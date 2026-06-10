IRSA desembarca en Mar del Plata, con la compra del histórico shopping Los Gallegos

IRSA concretó su desembarco en Mar del Plata con la incorporación del shopping Los Gallegos, uno de los centros comerciales más emblemáticos de la ciudad balnearia. La operación forma parte de la estrategia de expansión que viene llevando adelante el principal operador de centros comerciales del país y contempla inversiones por más de US$20 millones destinadas a modernizar el complejo y fortalecer su propuesta comercial.

Ubicado en pleno centro marplatense, Los Gallegos cuenta con 10.000 metros cuadrados de superficie comercial, 77 locales y recibe cerca de ocho millones de visitantes por año. Durante la temporada de verano, el flujo de público puede alcanzar los 900.000 visitantes mensuales, lo que lo convierte en uno de los polos comerciales más relevantes de la ciudad.

La historia de Los Gallegos está estrechamente ligada al desarrollo de Mar del Plata. El edificio nació como una tradicional tienda departamental y, tras una profunda reconversión, fue transformado en shopping en 1994. Con el tiempo se consolidó como uno de los puntos de encuentro más reconocidos de la ciudad y fue declarado “sitio de interés turístico” por el Concejo Deliberante local.

Desde la compañía compradora señalaron que el objetivo será preservar la identidad histórica y arquitectónica del edificio mientras se avanza en un proceso de actualización comercial y mejora de la experiencia de los visitantes.

“Mar del Plata es una ciudad muy importante para nosotros y hacía muchos años que buscábamos la oportunidad adecuada para formar parte de ella. Nos entusiasma dar ese paso con Los Gallegos, un espacio con una identidad muy fuerte y un vínculo profundo con la comunidad”, afirmó Jorge Cruces, CIO de IRSA.

Las Gallegos Mar del Plata

La operación se inscribe en una etapa de crecimiento para el negocio de centros comerciales de la compañía. En los últimos años, IRSA reforzó su presencia en el Gran Buenos Aires y el interior bonaerense mediante la incorporación de activos en Avellaneda, Malvinas Argentinas, Haedo y La Plata, consolidando una estrategia enfocada en formatos de proximidad y mercados regionales con potencial de crecimiento.

Con el desembarco en Mar del Plata, IRSA amplía una cartera que incluye algunos de los principales centros comerciales de la Argentina, entre ellos Alto Palermo, Abasto Shopping, Dot Baires Shopping, Patio Bullrich, Alto Rosario y Mendoza Plaza Shopping.

Para el grupo que lidera Eduardo Elsztain, la operación también representa una nueva apuesta por el negocio de los centros comerciales físicos. Tras años marcados por el crecimiento del comercio electrónico, los operadores del sector destacan la capacidad de los shoppings para transformarse en espacios de experiencias, gastronomía, entretenimiento y servicios, más allá de la compra tradicional.