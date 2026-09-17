Una de las motos más vendidas del país incorporó una tecnología para que sea más fácil manejarla

Gilera, la segunda marca con más ventas de motos, con 71.979 unidades patentadas en el acumulado anual, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), renovó una de sus motos más representativas del mercado argentino.

Se trata de la Smash, el segundo modelo de motos más vendido del mercado local, que ahora incorpora una nueva configuración de frenado en toda su gama 2026 como principal novedad, con el objetivo de simplificar la experiencia de conducción, especialmente para quienes se suben a una moto por primera vez.

Detalles de la Smash full

La principal novedad de la nueva línea es el denominado Freno Fácil Frontal, un sistema que lleva el accionamiento del freno trasero al manubrio. De esta manera, los dos comandos de frenado quedan ubicados en el mismo lugar y pueden accionarse desde las manos, sin necesidad de coordinar el uso de las manos con el pie.

La solución está disponible en toda la familia Smash 2026 y se combina con un sistema de frenado combinado CBS, que viene de serie incluso en la versión de entrada. Además, las versiones Smash Full, Smash R Full y Smash R Tuning incorporan doble freno de disco junto con el Freno Fácil Frontal y el CBS.

Todas las versiones cuentan con iluminación Full LED

Más allá del nuevo sistema de frenado, la gama 2026 suma distintos elementos orientados al uso cotidiano. Todas las versiones cuentan con iluminación Full LED y puertos de carga USB-A y USB-C. Por su parte, las versiones Smash VS y Smash Full agregan una parrilla trasera.

La propuesta de Gilera apunta especialmente a quienes tienen su primer contacto con una moto. Según explicó la compañía, al concentrar los controles de frenado en el manubrio se busca hacer más intuitivo el manejo inicial y reducir una de las barreras de entrada al segmento de las dos ruedas.

La marca, que cuenta con fabricación nacional desde 1953, anticipó además que esta renovación será el comienzo de una actualización más amplia de su portfolio.

Las versiones Smash Full, Smash R Full y Smash R Tuning incorporan doble freno de disco

En los próximos meses, Gilera prevé presentar nuevas versiones con inyección electrónica y mayores niveles de equipamiento, como parte de una renovación de su oferta en distintos segmentos.

Esta propuesta ya está disponible en toda la red y parte desde un precio de $2.100.000 en septiembre.