Cuáles son los autos chinos que se pueden conseguir en el país por menos de US$35.000

La expansión de las marcas chinas en la Argentina generó un aumentó en la oferta de los modelos disponibles, sobre todo en aquellos de motorización electrificada como consecuencia del ingreso de vehículos sin arancel. Una de las consecuencias de este fenómeno fue el aumento de opciones por debajo de los US$35.000.

En agosto las marcas vinculadas a grupos chinos alcanzaron las 4513 unidades y representaron el 10,8% de las operaciones. Además, la participación es todavía mayor cuando se considera el lugar de fabricación. Al sumar las 1601 Ford Territory y las 383 Chevrolet Captiva producidas en China, los vehículos provenientes de ese país concentraron el 15,6% de los patentamientos de agosto, lo que equivale aproximadamente a uno de cada seis 0km.

Una parte central de ese crecimiento está relacionada con los precios. Aunque las marcas chinas también compiten en segmentos de alta gama, todoterrenos y pickups, buena parte de su oferta se concentra en la franja intermedia.

El vehículo chino más barato de la Argentina es también el más económico de todo el mercado. Se trata del JMEV Easy 3, un eléctrico urbano ofrecido a US$18.900. Por encima se ubican el JAC S2 MT Intelligent, a US$20.900; el Kaiyi X3, a US$22.000; y el Forthing T5 MT, a US$21.950.

JMEV Easy 3

La lista continúa con el JAC JS2 Luxury, a US$22.900, y el Chery Tiggo 2 Pro Max, que cuesta US$23.000 con caja manual y US$25.500 con transmisión CVT. Luego en el listado aparece el primer modelo de BYD, considerando que el Dolphin Mini cotiza a US$22.990 en versión GL y US$23.990 en GS. Por su parte, el MG3 híbrido está disponible por US$23.500 en nivel Comfort y US$25.900 en Luxury.

El MG3 híbrido

SUV y autos por menos de US$30.000

Entre las alternativas de menos de US$30.000 se encuentran el BAIC X35, con precios de US$25.500, US$27.200 y US$28.200 según la versión; el Jetour X50, a US$26.600; y el Kaiyi X3 Pro, a US$26.000.

KAIYI X3 PRO

Dentro de esa franja también figuran el Arcfox Kaola S, a US$27.200; el JAC JS4, desde US$27.500; y el MG ZS híbrido, con valores de US$27.500 y US$29.900. GAC ofrece el Aion UT por US$26.490 en versión Elite y US$27.490 en Premium.

JAC JS4

La oferta eléctrica incluye además al BAIC EU5, a US$28.900; el Haval Jolion Pro HEV Deluxe, a US$28.990; el Dongfeng Box, a US$29.700; y el Arcfox T1, a US$29.500. Por su parte, el Changan Eado Plus PHEV y el BYD Yuan Pro GL cuestan US$29.990. También ingresan en este grupo las pickups Poer Elite 2WD, a US$28.730, y Maxus T60 4x2, a US$28.900.

Changan Eado Plus PHEV SEBASTIAN PANI

Las opciones entre US$30.000 y US$35.000

En la parte superior del rango aparece una mayor variedad de tecnologías y carrocerías. Haval ofrece el Jolion a US$30.000 y US$33.000, además del Jolion Pro HEV Supreme, a US$30.990, y el H6 HEV Deluxe, a US$33.500. BYD comercializa el Yuan Pro GS a US$30.990; el Atto 2 DM-i y el Seal 5 DM-i, ambos a US$31.990; y el Song Pro GL, que queda apenas debajo del límite con un precio de US$34.990.

BYD Atto 2 DM-i

Chery cuenta con el Tiggo 4 Hybrid, a US$32.500, el Tiggo 7 Pro MHEV a US$32.900 y el sedán Arrizo 8 PHEV, a US$34.600. En tanto, DFSK ofrece el E5 Plus por US$33.800 y el E5 PHEV por US$34.500. La nómina incluye además al Ora 03 Deluxe, a US$31.000; el Geely Icon, a US$30.800; el Geely EX5, a US$34.800; el Changan CS55 Plus PHEV, a US$32.000; y el Lynk & Co 06, a US$32.800.

Lynk & Co 06

Entre las restantes opciones se encuentran el JAC E30X, a US$30.500; el JAC JS6 PHEV, a US$33.900; el Kaiyi X7 híbrido, a US$34.500; el Dongfeng Mage, a US$34.400; el Leapmotor B10, a US$31.990; y el Forthing Friday REEV, a US$32.300. GAC participa con el Aion ES y el Emkoo Hybrid GL, ambos a US$33.800. El GS3 Emzoom parte de US$31.900, aunque las versiones superiores superan el límite planteado.

Finalmente, también hay pickups por debajo de US$35.000 como la Poer Elite 4WD, a US$32.697; la JAC T8 4x4, a US$34.900 y la Rely R8 Comfort 4x4, que cuesta US$32.000 con caja manual y US$34.000 con transmisión automática. La Maxus T60 ofrece configuraciones 4x4 manuales desde US$31.500.