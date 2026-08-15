Victoria Villarruel se mostró con el presidente de la UCR en la Expo Venado y deslizó críticas al Gobierno

La vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró este sábado en la 90° edición de la Expo Venado en Santa Fe junto al presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y deslizó nuevas críticas al gobierno nacional. “Me preocupan los argentinos que no tienen trabajo”, manifestó.

La presidenta del Senado formó parte de la inauguración oficial del evento con el tradicional corte de cinta, acompañada por Chiarella, quien se desarrolla como jefe comunal de Venado Tuerto desde 2019 y como líder formal de la UCR desde el año pasado.

En ese contexto, Villarruel diálogo con los medios presentes y volvió a apuntarle al gobierno de Javier Milei al mostrar su inquietud por la “generación de empleo”.

Villarruel expresó su preocupación por la falta de trabajo

“[Estoy] sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”, expresó.

A su vez, indicó que la tarea más importante en la actualidad era “ahondar en la unión nacional”. “Es fundamental pensar en una unión nacional sin estar analizando candidaturas ni partidos políticos, sino en el futuro. En la Argentina, con nuestro potencial, debiera ser un futuro bueno, exitoso y, sin embargo, hoy tiene muchas complejidades”, aseguró.

Villarruel, junto a Chiarella Redes

Por otro lado, Villarruel destacó que la Expo Venado representaba “lo mejor” del país porque, según su visión, plasma que “sin trabajo no hay familia y que sin familia no hay producción”.

“Esta expo lo que termina demostrando es que el trabajo de las familias venadenses, el esfuerzo, la innovación y la tecnología permiten el éxito de una ciudad como esta y permiten que eso se plasme y se derrame hacia otras partes de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina”, afirmó.

Villarruel participó de la 90° Expo Venado Redes

Consultada sobre la posibilidad de que se eliminaran las retenciones al campo, aclaró que si bien no existe un proyecto de ley al respecto en el Congreso el futuro debía ser sin los impuestos a las exportaciones.

Los mensajes de Chiarella y Santa Fe

Luego de la inauguración oficial de la Expo Venado, Chiarella le agradeció a Villarruel por haber viajado y participado del evento.

El momento del corte de cinta Redes

“Gracias a la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, por acompañarnos en el tradicional corte de cinta y ser parte de este encuentro tan importante para Venado Tuerto y toda la región”, expresó el presidente de la UCR vía Instagram.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, también se expresó al respecto y resaltó la visita de la vicepresidenta.

Puccini con Villarruel Redes

“Expo Venado es mucho más que una muestra: es el reflejo de una región que produce, emprende y apuesta al futuro. Junto a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, productores, emprendedores, instituciones y representantes de toda la comunidad, dejamos oficialmente inaugurada la muestra”, dijo Puccini en X.