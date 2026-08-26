Los duros posteos de las hijas de Marcelo Tinelli en medio del escándalo entre Tini y Alejandro Stoessel
A través de sus historias de Instagram, Candelaria y Micaela hicieron referencia al conflicto que enfrentó a las familias y a la canción en la que la cantante arremete contra el conductor
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El escándalo que enfrenta a Tini y a Alejandro Stoessel, su papá, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo y volvió a poner en el centro de la escena una vieja disputa entre el productor y Marcelo Tinelli. Y es que mientras en los programas de televisión que se dedican al mundo del espectáculo analizan las versiones sobre la auditoría que la cantante habría solicitado para revisar el manejo de su patrimonio, Candelaria y Micaela Tinelli utilizaron sus cuentas de Instagram para defender a su papá y recordar aquel viejo conflicto.
La primera en hacer referencia al tema fue Micaela Tinelli. La empresaria del mundo de la moda reposteó anoche una publicación filosófica y, debajo, agregó un comentario: “El único karma que le deseo a la gente que me hizo daño es que se encuentren a ellos mismos en alguien más”, rezaba la imagen. “1000%”, escribió ella abajo.
Candelaria fue la más directa. Sobre la foto de un sol asomando en medio de un bosque frondoso, la influencer hizo un juego de palabras con “Angel”, el tema que Tini compuso sobre aquel enfrentamiento y en donde apuntó con dureza contra el exconductor de Bailando por un sueño. “Judas dio el beso. Justicia divina”, arrancó retomando un fragmento de la canción. “Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”, explicó.
Sin mencionarla, Cande también hizo referencia a Tini. “Yo a ella la amo, literal. Pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios enteros cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz”, cerró.
El conflicto entre Tinelli y Stoessel
El mensaje de Candelaria volvió a traer al presente el enfrentamiento judicial que quebró el vínculo entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel, quienes además de trabajar juntos durante muchos años fueron amigos. Stoessel fue parte de Ideas del Sur y estuvo vinculado a la creación y producción de Patito Feo, la exitosa tira juvenil que se estrenó en 2007.
Después de su salida de la productora, en 2009 Stoessel inició una demanda contra Ideas del Sur y Marcelo Tinelli. Reclamaba, entre otras cuestiones, derechos de propiedad intelectual sobre Patito Feo, además de daños y perjuicios. El conflicto se extendió durante seis años y terminó con un fallo adverso para el padre de Tini: en 2015, la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el rechazo de su demanda y lo condenó a afrontar las costas del juicio.
Años más tarde, Tini llevó aquella historia a sus canciones. En 2024 lanzó “Ángel”, uno de los temas de su álbum Un mechón de pelo, en la que habló de la experiencia de su padre y de las consecuencias que tuvo para su familia aquel enfrentamiento. “2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso”, canta en uno de sus versos.
En la canción también hace referencia a la salida de su padre del país y a las dificultades que, según su relato, atravesó ella misma para conseguir trabajo por ser su hija. En una entrevista de aquel momento, Tini explicó que Alejandro “básicamente se tuvo que exiliar del país” después del conflicto y sostuvo que aquella situación había marcado a toda la familia.
Desde entonces, cada vez que Tini interpreta “Ángel” en un show, parte del público suele corear insultos contra Tinelli. Esa reacción volvió a quedar en el centro de la escena ahora que el nombre del conductor reapareció asociado al conflicto entre la cantante y su padre.
Qué dice “Ángel”, la canción donde Tini apunta contra Marcelo Tinelli
Despertó poco más de las 6, cuatro platos, tostada y café
Los dejaba de la mano en el colegio
Dos razones para trabajar y a la casa llegar a cenar
Convirtiendo gotas de sudor en privilegio
Y ella juega, baila, corre, canta y vuela con las alas de su ángel
Se las presta cuando quiera
Fue una vida de televisión
Que escribió un experto en ilusión
No solo los 24 eran Nochebuena
Porque él sueña, solamente sueña
Y ama, entregando el alma
Vive para dejar huеllas
En una historia perfecta que nada le falta
Y ahí está ella dibujando estrellas
Canta entregando el alma
Corte, y qué bonita escena
No se siente la tormenta cuando está la calma
2008, diciembre, fue un viernes
Ojos que no ven, traición que no sientes
Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?
¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes?
Si fueron hermanos, y adiós para siempre
Si él le dio la mano y el otro los dientes
Le dieron la espalda y él siempre de frente
Le dieron las gracias, lo empujan del puente
Yo ya entiendo bien lo que pasó
Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue
La herida se tatuó en su piel
La mentira la oyó todo el mundo
La verdad nunca la escuchó nadie
Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires
Deja que el tiempo se encargue
Y el destino se encargó de Violetta pintarme
Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse
De eso se trata amarse
Pero también me dolió y para decirlo no es tarde
La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él
Pero la justicia divina existe
Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show
Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado
Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida
Juntos dibujando estrellas
Porque te quiero con todo el alma
Corte, la siguiente escena
No me importa la tormenta, llegará la calma
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