Toyota Yaris vs Volkswagen Polo Track: cuál conviene comprar en julio 2026

El Toyota Yaris y el Volkswagen Polo Track son dos modelos con trayectoria en el mercado argentino, formando parte del segmento de los hatchbacks compactos.

Llegado el momento de optar por uno u otro, hay que considerar varios puntos en la comparativa. Si bien compiten en el mismo segmento, son unidades con usos y lógicas distintas. Para poder equipararlas, se toma la versión de entrada de gama de cada una de ellas para este frente a frente.

Mientras que, en su entrada, el japonés combina un motor de 1.5 litros con una caja automática CVT, el alemán recurre a un propulsor de 1.6 litros asociado a una transmisión manual.

Este mes, el Toyota Yaris XS 1.5 CVT de cinco puertas tiene un precio de lista de $34.627.000, mientras que el Volkswagen Polo Track MSI MT se comercializa a $38.318.850. Esto marca una diferencia entre ambos de $3.691.850, con el Polo ubicado por encima del Yaris.

Motor y transmisión

El Toyota Yaris XS está equipado con un motor naftero de cuatro cilindros en línea y 16 válvulas. Entrega una potencia máxima de 107 CV a 6000 rpm y un torque de 140 Nm a 4200 rpm. Se combina con una caja automática CVT que dispone de siete velocidades preprogramadas.

El Toyota Yaris entrega una potencia máxima de 107 CV a 6000 rpm

Por su parte, el Volkswagen Polo Track utiliza un motor naftero MSI que desarrolla 110 CV y un torque máximo de 155 Nm a 4000 rpm. En este caso, la transmisión es manual de cinco velocidades.

El Volkswagen Polo Track cuenta con 110 CV y un torque máximo de 155 Nm a 4000 rpm

Dimensiones y capacidades

El auto japonés mide 4145 mm de largo, 1730 mm de ancho y 1475 mm de alto y una distancia entre ejes de 2550 mm. Su baúl ofrece 310 litros de capacidad, mientras que el tanque de combustible puede almacenar 42 litros.

El auto japonés mide 4145 mm de largo, 1730 mm de ancho y 1475 mm de alto y una distancia entre ejes de 2550 mm Pedro Danthas

El alemán tiene 4079 mm de largo, 1751 mm de ancho y 1471 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2566 mm. El baúl cuenta con 300 litros y el tanque de combustible con unos 52 litros.

En términos comparativos, el Yaris es 66 mm más largo y 4 mm más alto, mientras que el Polo es 21 mm más ancho y tiene una distancia entre ejes 16 mm mayor. El Toyota dispone de 10 litros adicionales de capacidad de baúl, pero el Volkswagen, en cambio, tiene un tanque de combustible 10 litros más grande.

El alemán tiene 4079 mm de largo, 1751 mm de ancho y 1471 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2566 mm

Equipamiento exterior

El Yaris XS incorpora espejos exteriores con regulación eléctrica y luces de giro integradas. También incluye luces diurnas LED, ópticas delanteras halógenas regulables en altura y llantas de acero de 15″. Los neumáticos tienen una medida de 185/60 R15. La versión cuenta además con apertura interna de la tapa del tanque de combustible.

El Volkswagen Polo Track también utiliza llantas de acero de 15″, sus luces de circulación diurna y sus faros delanteros son halógenos y la configuración exterior se completa con una grilla frontal negra y una tercera luz de freno.

Confort y habitáculo

En el interior, el Yaris XS ofrece asiento del conductor regulable en altura y una columna de dirección ajustable verticalmente. Suma aire acondicionado con climatizador automático digital, computadora de a bordo, levantacristales eléctricos con función de un toque para el conductor y un volante con controles de audio, teléfono y computadora. Su sistema multimedia dispone de una pantalla táctil de 6,8 pulgadas, conexión USB, Bluetooth, reproducción de archivos MP3, seis parlantes y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

El Toyota Yaris cuenta con una pantalla táctil de 6,8 pulgadas (imagen correspondiente a la versión S)

El Polo Track incorpora aire acondicionado, asiento del conductor regulable en altura y volante ajustable tanto en altura como en profundidad. También equipa cierre centralizado con comando a distancia, levantacristales eléctricos delanteros, tapizado de tela, asientos delanteros con apoyacabezas integrados y limpiaparabrisas con regulador de velocidad.

En materia de conectividad, cuenta con el sistema VW Play de 10 pulgadas, Wireless App Connect, dos conexiones USB, cuatro parlantes, dos tweeters, volante multifunción y computadora de a bordo I-System.

Polo Track interior

Equipamiento de seguridad

El Toyota Yaris XS dispone de airbags frontales para conductor y acompañante, dos laterales, dos de cortina y uno de rodilla para el conductor. Incorpora frenos ABS con distribución electrónica de frenado y asistencia de frenado de emergencia, control de estabilidad, control de tracción y asistente de arranque en pendientes.

A eso se suman alarma, inmovilizador de motor, dos anclajes ISOFIX, anclaje superior para sillas infantiles, barras de protección lateral y cierre automático de puertas en velocidad. También incluye tres cinturones traseros de tres puntos, alerta de puertas abiertas y luces encendidas, faro antiniebla trasero y tercera luz de freno LED.

El Polo Track ofrece airbags frontales para conductor y acompañante, además de airbags laterales delanteros con protección para el tórax y la cabeza. Su equipamiento incluye ABS con distribución electrónica de frenado, control de estabilidad y asistente de arranque en pendientes. Cuenta además con anclajes ISOFIX, inmovilizador electrónico, tres cinturones traseros retráctiles de tres puntos y aviso de cinturón desabrochado para las plazas delanteras y traseras.