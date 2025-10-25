AGRADECIMIENTOS

† CONTARELLI de RUBINSTEIN, Nilda. - El señor Bernardo Rubinstein y familia agradecen, en nombre de su madre, la atención y compañía que le brindaron con tanto cariño y dedicación los Dres. Daniel Santos, Célica Irrazábal, Raquel Canevaro y el cuerpo de secretarias de dirección del Instituto Alexander Fleming, acompañándola con amor, en el último tramo de su vida.

