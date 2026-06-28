El Alpine traiciona a Colapinto en la largada: de puntuar en Barcelona a complicarse en Austria

SPIELBERG, Austria.– George Russell no sólo ganó el Gran Premio de Austria 2026, sino que recuperó un buen nivel de autoestima porque nadie pudo atacarlo desde la primera vuelta, convirtiendo en victoria su pole del sábado. Ni Max Verstappen —que en otra carrera “a lo Max” pasó de la quinta posición de largada a la de escolta— ni el líder del certamen, Kimi Antonelli, que cometió algunos errores en los primeros metros, pudo entrar en la batalla, debiendo conformarse con cerrar el podio después de superar a las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Una verdadera debacle para los vehículos italianos.

Ahora, George marcha 40 puntos por detrás de su compañero, pero todavía falta mucho y el campeonato sigue muy vivo, aunque será un milagro que algún otro constructor le arrebate el título a un piloto de Mercedes.

El podio de Austria, compuesto por George Russell, Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli Clive Rose - Getty Images Europe

Mientras Mercedes sale fortalecida —ya lleva siete victorias de ocho carreras—, Alpine regresa a su sede en Inglaterra bastante desilusionada: Pierre Gasly perdió al final su 11ª posición de largada para acabar 13º, en tanto que Franco Colapinto, que sufrió una mala largada con falta de potencia, quedó último y luchó muy bien para recuperarse y finalizar 15º.

De Cataluña a Spielberg pasaron dos semanas y la alegría de Alpine —con Pierre Gasly sexto y Colapinto octavo en pista, aunque décimo por sanción— se evaporó en el calor del Red Bull Ring. Gasly no pudo realmente atacar a ambos Audi, que cerraron el día con Gabriel Bortoleto 11º y Nico Hülkenberg 12º. Los coches germano-suizos ya llevan motores y chasis mejorados. Y además, ni siquiera con un telescopio pudo Pierre enfocar a las dos Racing Bulls, con Liam Lawson 9º y Arvid Lindblad 10º.

Decepcionados quedaron también los dos pilotos de McLaren y los de Ferrari. Sin mejoras aerodinámicas reseñables —que sí las tuvo el RB22 de Max— Oscar Piastri acababa a casi 20 segundos por detrás del ganador, una amplia diferencia tratándose de un circuito relativamente corto. Y Lewis Hamilton, tras enfrascarse en una batalla con Verstappen cuando el neerlandés avanzaba desde la tercera fila de largada, tampoco podía sentirse satisfecho. Por momentos, esa batalla se pareció a la que sostuvieron en 2021, pero esta vez sin topetazos —eso sí— con varios barridos de pista para echar, como veteranos zorros viejos, al rival hacia la parte externa del asfalto.

Ferrari había traído su nuevo motor mejorado y su chasis considerado como el mejor con agarre de tipo mecánico, pero que esta vez fue apenas una sombra de aquel que en Cataluña le había dado al veterano inglés de 40 años su primera victoria vestido de rojo. Lewis acababa quinto y Leclerc, cuarto.

Los Alpine, complicados

A Franco se le complicó la carrera desde el vamos. Ambos Alpine arrancaban con neumáticos medios, la elección mayoritaria; no había estrategia dividida del equipo. Cuando las luces de largada se apagaron, Franco se quedó sin empuje en el motor y lo pasaron los dos Williams antes de la primera curva; y después, otra vez con muy mala aceleración, lo adelantaron ambos Cadillac y el Aston Martin de Fernando Alonso. Era el último. Iba a tener que remar fuerte. Al final dejaba atrás al Aston Martin en la vuelta 49.

Franco hizo durar bastante su primer compuesto, el medio. Gasly había parado por primera vez en el giro 14°, pero aguantó hasta la 21ª vuelta. Calzaba compuesto duro, pero se perdía el Virtual Safety Car de la vuelta 25, propiciado por el Williams de Carlos Sainz cuando se detenía en la pista. Casi todos habían parado ya, menos Oliver Bearman, que se vio muy beneficiado con un ahorro de en torno a 10 segundos, y eso fue fundamental para que el inglés terminara a la larga por delante de Franco, por solo 3 segundos.

