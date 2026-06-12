Las pantallas del Obelisco celebraron la fusión de Buenos Aires y Tokio

Nissan Argentina eligió el Obelisco para celebrar el lanzamiento del Nuevo Nissan Kait, su nuevo SUV compacto. Durante una hora, la marca se adueñó simultáneamente de las principales pantallas en el corazón de Buenos Aires para comunicar el concepto que define al nuevo modelo: “Es todo lo que está bien”.

Está propuesta se diseñó con el espíritu de rendir homenaje a la ciudad y reafirmar a la vez el ADN japonés de Nissan, fusionando en las pantallas dos identidades culturales. Por un lado, íconos de la cultura porteña como las pizzerías y heladerías que son orgullo nacional, los rooftops con vistas a la arquitectura de la ciudad, los teatros populares de la Avenida Corrientes y el Obelisco, símbolo de unión y festejo para todos los argentinos. Por el otro, la estética Tokyo Neón, que evoca el ambiente de una de las metrópolis más icónicas y reconocibles del mundo.

Durante el evento, creadores de contenido e influencers estuvieron presentes para conocer el Kait en profundidad y realizaron entrevistas a transeúntes para captar qué simboliza para ellos la frase “Todo lo que está bien”.

Nuevo Nissan Kait.

Un SUV diseñado para destacar

El Nuevo Nissan Kait se ubica en el segmento B y se fabrica en el Complejo Industrial de Resende, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, desde donde será exportado a más de 20 países, siendo Argentina uno de los primeros en recibirlo. El modelo llega a renovar la demanda que abastecía el Kicks Play y se comercializa en tres versiones: Sense, Advanced y Exclusive.

En materia de dimensiones, mide 4,30 m de largo, 1,76 m de ancho y 1,61 m de alto, con 2,62 m de distancia entre ejes y una capacidad de baúl de 432 litros.

Motorización y dinámica

Equipa un motor cadenero 1.6 de inyección indirecta que otorga 120 CV y 149 Nm de torque, anexado a una caja X-Tronic CVT con seis marchas simuladas.

Diseño exterior

Se trata de un vehículo de mayor porte y altura, con un capot elevado con hombros marcados, una parrilla ensanchada en dos colores y líneas rectas bien marcadas. Equipa luces full LED con mayor alcance de iluminación, nuevas llantas diamantadas “Blade” de 17″ y protectores laterales para brindar robustez. El diseño posterior se caracteriza por lo geométrico, con luces LED horizontales que se unen en una trama negra para desembocar en el logo de Nissan en blanco.

Interior y tecnología

En el habitáculo, el Kait equipa butacas con tecnología “Gravity Zero” con nuevos apoyacabezas que reducen el efecto de rebote en caso de colisión. Cuenta con un panel 100% digital con instrumental TFT de 7″ personalizable, volante multifunción, sistema Multimedia Pioneer de 9″, conexión sin cable para Apple CarPlay® y Android Auto®, climatizador digital y automático, y cargador inalámbrico de 15W.

Seguridad

En materia de seguridad, trae seis airbags de serie complementados con 17 asistencias a la conducción (ADAS). En la versión más equipada se destacan el control de crucero adaptativo con frenado automático, asistente de prevención de cambio de carril (LDW+LDP) y asistente inteligente de frenado con detección de peatones hasta una velocidad de 60 km/h con 150 metros de alcance del radar delantero. También integra alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, cámara 360° con detección de movimiento y sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Disponibilidad

El SUV está disponible en los colores Blanco, Gris Plata, Gris Oscuro y Negro Sólido.

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