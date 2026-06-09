Toyota publicó los precios para junio 2026: los modelos que están más baratos

La automotriz japonesa congeló nuevamente los montos de sus modelos; un repaso por las opciones más accesibles de su gama
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Toyota se consolidó durante los primeros cinco meses de este año como la segunda automotriz con más ventas de la Argentina, con 31.711 patentamientos, sólo por detrás de Volkswagen, que registró 32.317 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Sin embargo, el volumen comercializado por la automotriz con planta en Zárate representó una caída del 28% frente al mismo período del año pasado, cuando la marca japonesa había alcanzado 44.483 ventas.
La contracción fue incluso mayor a la del mercado total, que acumuló una baja del 9,7% al cierre de mayo, tras registrar 273.819 patentamientos en el acumulado, siempre de acuerdo con Acara.
En ese contexto, y a pesar de la caída en sus ventas, Toyota se mantiene entre las automotrices líderes de la industria y, para sostener ese posicionamiento, decidió volver a congelar su listado de precios para junio.
Los autos más baratos de Toyota en junio
El modelo más accesible de la marca continúa siendo el Toyota Yaris, que se posiciona como la puerta de entrada al universo Toyota en el mercado local.
- Toyota Yaris XS 1.5 CVT (versión base): $34.284.000
- Toyota Yaris S 1.5 CVT (versión tope de gama): $40.956.000
El segundo escalón lo ocupa el nuevo Yaris Cross, su nuevo SUV del segmento B que se adentró de lleno en el mercado tras su la lanzamiento comercial oficial.
- Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT (versión base): $41.464.000
- Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT (versión tope de gama): $54.020.000
En el tercer puesto aparece el conocido Toyota Corolla, uno de los pocos sedanes que aún conserva un buen nivel de ventas en el país y que combina producción regional con una amplia oferta de versiones.
- Toyota Corolla 2.0 XLI CVT (versión base): $44.082.000
- Toyota Corolla 1.8 SEG eCVT (versión tope de gama): $56.180.000
Como cuarto modelo más económico aparece la pickup Hilux, líder de su segmento y también del mercado argentino en lo que va del año.
- Toyota Hilux DX 4×2 MT (cabina doble, versión base): $49.325.000
- Toyota Hilux SRX 4×4 AT (versión tope de gama): $84.349.000
En el quinto lugar vuelve a aparecer un SUV, en este caso, el Corolla Cross.
- Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT (versión base): $51.918.000
- Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (versión tope de gama): $63.684.000
Entonces, tomando todo el portfolio que la marca ofrece actualmente en la Argentina, el ranking de precios de entrada queda conformado de la siguiente manera:
- Toyota Yaris: desde $34.284.000
- Toyota Yaris Cross: desde $41.464.000
- Toyota Corolla: desde $44.082.000
- Toyota Hilux (cabina doble): desde $49.325.000
- Toyota Corolla Cross: desde $51.918.000
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