Franco Colapinto y un fin de semana opaco con Alpine en Austria Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

A partir de ahí su misión era atacar al Haas de Esteban Ocon. Por dos veces en la secuencia de paradas iba a desalojar al francés: primero en la vuelta 35 y después en la 54, con una muy buena maniobra por el interior de la difícil curva 3. El ritmo de su Alpine era claramente superior al del Haas de Ocon.

Los Haas, una pesadilla

Otra historia sería el duelo con el Haas de Bearman. Franco, con el mismo compuesto medio, era marginalmente más rápido que el británico en las últimas 10 vueltas de la carrera y se acercaba hasta los 2,7 segundos, debiendo conformarse con esa 15ª posición final. Esta última parte de la carrera del argentino sugiere que, de no haberse quedado sin potencia en esa primera vuelta, también él, como Pierre, habría superado al Haas más rápido.

Gasly iba a pasarlo a Bearman para quedar 13º en la vuelta 43. El francés instaló un compuesto blando en la ronda 52 y aceleradamente comenzó a descontar tiempo al Audi de Nico Hülkenberg. El alemán iba a aguantar y Pierre casi llega a pasarlo, pero quedaba a 767 milésimas al bajarse la bandera a cuadros. Más adelante, el Audi de Gabriel Bortoleto era inalcanzable, logrando la 11ª posición a casi nueve segundos del compañero de Colapinto.

Franco no parecía preocupado ni abatido después de la carrera; quizás algo resignado, aunque conforme: “Me empezaron a pasar todos… Largué y me quedé sin potencia, me empezaron a pasar, se recuperó un poco, después salí de la uno y se quedó otra vez, me volvieron a pasar todos, quedé 22º… Nos quedamos sin boost. Fue un fin de semana difícil con el motor y con la parte eléctrica, que costó un poco más que otro fin de semana. Siempre tenemos una buena largada, es nuestro fuerte; reaccioné bien, hice unos primeros dos o tres metros y después se quedó parado el auto”.

Franco Colapinto y la firma de autógrafos antes de la carrera; momento de revisión con miras al Gran Premio de Silverstone Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Pierre Gasly ampliaba sobre las deficiencias de los A526 este fin de semana: “Hay bastante que tenemos que entender después de esa carrera, probablemente la más dura de la temporada. Fue difícil en términos de agarre y balance del auto, y hubo una degradación muy alta. Tuve que hacer tres paradas porque los neumáticos se desgastaban muy rápido. La carrera no empezó de la mejor manera, con un problema de potencia en las rectas. Perdimos posiciones y después estuvimos en tráfico pero igual, aun con el camino despejado, tampoco teníamos ritmo y, como dije, demasiado desgaste (de neumáticos)”.

Alpine se va de Spielberg sin cosecha y pierde tres unidades de la ventaja sobre Racing Bulls, que ahora es de 13 puntos en la tabla de constructores. Se complica la defensa de la ansiada quinta posición. Los Audi y algún Haas ya aparecen molestando más de la cuenta, y el patrón Flavio Briatore dará seguramente un puñetazo sobre la mesa de su oficina en Enstone, cerca de Silverstone, donde se correrá el próximo domingo.

Flavio Briatore ya analiza lo ocurrido en Austria, tras el 13° puesto de Gasly el 15° de Colapinto Fatima Shbair - AP

En clasificación, los Racing Bulls ya superan claramente a los Alpine, y en ritmo de carrera, de no mediar anomalías, también. Lawson era de promedio entre 3 y 5 décimas más rápido que Gasly con el mismo compuesto y desgastes similares.

Al comenzar la temporada, la diferencia de los Alpine respecto del mejor Mercedes en Australia y Japón se situaba en clasificación en un segundo o poco más. En Austria, Gasly quedó a medio segundo de Antonelli en la Q2. Avanzaron los coches de Enstone con las más recientes modificaciones, pero no son suficientes y, peor aún, el rendimiento —tanto en clasificación como en carrera— sigue siendo muy fluctuante. Como suele decir Colapinto: hay que trabajar mucho para procurar entender.