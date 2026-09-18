Toyota: subastan autos de la marca japonesa en buen estado, con poco kilometraje y precios desde $7 millones

En un contexto en el que acceder a un vehículo 0km aumenta mes tras mes, las subastas de usados representan una alternativa para quienes buscan unidades a precios competitivos. En ese sentido, el próximo 24 de septiembre se realizará un nuevo remate online que incluirá aproximadamente 28 lotes, entre ellos autos, SUV, pickups y utilitarios de distintas marcas y años.

La subasta estará a cargo de Monasterio Tattersall Activos y tendrá lugar de manera online, con cierre de ofertas previsto a partir de las 13 horas. El catálogo incluye unidades de Toyota y Ford, entre otras marcas.

Si bien a continuación se detallan algunos de los modelos más destacados, ya sea por su precio o por su bajo kilometraje, se recomienda visitar el sitio web de la subasta, tanto para conocer todos los lotes disponibles como para acceder a mayor información sobre las unidades mencionadas.

Los modelos más destacados

De Toyota hay unidades del Corolla, entre ellas un modelo 2020 que parte de un precio mínimo de $18.000.000 por sus 69.985 kilómetros declarados. También hay un Toyota Etios modelo 2019, con 378.386 kilómetros declarados, por lo que tiene un precio base de $7.000.000 (de los más económicos).

Toyota Corolla

En cuanto al segmento de pickups, hay algunas Toyota Hilux, como un modelo 2019 con 68.562 kilómetros declarados y un precio base de $20.000.000.

Toyota Hilux

Y, en un segmento superior, figura un lote de una Toyota Land Cruiser Prado que parte de un valor de $47.000.000. Es modelo 2017, pero tiene solo 39.840 kilómetros declarados, según el sitio de la subasta.

Toyota Land Cruiser Prado

De Ford hay menos unidades, pero aparece un Focus modelo 2014, con 192.000 kilómetros declarados, que cuenta con un precio mínimo sugerido de $8.300.000. También hay una Ranger del 2017 con 237.560 kilómetros y un precio base de $12.900.000.

Ford Focus

Para cerrar, hay algunos vehículos utilitarios, tanto Peugeot Partner como Renault Kangoo, con precios mínimos de aproximadamente $10.000.000. Entre ellos, se encuentra una Peugeot Partner modelo 2020, con 86.850 kilómetros declarados.

Peugeot Partner

¿Cómo participar de la subasta?

Al igual que en todas las subastas online, el primer paso es contar con una cuenta en la web oficial de la martillera. Para poder participar, por otro lado, se necesitará una caución del 10% de un depósito en efectivo o un 30% con ECHEQ en garantía. Sobre esto, hay que hacer una aclaración.

El primer porcentaje mencionado es el 10% sobre el crédito de cada usuario en la web de la martillera. Una vez creada una cuenta, se puede ingresar dinero a través de un depósito en efectivo o una transferencia bancaria para convertirlo en un activo dentro de la web, como si se tratase de una billetera virtual. Es sobre ese monto depositado que se abona el 10%.

En cuanto al segundo, “es la modalidad recomendada por la casa martillera ya que se pide que se confeccione con fecha diferida. Al no ser depositado, no se realiza movimiento de dinero y se evitan costos de débito y créditos innecesarios”, explicaron.

Una vez hecho esto, resta ofertar la cantidad de veces que se considere necesaria por un lote. Siempre predominará la más alta y en ningún caso las ofertas se pueden anular. “Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente”, comentaron.