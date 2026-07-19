Así es el BMW más barato del mercado: cuesta casi US$56.000

La Serie 1 de BMW es una de las más populares y exitosas a nivel global. Presentada en el Salón de París de 2004, rápidamente conquistó a esa porción de público que buscaba un auto chico (segmento B) pero con características premium.

La cuarta generación llegó a nuestro país en febrero de 2025, casi en simultáneo con su lanzamiento a nivel global. Producida en la planta alemana de Leipzig, se ofrece aquí en tres niveles de equipamiento con dos opciones mecánicas: 118 Advantage, 118 Sportline y M135 xDrive. La que manejamos fue la intermedia y estas son nuestras impresiones.

Vamos a los detalles. La silueta continúa invariable y conserva las proporciones típicas de la marca, con un capot largo en forma de cuña, ventanillas planas y una sección trasera que resalta por su look musculoso y la anchura.

Más allá de esto, este MY2025 estrena dimensiones: tiene 4,361 m de largo (+42 mm), 1,8 m de ancho (sin modificaciones) y 1,459 m de alto (+25 mm); la distancia entre ejes tampoco cambió y sigue con 2,67 m y lo mismo sucede con la capacidad del baúl que se mantiene en 380 L (expandible a 1200 L).

Largo: 4,361 m

Ancho: 1,80 m

Alto: 1,459 m

Distancia entre ejes: 2,67 m

Capacidad del tanque: 49 L

Capacidad del baúl: 380-1200 L

Neumáticos: 225/45 R18″

Peso en vacío: 1390 kg

En lo que hace al diseño, en el frente sobresalen las amplias tomas de aire, los nuevos faros LED con elementos de luz verticales (con luces LED dinámicas) y la rediseñada parrilla de doble riñón, que luce una estructura de barras verticales y diagonales. Como detalle destacado, en la zona de la curva Hofmeister (pilar C) y como novedad, se encuentra el detalle del número 1 (refiere a la Serie 1) en relieve; también aparecen las nuevas llantas de aleación de 18” con neumáticos 225/45.

En el interior destaca la gran calidad de materiales y terminaciones, acordes con la propuesta de la automotriz; el espacio en las plazas delanteras es amplio y en las traseras es un poco limitado y podrá ser usado por dos adultos. La visibilidad hacia el exterior es muy buena pese a tener superficies vidriadas no tan amplias.

El modelo tiene nuevas llantas de aleación de 18” con neumáticos 225/45.

Ahí aparece una nueva selectora y un renovado volante de estilo deportivo recubierto en cuero. A esto suma un perfil muy tecnológico que está dado por las dos pantallas curvas: una para el panel de instrumentos de 10,25” y otra central de 10,7” con control táctil y por voz y que no solo es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, sino que cuenta con el sistema operativo BMW 9 con todas las funcionalidades de los servicios ConnectedDrive (sin cargo) y Roadside Assistance.

A esto añade un equipamiento completo que incluye techo panorámico eléctrico, head-up display, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, tapizados en cuero ecológico perforado, butacas deportivas con regulación eléctrica, cargador inalámbrico de dispositivos, climatizador automático bizona con salidas de ventilación traseras y control por voz, terminaciones en aluminio grafito, etcétera.

Aparece también un amplio paquete de elementos de seguridad, que incluye 6 airbags, anclajes Isofix para sistemas de retención infantil, frenos con ABS y EBD, controles de deslizamiento de ruedas, de estabilidad y dinámico de tracción, control de balanceo de tráiler, alerta de colisión frontal y más. Completa el conjunto un paquete de ADAS como luces adaptativas, frenado de emergencia e indicador de presión de ruedas, entre otros.

También mejorada

Entre las mejoras que se le hizo a esta generación no podía quedar de lado la mecánica. Por eso es que el bloque naftero con turbo de doble entrada de 3 cilindros, 1.5 L de cilindrada y 12 válvulas con inyección directa de combustible fue toqueteado para que ahora entregue 156 CV desde 4900 y hasta 6500 rpm (antes 140 CV de 4600 a 6500 rpm) y 23,45 kgm de torque (230 Nm) de 1500 a 4600 rpm (antes eran 22,4 kgm, anexado a una transmisión automática Steptronic de doble embrague y 7 marchas que llevan la potencia al eje delantero.

Si el combo motor-caja anterior era excelente, ahora lo es mucho más. Esto, porque el impulsor hace gala de una entrega de potencia de manera lineal y progresiva mientras que el torque tiene un rango de vueltas tan amplio que garantiza reacciones inmediatas en cualquier condición de manejo. Por supuesto, todo esto es acompañado por una transmisión rapidísima, excelentemente sincronizada y de relaciones precisa.

Motor: turbonaftero

Cilindrada: 1498 cc

Cilindros: 3

Válvulas: 12

Potencia: 156 CV entre 4900 y 6500 rpm

Par: 23,45 kgm de 1500 a 4600 rpm

Caja: automática de doble embrague y 7 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Sin ser un vehículo deportivo, brinda mucha diversión al volante (polenta y par le sobran, teniendo en cuenta que pesa apenas 1390 kg), especialmente cuando se lo pone en modo Sport y se lo lleva con levas del volante.

La performance es excepcional: acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 s, recupera de 80 a 120 km/h en 5,3 s (en modo Drive) y la velocidad máxima está limitada a 260 km/h.

Los consumos dieron promedios de 6,3 L/100 en uso combinado (ciudad y autopista).

El interior de nuevo BMW es confortable

El andar es, lógicamente, notable, con una calibración de suspensiones que ayuda a mitigar un poco la dureza de las suspensiones y el bajo perfil de los cauchos y que permite sortear los innumerables obstáculos de nuestras calles.

El comportamiento está a la altura de lo que se puede esperar de un coche de la firma bávara: ágil, liviano y dócil para moverse en el tránsito y firme y estable en velocidad en ruta. El precio sugerido es de US$55.900.