Toyota: los modelos de la marca japonesa que se pueden comprar en 24 cuotas y a tasa 0

En un contexto en el que las automotrices buscan recuperar el volumen de ventas del año pasado, Toyota lanzó nuevas alternativas de financiación para toda su gama de vehículos.

La estrategia llega en un momento en el que el mercado muestra una desaceleración respecto de 2025, ya que en los primeros cinco meses del año se patentaron 247.187 vehículos en la Argentina, un 9,7% menos que en el mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 273.819 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con ese escenario de fondo, Toyota Compañía Financiera amplió durante junio su oferta de créditos con opciones que incluyen tasa 0, además de otras líneas con tasas preferenciales y plazos de hasta 24 meses.

Los modelos que Toyota ofrece a tasa 0

Tal como informó la compañía financiera, la propuesta más destacada es una línea de financiación a tasa 0 que permite acceder a un crédito de hasta $15.000.000 a devolver en 12 cuotas. La alternativa está disponible para todos los modelos comercializados por la marca en la Argentina.

El Toyota Yaris Cross forma parte de la oferta de financiación

A su vez, Toyota también ofrece otras opciones para quienes necesiten financiar montos mayores. En ese sentido, se puede acceder a créditos de hasta $25.000.000 con plazos de hasta 24 meses.

La compañía complementa su propuesta con líneas a 18 meses con una tasa del 9,9% y alternativas a 24 meses con una tasa del 19%, ampliando así el abanico de posibilidades para distintos perfiles de clientes.

El Toyota Corolla Cross es el tercer modelo más vendido de la marca, detrás de la Hilux y del Yaris

Las nuevas condiciones de financiación están disponibles durante junio en los 44 concesionarios oficiales que Toyota posee distribuidos en todas las provincias de la Argentina.

Los precios de los autos de Toyota en junio

A continuación, se presenta el listado de modelos de Toyota con sus respectivos precios (para este relevamiento se dejaron de lado las versiones deportivas):

Toyota Yaris Hatchback: desde $34.284.000

desde $34.284.000 Toyota Yaris Cross: desde $41.464.000

desde $41.464.000 Toyota Corolla: desde $44.082.000

desde $44.082.000 Toyota Hilux: desde $49.325.000 (cabina doble)

desde $49.325.000 (cabina doble) Toyota Corolla Cross: desde $51.918.000

desde $51.918.000 Toyota Hiace: desde $67.920.000

desde $67.920.000 Toyota SW4: desde $91.585.000

desde $91.585.000 (Nuevo) Toyota RAV4: desde $101.544.300

desde $101.544.300 (Nuevo) Toyota BZ4X: $106.896.400

$106.896.400 Toyota Crown: $116.443.300

$116.443.300 Toyota Land Cruiser 300: $237.226.000