Le robaron la bicicleta de su sobrina, fue a recuperarla y lo mataron a puñaladas en Córdoba

Un crimen conmocionó este sábado al barrio Cooperativa Los Paraísos, en la ciudad de Córdoba. Un hombre fue asesinado a puñaladas cuando intentó recuperar la bicicleta robada de su sobrina. La pelea con el delincuente fue grabada por un testigo.

El hecho ocurrió el 5 de agosto en la calle Miguel de Mármol al 4100, reportó el medio local El Doce. Lucas Tissera, un trabajador de la construcción de 30 años, caminaba con la bicicleta de su sobrina en las manos. La llevaba a que le realizaran un arreglo cuando un hombre lo interceptó y se la robó.

Tissera intentó recuperarla y le reclamó al agresor que se la devolviera. El pedido provocó una reacción más violenta del agresor, que sacó una cuchilla de gran tamaño y lo enfrentó.

Lucas Tissera junto a su familia Facebook

La secuencia quedó registrada por un testigo. En las imágenes se observa cómo Tissera quiso alejarse del delincuente: retrocedió varios pasos mientras mantuvo las manos levantadas, en un intento por evitar la pelea.

Sin embargo, el hombre se acercó y, apenas unos segundos después, logró herirlo con el cuchillo en la parte posterior del cuello. La familia de la víctima denunció que el atacante lo mató a puñaladas. Tissera fue trasladado al Hospital Florencio Díaz, donde los médicos constataron su muerte.

Tras el hecho, con ayuda de las cámaras de seguridad de la zona, el agresor fue detenido. Al momento de la aprehensión tenía una herida cortante en el cuello, aunque no era de gravedad.

#ElShowDelLagarto | Reclamó la bici robada de su sobrina y lo mataron a puñaladas en Córdoba



Se conoció un estremecedor video del ataque en el que fue asesinado Lucas Tissera, de 30 años, en barrio Cooperativa Los Paraísos.



Según la familia, el joven llevaba la bicicleta de su… pic.twitter.com/90DU5uWoPn — eldoce (@eldoceoficial) August 14, 2026

Inicialmente se creía que el conflicto entre Tissera y el delincuente había surgido por una riña, pero la familia aclaró después las circunstancias de los hechos. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 2 Turno 1, encabezada por Lourdes Quagliatti.

La Justicia busca determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades del detenido.

Se defendió de un robo y le disparó al delincuente en la cara

Un comerciante de Alta Gracia, Córdoba, se defendió durante un violento robo en la madrugada del pasado 25 de marzo y baleó en la cara al ladrón que quiso asaltarlo. El quiosquero, identificado como Nicolás, había inaugurado el negocio pocas semanas antes.

Según indicó al medio local Noticiero Doce, el hombre estaba en el local junto con su pareja, cuando, alrededor de las 4 de la mañana, un delincuente ingresó y lo llevó hasta la caja para retirar el dinero que tenía. Acto seguido, lo amenazó con un objeto punzante y le dio una apuñalada.

Un kiosquero se defendió de un robo y le disparó al delincuente en la cara: “Era él o yo” Eldoce

En ese momento, el hombre sacó una pistola Bersa 380 y le disparó. El asaltante se tomó el rostro y se fue corriendo. Luego, Nicolás y su pareja salieron a la calle a tocar la alerta de la Seguridad Ciudadana, que funciona a unos metros del local.

El delincuente quedó internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba -también detenido-, mientras que el comerciante no fue imputado y alegó que actuó en legítima defensa. La determinación la tomó la Fiscalía de Turno 2, a cargo de Alejandro Peralta Otonello.