Surfistas desafiaron olas de hasta seis metros en medio del temporal

Un grupo de surfistas desafió olas gigantes de hasta seis metros de altura en medio del fuerte temporal que azotó a Mar del Plata.

Pese al cese de clases, corte rutas y el estricto pedido de las autoridades de permanecer en sus hogares ante un acumulado que superó los 120 milímetros de agua, los deportistas aprovecharon la fuerza del oleaje para concretar una jornada ideal para su actividad.

Surfistas en Mar del Plata

Sin embargo, la imprudencia de algunos deportistas sumó tensión a la situación. El sábado por la tarde, con un mar picado y peligroso, aparecieron los primeros windsurfistas decididos a aprovechar olas poco frecuentes en la zona.

Tal como contó LANACION, este domingo a la mañana, cuando lo peor de la tormenta ya había pasado, otros deportistas ingresaron al agua pero sufrieron serias complicaciones.

Un equipo de la Prefectura Naval Argentina acudió en su ayuda a bordo de un bote semirrígido, en una secuencia que estuvo al borde de la tragedia: la embarcación de rescate sufrió una falla en el motor y las olas casi la tumban. Finalmente, el motor encendió y los efectivos lograron salir del lugar, dejando un gran susto registrado en videos por los curiosos que observaban desde el paseo costanero.

La dramática situación derivó en una denuncia penal de la fuerza de seguridad contra los windsurfistas por haber puesto en peligro la vida del personal de rescate.

Violento temporal

La última noche del temporal —que comenzó el jueves con diluvios y ráfagas del sur— dejó postales de una marejada histórica que redujo parte del equipamiento urbano y defensas, desprendió muretes de hormigón y provocó destrozos estructurales en balnearios de Necochea, Miramar y Monte Hermoso.

Asimismo, el temporal provocó la evacuación de varias personas de viviendas próximas a las platas, el corte de rutas y la suspensión de clases. Además, durante la madrugada del sábado se emitió una alerta por más lluvias.

Ciclón extratropical en la costa atlántica

El Paseo Dávila se llevó la peor parte en Mar del Plata. Se extiende desde Punta Iglesias hasta el inicio del complejo de balnearios de La Perla, en el norte de la ciudad, y es un sector que carece de playa. Permite caminar por allí con el mar que salpica sobre las veredas cuando tiene movimiento intenso. Bravío como pocas veces, castigaba las protecciones de piedra y bañaba la calle e incluso la vereda de enfrente.

El ingreso del mar en un sector en obra del Torreón del Monje

Otro punto muy cercano con el mar se da entre la escollera que marca el inicio de Playa Varese y otra que marca el extremo sur de la denominada bahía Bristol, la postal más tradicional de la ciudad. Allí también se desprendieron algunas placas de piedra de los muros de protección de las veredas.