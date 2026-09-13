Vespa presentó en la Argentina sus modelos más potentes: cuáles son y cuánto cuestan

El mercado de motos atraviesa un buen momento de ventas en la Argentina y, en ese contexto, las marcas aprovechan para presentar nuevas propuestas. En esta línea, Vespa, que pertenece al Grupo Simpa, presentó en el país la nueva familia GTS 310, compuesta por cuatro versiones, que representan una evolución de sus scooters Gran Turismo.

Las cuatro versiones están equipadas con el propulsor HPE de 310 cc, que desarrolla 25 CV de potencia y 28,9 Nm de torque, aunque cada una presenta diferentes diseños y niveles de terminación para adaptarse a distintos perfiles dentro de la familia.

Según informó la marca, más del 70% de los componentes del propulsor fueron rediseñados respecto de la generación anterior, con el objetivo de mejorar la respuesta, las recuperaciones y el confort de marcha tanto en ciudad como en trayectos de media distancia.

Son cuatro las variantes de esta gama

“Vespa siempre tuvo una manera particular de entender la movilidad: no se trata solamente de llegar a destino, sino de disfrutar el recorrido. La nueva GTS 310 lleva esa idea a una nueva dimensión, con un motor más potente y una experiencia de conducción más refinada, sin resignar el diseño y el carácter que hacen de cada Vespa una pieza única”, comentó Juan Martín Ugalde, responsable comercial de Vespa Argentina.

¿Qué trae cada versión?

La familia GTS 310, como se mencionó previamente, se ofrece en diferentes configuraciones: la GTS 310 funciona como puerta de entrada a la gama y combina el diseño tradicional de Vespa con las nuevas tecnologías, por encima se encuentra la GTS 310 Super, que incorpora terminaciones y detalles específicos, mientras que la GTS 310 SuperSport apunta a una imagen más deportiva, con gráficos exclusivos, terminaciones en negro y un asiento específico con costuras deportivas.

La familia GTS 310 se ofrece en diferentes configuraciones

La propuesta se completa con la GTV 310, la variante de mayor personalidad dentro de la familia. Esta versión recupera elementos asociados con la tradición deportiva de la marca, como el faro ubicado sobre el guardabarros delantero y el manillar tubular a la vista, aunque combinados con tecnología actual.

En lo que respecta a los precios, estos son los informados para septiembre. Todas las versiones pueden adquirirse con un anticipo del 40% y financiación de hasta 12 cuotas UVA, además de contar con dos años de garantía.

GTS 310 : $15.190.000

: $15.190.000 GTS S 310: $15.190.000

$15.190.000 GTS S 310 Sport: $15.990.000

$15.990.000 GTV 310: $16.649.000

Más allá de las diferencias estéticas entre las versiones, toda la familia comparte un conjunto de elementos de seguridad y tecnología. Entre ellos se encuentran ABS de doble canal, control de tracción ASR, iluminación Full LED, sistema Keyless, puerto USB y espacio de almacenamiento bajo el asiento. También utiliza ruedas de 12 pulgadas, carrocería monocasco de acero y la característica suspensión delantera monobrazo de Vespa.

Utiliza ruedas de 12 pulgadas

El lanzamiento coincide además con los 80 años de historia de la marca, que nació en la Italia de posguerra como una alternativa de movilidad práctica y accesible y con el paso del tiempo trascendió esa función para convertirse en un objeto asociado al diseño y al estilo de vida italiano.