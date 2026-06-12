Uno de los SUV híbridos más vendidos de la Argentina se renueva: qué cambia en el GWM H6 Pro HEV

El grupo Antelo, importador oficial de Great Wall Motors (GWM) en la Argentina, lanzó la actualización del H6 Pro HEV, su SUV híbrido del segmento C.

El modelo, que llegó al mercado local en junio de 2025 y acumula más de 2200 unidades comercializadas, recibe cambios en el diseño exterior, modificaciones en el interior y una actualización tecnológica.

La renovación adopta el más reciente lenguaje de diseño global de la automotriz china. En el frente se destaca una nueva parrilla de mayor tamaño con patrón geométrico tridimensional, acompañada por luces diurnas DRL verticales tipo “colmillo” integradas en los extremos del conjunto óptico. En la parte trasera aparecen nuevas ópticas LED con una firma lumínica rediseñada.

El modelo tiene una nueva parrilla de mayor tamaño con patrón geométrico tridimensional

La actualización mantiene elementos como las llantas de aleación de 19″, el techo panorámico corredizo, el portón trasero con apertura eléctrica, las barras de techo en negro brillante y la antena tipo tiburón.

El equipamiento exterior también incluye faros Full LED con función Follow Me Home, luces antiniebla delanteras LED con función de iluminación en curvas, antiniebla traseros LED, espejos calefaccionados con plegado eléctrico automático y sensor de lluvia.

En la parte trasera aparecen nuevas ópticas LED con una firma lumínica rediseñada

Las dimensiones permanecen sin cambios. El SUV mide 4683 mm de largo, 1886 mm de ancho y 1730 mm de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2738 mm. Tiene capacidad para cinco ocupantes, un peso bruto vehicular de 2140 kg y un tanque de combustible de 61 litros.

Puertas adentro se concentran varias de las novedades. La principal es la incorporación de un nuevo selector de marchas ubicado detrás del volante, integrado en la columna de dirección. También estrena una pantalla multimedia táctil de 14,6″, dos pulgadas más grande que la anterior.

Estrena una pantalla multimedia táctil de 14,6″, dos pulgadas más grande que la anterior

El resto del equipamiento incluye tablero digital de 10,25 pulgadas con sistema Head-Up Display que proyecta información sobre el parabrisas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para teléfonos, conectividad Bluetooth, sistema de audio con ocho parlantes y puertos USB delanteros y traseros.

Incluye tablero digital de 10,25 pulgadas con sistema Head-Up Display

En materia de confort, cuenta con tapizados de cuero, asiento del conductor con regulación eléctrica en ocho posiciones y ajuste lumbar, asiento del acompañante con regulación eléctrica, butacas delanteras calefaccionadas y ventiladas, climatizador automático bizona con salidas para la segunda fila, vidrios con función one-touch, volante multifunción revestido en cuero y sistema de acceso y arranque sin llave.

Mecánicamente, el H6 Pro HEV mantiene el sistema híbrido HEV-DHT compuesto por un motor naftero turbo de 1.5 litros y cuatro cilindros que entrega 147 CV y 230 Nm de torque, asociado a un motor eléctrico de 174 CV y 300 Nm. La potencia combinada alcanza los 243 CV y 530 Nm de torque.

El SUV cuenta con una potencia combinada que alcanza los 243 CV y 530 Nm de torque

La transmisión es automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission) y la tracción se transmite al eje delantero. La batería tiene una capacidad de 1,76 kWh.

Según la ficha técnica informada por la marca, el consumo homologado es de 4,3 litros cada 100 kilómetros en ciudad, 5,8 litros en ruta y 5,6 litros en ciclo mixto.

Declara un consumo mixto de 5,6 litros cada 100 km

El apartado dinámico contempla dirección asistida eléctricamente, suspensión delantera independiente tipo McPherson y trasera independiente multilink. Los frenos son de discos ventilados adelante y discos sólidos atrás, complementados por un freno de estacionamiento eléctrico.

En seguridad, el modelo ofrece seis airbags, anclajes Isofix para sillas infantiles, control de estabilidad, control de tracción, mitigación de vuelcos, asistencia de frenado de emergencia, asistencia de arranque en pendiente, control de descenso, monitoreo de presión de neumáticos, función Auto Hold y estacionamiento automático.

Ofrece seis airbags y múltiples funciones de seguridad

A eso suma un amplio paquete de asistencias a la conducción (ADAS), integrado por frenado autónomo de emergencia con detección de vehículos, peatones y ciclistas, advertencia de colisión frontal, control crucero adaptativo con función Stop & Go, asistente para tránsito congestionado, mantenimiento y centrado de carril, reconocimiento de señales de tránsito, alerta de punto ciego, advertencia de colisión trasera, alerta de apertura de puertas, alerta de tráfico cruzado trasero con frenado automático, cámaras de visión periférica de 360 grados y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

El H6 fue distinguido por CESVI como el SUV grande más seguro de la Argentina en los premios Crash Test y también obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad realizadas por ANCAP, la institución de evaluación en Asia y el Pacífico.

El renovado GWM H6 Pro HEV ya está disponible en la red de concesionarios de la marca con un precio de US$35.500. Se ofrece en cuatro colores: blanco, gris, negro y dorado. La batería cuenta con una garantía de ocho años o 150.000 kilómetros, mientras que la cobertura general del vehículo es de siete años o 150.000 kilómetros.

Como parte de la promoción de este y los nuevos modelos del grupo, anunciaron el inicio del “Driving Experience Winter Tour 2026″, donde los asistentes podrán probar los modelos de GWM, Changan, JMEV y Mitsubishi.

La gira se desarrollará durante cinco fines de semana consecutivos y permitirá a los asistentes anotarse a pruebas de manejo en El Rosedal de Palermo, CABA, del 12 al 14 de junio; en el mercado Don Bosco, Funes, Rosario, del 19 al 21 de junio; en el parque del Chateau, Córdoba, del 26 al 28 de junio; en el paseo costero de Vicente López en Buenos Aires, del 3 al 5 de julio y en Mendoza del 10 al 12 de julio, con sede a confirmar.