticas y de posicionamiento, todas las versiones comparten los atributos que distinguen a Rampage dentro del mercado: tecnología de última generación, tracción 4x4, altos estándares de seguridad y una propuesta que busca integrar el confort de un SUV con la versatilidad de una pick-up.

Dos motorizaciones, distintos estilos de uso

Otro de los atributos que distingue a la gama es la variedad de motorizaciones disponibles. La versión Big Horn incorpora el nuevo motor turbodiésel 2.2 litros asociado a una transmisión automática de nueve velocidades y tracción 4x4, una combinación orientada a quienes priorizan eficiencia, autonomía y capacidad de trabajo.

Las versiones Rebel, Laramie y Laramie Night Edition, en cambio, están equipadas con el motor naftero Hurricane 4 Turbo 2.0 de 272 CV, que convierte a Rampage en la pick-up de producción regional más potente de su categoría. A ello se suma la versión R/T, que se posiciona como la pick-up de producción regional más veloz, reafirmando el enfoque de la marca en ofrecer prestaciones de referencia dentro del segmento.

El universo RAM Society

La propuesta de RAM trasciende el producto. A través de RAM Society, la marca construye una comunidad exclusiva para sus clientes, con acceso a beneficios, experiencias y actividades diseñadas en torno a los valores que identifican a RAM: aventura, gastronomía, actividades al aire libre, deporte y experiencias de conducción. El objetivo es generar un vínculo más cercano con los usuarios y fortalecer el sentido de pertenencia a la marca.

La marca busca generar un vínculo más cercano con los usuarios

Entre las propuestas se incluyen clínicas de manejo, test drives exclusivos, descuentos en servicios, mantenimiento programado, accesorios y repuestos, además de eventos especiales desarrollados junto a aliados estratégicos como Enduro Park.

A su vez, RAM continúa ampliando su presencia en el país mediante el concepto RAM House, un espacio diferencial que redefine la experiencia de compra y posventa. Inspirado en los estándares globales de la marca, ofrece atención personalizada, ambientes exclusivos y un entorno pensado para que los clientes vivan el universo RAM más allá de la adquisición de un vehículo. Este concepto refleja el posicionamiento premium de la marca y su compromiso con brindar una experiencia integral a sus usuarios.

RAM continúa ampliando su presencia en el país mediante el concepto RAM House

Financiación y entrega inmediata

RAM acompaña su oferta de producto con condiciones comerciales especiales. La marca ofrece financiación de $40 millones con tasa 0% a 12 meses para toda la gama Rampage. Además, dispone de una financiación de hasta $24.000.000 con tasa 0% a 18 meses, así como de una línea de crédito UVA con financiación de hasta $30.000.000 a 36 meses con TNA 0%, ampliando las alternativas para acceder a cualquiera de las versiones disponibles.

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