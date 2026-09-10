Renault lanzó la Niagara, su nueva pickup producida en la Argentina: todos los detalles

La industria automotriz de la Argentina acaba de ser protagonista de un nuevo lanzamiento: Renault presentó la Niagara, su nueva pickup producida en la provincia de Córdoba, en la planta de Santa Isabel. Con siete décadas de actividad, la fábrica ya superó los 3,5 millones de vehículos producidos y suma 35 modelos fabricados, una cifra que ahora se amplía con la llegada de la nueva pickup.

“Niagara es el primer pilar de la estrategia futuREady (una estrategia con la que la automotriz busca acelerar su expansión fuera de Europa) y nuestro objetivo es lanzar 14 nuevos modelos en mercados internacionales para 2030”, dijo Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer de Renault Group y CEO Renault Brand.

La parrilla delantera incorpora el nombre de la firma

En esa línea, el presidente y director general de Renault Argentina, Pablo Sibilla, dijo: “Estamos orgullosos de fabricar Niagara en nuestra planta de Córdoba, reconocida por sus estándares de calidad. Para satisfacer los requisitos de los clientes, Niagara fue probada durante más de 50.000 horas y 800.000 kilómetros en condiciones extremas”.

En cuanto a dimensiones, para comprender dónde se posiciona, la Niagara mide 4,94 metros de largo, aunque la versión 4x2 reduce esa cifra a 4,91 metros, y tiene 1,72 metros de alto. Según la configuración, puede equipar llantas de 17 o 18 pulgadas, que contribuyen a su aspecto robusto. Por dimensiones, competiría frente a modelos como la Ford Maverick, la Fiat Toro y la futura Volkswagen Tukan, que también llegará próximamente al mercado local.

El portón trasero tiene 1030 milímetros de ancho

Renault la denomina C-pickup, ya que se ubica dentro de ese segmento y combina el confort y la habitabilidad propios de un SUV con las capacidades de una pickup para el uso fuera del camino. De hecho, cuenta con 233 milímetros de despeje del suelo en las versiones 4x4; la variante 4x2 tiene 224 milímetros.

En cuanto a sus capacidades de carga, la Niagara cuenta con una caja de 938 litros de volumen y una carga máxima de 654 kilos. Además, incorpora un cobertor rígido, deslizante y enrollable que protege los objetos de la lluvia y el polvo, ocho ganchos de amarre para asegurar la carga y una toma de 12V para conectar herramientas o accesorios. El portón trasero tiene 1030 milímetros de ancho y 615 milímetros de alto.

“Niagara ofrece todo lo esencial para una pickup”, destacó Jan Ptacek, Head of LCV Business Unit de Renault, quien resaltó su capacidad de remolque de 710 kilos.

Un diseño sin el rombo en su parrilla frontal

El diseño es uno de los principales argumentos de la Niagara, según la automotriz, ya que la parte delantera toma elementos de las pickups de segmentos superiores, con un capot alto y líneas marcadas que se integran con los guardabarros delanteros para reforzar la sensación de robustez.

En el centro de la parrilla negra aparece el nombre “RENAULT” en mayúsculas, con un acabado cromado pixelado. Por su parte, los faros son Full LED, con ópticas negras brillantes, e incorporan una secuencia de bienvenida, mientras que las luces diurnas presentan una firma gráfica específica.

La parrilla incorpora elementos tridimensionales

La parte inferior del paragolpes suma faros antiniebla LED, mientras que la protección de la carrocería en Alliance Black se combina con una placa protectora delantera inspirada en el mundo todoterreno.

De perfil, la Niagara busca integrar visualmente el habitáculo y la caja de carga mediante líneas fluidas. Las manijas de las puertas traseras están integradas con el pilar, mientras que en la parte posterior se destaca el nombre Niagara grabado directamente en el portón y una franja transversal negra que se extiende hasta las ópticas.

“El proyecto Niagara se basa en la versatilidad. Es un vehículo que va más allá del concepto tradicional de pickup de trabajo: también busca posicionarse como un vehículo de estilo de vida, más sofisticado y aspiracional”, dijo Laurens van den Acker, Chief Design Officer de Renault Group.

Motorización y equipamiento

Debajo del capot, incorpora un motor 1.3 turboalimentado de inyección directa (GDi), compatible con nafta y Flex Fuel según el mercado. La configuración destinada a los mercados de la región entrega 156 CV y 270 Nm de torque, mientras que en los países donde se ofrece con Flex Fuel alcanza 160 CV.

Esta pickup ofrece las comodidades de un SUV, según la automotriz

El motor puede combinarse con una caja manual de seis velocidades o con una automática de seis marchas de doble embrague húmedo. Esta última utiliza un selector electrónico de marchas (e-shifter) y forma parte de la transmisión EDC (Efficiency Dual Clutch). Además, Renault confirmó que la plataforma RGMP sobre la que está desarrollada la Niagara servirá como base para una futura motorización híbrida.

Puertas adentro, busca acercar la experiencia de una pickup a la de un SUV, como se mencionó previamente. El tablero reúne una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas junto con un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas. También incorpora un selector electrónico de marchas y cargador inalámbrico para smartphones.

Incorpora el sistema multimedia OpenR Link con Google integrado

Dependiendo de la versión, el habitáculo puede incorporar un tablero con acabado negro en distintas piezas y iluminación ambiental LED con hasta 48 colores. El asiento del conductor, por su parte, puede contar con regulación eléctrica, mientras que el asiento trasero se reclina 25 grados para mejorar el espacio para la cabeza y el confort durante los viajes largos.

La habitabilidad es otro de los puntos destacados por la firma del rombo: ofrece 200 milímetros de espacio para las rodillas en las plazas traseras, una cifra que la marca señala como la mejor de su clase. Además, detrás de la segunda fila existe un compartimento de almacenamiento de 36 litros.

Detrás de la segunda fila se ubica un compartimento de almacenamiento con una capacidad de 36 litros

En materia de conectividad, la Niagara incorpora el sistema multimedia OpenR Link con Google integrado, compatible con Android Auto y Apple CarPlay tanto de manera inalámbrica como mediante cable. También cuenta con Google Maps, Google Play y asistente de voz.

A esto se suma Google Gemini, el asistente conversacional basado en inteligencia artificial que permite mantener conversaciones naturales y realizar tareas más complejas que las disponibles con un asistente de voz convencional.

En cuanto a seguridad, la Niagara equipa distintas ayudas a la conducción, entre ellas se encuentran el control de crucero adaptativo con Stop & Go, alerta de salida de carril, asistencia de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito, alerta de somnolencia y atención del conductor, frenado automático de emergencia y alerta de punto ciego.

También incorpora sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de marcha atrás y, según la versión, cámara panorámica de 360°, una novedad dentro de este segmento. A esto se suma la posibilidad de contar con estacionamiento manos libres, alerta de tráfico cruzado trasero, frenado automático de emergencia en reversa y alerta de salida segura para los ocupantes.

Renault todavía no difundió las versiones ni los precios.