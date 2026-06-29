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OJEA QUINTANA, Julio María,
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LA NACION
AGRADECIMIENTOS
✝ OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - A un mes de su partida a la Casa del Padre, su mujer, sus hijos y sus nietos agradecen las oraciones y el infinito acompañamiento recibido.
Aviso publicado en la edición impresa
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