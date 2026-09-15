Michael J. Fox odiaba manejar el icónico DeLorean de “Volver al futuro”: estas eran las razones

En la pantalla necesitaba plutonio, 1,21 gigavatios de energía y alcanzar exactamente las 88 millas por hora —casi 142 km/h— para desaparecer entre relámpagos. Fuera de ella, el DeLorean necesitaba paciencia, reparaciones y un actor dispuesto a soportarlo.

Michael J. Fox tenía 23 años cuando se sentó al volante del auto que terminaría convertido en uno de los grandes símbolos de Hollywood. El actor fue noticia estas últimas horas por recibir el Premio Humanitario Bob Hope durante la 78ª edición de los Premios Emmy.

Para millones de espectadores era la máquina del tiempo de sus sueños. Para él, según contó cuatro décadas después, era un vehículo lento, incómodo y lleno de piezas metálicas contra las cuales se golpeaba durante el rodaje.

En sus memorias Future Boy, publicadas en 2025, el intérprete de Marty McFly reconoció que inicialmente le entusiasmó la posibilidad de conducirlo. La fascinación duró poco, ya que aseguró que terminó odiándolo y lo definió como “un auto de mierda”.

Con un espectacular diseño para su época, las puertas tipo alas de gaviota es uno de los sellos del DeLorean DMC-12

La transformación cinematográfica tampoco ayudaba. El equipo había llenado el habitáculo con relojes, cables, interruptores, paneles y el célebre condensador de flujo. Muchos de esos elementos tenían bordes ásperos o filosos. Fox recordó que acababa las jornadas con cortes en las manos, nudillos magullados y golpes en los codos contra la consola.

Debajo de todos aquellos accesorios futuristas había un DeLorean fabricado en 1981. Su carrocería de acero inoxidable sin pintar, las puertas de ala de gaviota y el diseño de Giorgetto Giugiaro parecían llegados de otra época. Sus prestaciones, en cambio, resultaban bastante menos espectaculares.

Para el actor era un vehículo lento, incómodo y lleno de piezas metálicas contra las cuales se golpeaba durante el rodaje DeLorean Motor Company

El modelo llevaba detrás del habitáculo un motor V6 de 2,85 litros desarrollado conjuntamente por Peugeot, Renault y Volvo. En su especificación estadounidense entregaba alrededor de 130 CV y enviaba la potencia a las ruedas traseras. Podía equiparse con una caja manual de cinco marchas o una automática de tres velocidades. Necesitaba aproximadamente diez segundos para acelerar de 0 a 60 millas por hora —96 km/h—.

El DMC-12 había sido producido en Dunmurry, cerca de Belfast, Irlanda del Norte. Se fabricaron alrededor de 9000 unidades antes de que la empresa de John DeLorean colapsara en 1982. Cuando Volver al futuro se estrenó en 1985, el auto ya pertenecía a una marca desaparecida, pero el fracaso comercial estaba a punto de encontrar una inesperada segunda vida en el cine.

El DMC-12 fue producido en Dunmurry, cerca de Belfast, Irlanda del Norte

Por qué eligieron un DeLorean

La máquina del tiempo ni siquiera había sido concebida originalmente como un vehículo. En las primeras versiones del proyecto era un dispositivo estático y, durante un tiempo, los guionistas imaginaron que podía instalarse dentro de una heladera.

La idea fue descartada, entre otras razones, por el riesgo de que los niños intentaran imitar la película escondiéndose dentro de una. Robert Zemeckis y Bob Gale decidieron entonces que la máquina debía moverse y eligieron el DeLorean por su aspecto extraño y sus puertas de apertura vertical.

Robert Zemeckis y Bob Gale eligieron el DeLorean por su aspecto extraño y sus puertas de apertura vertical

La forma era fundamental para la historia, ya que cuando Marty llegara a 1955, una familia debía confundir el vehículo con una nave extraterrestre. Pocos modelos de calle podían resultar tan convincentes en ese papel.

Las unidades originales

El DeLorean de la película no fue un único vehículo. Para la primera entrega se prepararon tres unidades principales, conocidas durante la producción como “A”, “B” y “C”. Con las dos secuelas, el número ascendió a seis automóviles reales, además de una reproducción de fibra de vidrio utilizada para algunas escenas de vuelo.

El “A Car”, también llamado “Hero Car”, era el más detallado. Se utilizaba para los primeros planos y las tomas en las que debían apreciarse los instrumentos, los cables y los demás componentes de la máquina del tiempo. Es el ejemplar que hoy se considera el DeLorean original de la trilogía.

El “A Car” se utilizaba para los primeros planos y las tomas en las que debían apreciarse los instrumentos, los cables y los demás componentes de la máquina del tiempo

El “B Car” estaba destinado a las escenas de riesgo y terminó destruido por un tren en la secuencia final de Volver al futuro III. El “C Car”, por su parte, fue cortado para que las cámaras pudieran registrar el interior sin quedar atrapadas dentro de un habitáculo pequeño y cargado de accesorios. Otras unidades fueron adaptadas para circular por el desierto o representar la versión modificada en 1955.

Después del rodaje, el “Hero Car” quedó expuesto durante años en Universal Studios Hollywood. El sol y la intemperie deterioraron sus materiales, mientras algunos visitantes se llevaron pequeños componentes como recuerdo.

El “Hero Car” quedó expuesto durante años en Universal Studios Hollywood

Cuando Bob Gale volvió a examinarlo, encontró una versión incompleta y envejecida del auto que había ayudado a crear. Universal autorizó entonces una restauración oficial encabezada por el especialista Joe Walser. El equipo desmontó el vehículo, fotografió y catalogó cada pieza, recuperó componentes originales y reprodujo aquellos que habían desaparecido.

El trabajo terminó en 2013. Tres años después, Universal cedió el automóvil en préstamo permanente al Petersen Automotive Museum de Los Ángeles, donde permanece dentro de la exposición dedicada a los vehículos del cine y la televisión.