Un geólogo dio detalles sobre el movimiento sísmico que se sintió en Mar del Plata y Miramar

MAR DEL PLATA.— Vecinos de la ciudad de Miramar y algunos de zona sur de Mar del Plata confirmaron que sintieron un temblor esta mañana, poco después de las 8.15 que estaría originado en un movimiento sísmico que habría tenido epicentro a casi 200 kilómetros del frente costero.

Reportes del Instituto Nacional de Previsión Sísmica dan cuenta de un foco de magnitud 4,9 de la escala de Richter en esta franja del Mar Argentino, en línea recta a playas ubicadas entre Necochea y Miramar.

En Mar del Plata, el temblor se registró poco después de las 8 Mauro V. Rizzi

En mayor medida se percibió este fenómeno en edificaciones de altura, donde se reconocieron temblores en ventanas y también movimiento de algunos elementos colgantes, en particular luminarias, según han comentado los propios vecinos, sorprendidos por esta particular situación.

En redes sociales comenzaron a circular las publicaciones de quienes habían percibido este temblor, que se extendió por unos pocos segundos y ya no se volvió a repetir.

Hoy a eso de las ocho sentí que temblaba el suelo y la casa.

Como hay una obra al lado, medio dormido pensé que sería algún martillo neumático, excavadora o algo.

Recién leo que hubo un sismo de 4.9 en Mar del Plata a las 8:15.

Por lo menos sé que no lo soñé. — mario (@mariodiceque) February 19, 2026

El geólogo Federico Isla confirmó la existencia de este movimiento sísmico “con epicentro en el mar” y lo reconoció “de baja magnitud” y “sorprendente”, ya que no se trata de una zona que tenga mayores antecedentes de este tipo de episodios.

En cuanto al efecto que genera en el mar y tierra consideró que se puede dar “algún tipo de oleaje de magnitud” por lo que reclamó prudencia en particular a surfistas y también a bañistas, en la zona entre Chapadmalal y Miramar. También consideró como poco probable que se pueda dar alguna réplica del temblor, como suele ocurrir con los terremotos.

El Instituto Nacional de Previsión Sísmica, organismo oficial especializado en sismología, confirmó además otros dos movimientos de relevancia dentro de los límites del país y en esta misma jornada: ambos fueron en San Juan a las 00.28 y 4.53.

🇦🇷SISMO

M 4,7 - 193 km al SSE de Mar del Plata, Argentina



2026-02-19 11:15:34 (UTC)



39,585°S 56,638°O



10,0 km de profundidad



👉M 4.7 - 193 km SSE of Mar del Plata, Argentina



2026-02-19 11:15:34 (UTC)



39.585°S 56.638°W



10.0 km depth pic.twitter.com/yUfH4pUDrN — Ares, Information Service (@Aresinfoservice) February 19, 2026

“Hubo un sismo a 193 kilómetros al sudeste de Mar del Plata y a 10 kilómetros de profundidad”, dijo Isla y aclaró que fue sobre la plataforma submarina. Recordó que no hay registros de terremotos por aquí aunque sí citó algún antecedente de olas de dimensión y avance sobre la costa inédito, situación que data de 1954.

“Pueden ocurrir reactivaciones de bloques en los que vivimos y alguna falla se puede reactivar, en este caso en profunda y sobre la plataforma submarina”, explicó el profesional, investigador y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata.