Tras la maniobra de Adorni, la oposición eleva las críticas y pide excluir a los funcionarios de la ley de Inocencia Fiscal

La estrategia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, de solicitar su incorporación al régimen simplificado del impuesto a las ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal motivó críticas opositoras que, incluso, derivaron en la presentación de un proyecto para excluir de esa normativa a funcionarios, jueces y rectores, entre otros.

El diputado nacional Esteban Paulón (Santa Fe-Provincias Unidas) presentó en la Cámara baja un proyecto que contrarrestaría la estrategia que puso en marcha Adorni con su pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El legislador opositor propone reformar el artículo 38 de la Ley Nº27.299 (Régimen de Inocencia Fiscal) para que queden excluidos funcionarios, magistrados, legisladores, entre otros.

El listado de personas que quedarían excluidas de la normativa a la que pidió plegarse Adorni son el “Presidente, vicepresidente, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal”, legisladores nacionales, provinciales y concejales, “jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Además, la iniciativa excluye a los “cónyuges y convivientes” de todos los apartados del régimen por los cargos que ostentan, entre los que también figuran decanos y rectores universitarios, y magistrados.

UN LÍMITE A LA AVIVADA DE LOS ADORNIS

QUE SE TERMINE LA JODA LIBERTARIA



El régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven los fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública.

Por ello presenté un proyecto para excluir de este régimen a… pic.twitter.com/DK8GuqSANl — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) June 10, 2026

“Un límite a la avivada de los Adornis. Que se termine la joda libertaria. El régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven los fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública. Por ello, presenté un proyecto para excluir de este régimen a los poderes del Estado y sus familiares directos desde dos años antes de ingresar a la función pública. No más Bettinas ni Manueles”, escribió Paulón en su cuenta de la red social X.

El diputado Maximiliano Ferraro (Ciudad de Buenos Aires-Coalición Cívica) consideró que la normativa está hecha a medida de personas con poder. “Estamos con leyes con nombre y apellido que ya beneficiaron a un personaje como Lázaro Báez y que ahora estarían beneficiando a la esposa de Adorni para encubrir”, dijo Ferraro a Radio Rivadavia. En marzo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 sobreseyó parcialmente a Báez y a otras 11 personas acusadas de evasión en Austral Construcciones, al aplicarle la Ley de Inocencia Fiscal (que benefició a los acusados del 81% de las causas del fuero penal económico al elevar los montos punibles por presunta evasión).

Armar leyes a medida para blanquear plata negra es de manual y muy berreta. Resultaron ser la “nueva casta”, haciendo exactamente lo mismo que el kirchnerismo. Podrán apretar periodistas y pasear por París con jueces cómplices, pero de la condena social no se van a salvar. pic.twitter.com/ympUxoCjfF — Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) June 10, 2026

En un mensaje vía redes sociales, el diputado nacional Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires-Provincias Unidas) dijo que Adorni busca valerse de una ley que configura “un blanqueo a medida de los más ricos” y recordó una nota que le hicieron en la que dijo estar “seguro” de que el jefe de Gabinete y su esposa se adherirían a la norma. “Ayer en Cenital dije que estaba seguro de que Adorni o su mujer iban a inscribirse al régimen de inocencia fiscal. No terminó el programa y ya teníamos la noticia. Es un blanqueo a medida de los más ricos: te perdonan el pasado y no miran de dónde salió el patrimonio. ¡Qué la inocencia te valga, Manuel!“, escribió Lousteau en su cuenta de la red social Facebook.

El diputado opositor Leiva desafió a Adorni cuando el jefe de Gabinete asistió al Congreso Santiago Filipuzzi

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, cuestionó la decisión de Adorni y consideró que el jefe de Gabinete no puede exponer su Declaración Jurada. “La honestidad no se pregona, se demuestra: si no tenés nada para esconder, andá y presentá la declaración jurada, si no tenés nada que esconder no te metas en la Ley de Inocencia fiscal. Tiene que cumplir con lo que dijeron que era terminar con la casta y con los privilegios, y hoy tenemos un jefe de Gabinete que no puede mostrar su declaración jurada”, afirmó Chiarella.

Leonel Chiarella, titular de la UCR Prensa UCR

El diputado radical Pablo Juliano destacó que Adorni no es el único funcionario del gobierno de La Libertad Avanza que pide acogerse al nuevo régimen. “Adorni, la esposa, [Federico] Sturzenegger, la lista va a seguir. Todos se acogen a la mal llamada ‘Inocencia Fiscal’. Confirman que nos gobierna una manga de evasores y que mientras la gente se preparaba para Navidad aprobaron una ley hecha a medida de su impunidad. Aclaración: nuestro bloque se opuso porque este ‘perdón’ fiscal va a beneficiar narcos y lavadores de dinero. La Argentina de Milei está diseñada para negocios turbios”, escribió Juliano en su cuenta de la red social X.

Adorni, la esposa, Sturzenegger, la lista va a seguir. Todos se acogen a la mal llamada "Inocencia Fiscal". Confirman que nos gobierna una manga de evasores y que mientras la gente se preparaba para Navidad aprobaron una ley hecha a medida de su impunidad.



Aclaración: nuestro… — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) June 10, 2026

La extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, puso énfasis en el origen de los fondos que componen el patrimonio de Adorni. “El caso Adorni no es un problema de evasión fiscal. El régimen de inocencia fiscal existe, y aun los funcionarios públicos pueden acogerse a él. Pero, en el caso de Adorni, el crecimiento patrimonial exponencial de él y su mujer ocurre desde que asumió la función pública. No son ingresos privados que no declaró antes, son ingresos generados mientras ejerce un cargo público. Y eso no lo puede legitimar ningún régimen fiscal, porque la pregunta es inevitable: ¿De dónde viene ese dinero, si el único cambio relevante en su vida es que hoy trabaja en el Estado?“, recriminó Talerico.

El diputado nacional Nicolás Trotta Santiago Filipuzzi

Para el exministro de Educación nacional y actual diputado, Nicolás Trotta (Ciudad de Buenos Aires-Unión por la Patria). “La inocencia fiscal del Gobierno no resuelve la inocencia penal de Adorni”, subrayó Trotta. “Resulta cuanto menos llamativo que uno de los principales impulsores de la llamada ‘inocencia fiscal’ sea hoy quien debe explicar inconsistencias en su propia declaración jurada. Mientras millones de argentinos cumplen con sus obligaciones y hacen un enorme esfuerzo para sostenerse en medio de la crisis, el oscuro jefe de Gabinete parece intentar ordenar con matemática creativa lo que debería explicar con absoluta transparencia. Los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas de manera clara, completa y verificable”, completó el diputado peronista.

El diputado nacional Itai Hagman (Ciudad de Buenos Aires-Unión por la Patria) recordó un fragmento de una conferencia de prensa en la que Adorni se refería al nuevo régimen fiscal y señalaba: “Con el nuevo esquema, lo tuyo es tuyo. Tus dólares, tu decisión”.

“Con el nuevo esquema, lo tuyo es tuyo. Tus dólares, tu decisión". El tipo hablaba para el living de su casa. https://t.co/2d2RZP4vnu pic.twitter.com/GBoaP9oXES — Itai Hagman (@ItaiHagman) June 10, 2026

En Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri, por ahora hay silencio en las redes.

El exlegislador porteño Hernán Reyes (Coalición Cívica) sostuvo que Adorni busca beneficiarse de una ley impulsada por su propio gobierno que buscaba atraer inversiones. “Adorni me produce un profundo asco moral. Se sirve de la ley de inocencia fiscal, que él mismo promovió, para no rendir cuentas sobre su millones. La presentaron como una herramienta para fomentar inversiones. La terminan usando para garantizarse impunidad a sí mismos y proteger sus privilegios”, opinó Reyes.