¿Hubo arreglo? Las cámaras captaron el reclamo de los jugadores de Austria cuando marcó el 3-2 Argelia

Las especulaciones están sobrevolando la Copa del Mundo. La primera etapa cerró con uno de los partidos más particulares del torneo. El empate 3-3 entre Argelia y Austria no solo definió el del Grupo J sino que también provocó una ola de sospechas, especialmente porque el resultado terminó clasificando a ambas selecciones para los 16avos de final y dejó afuera de la competencia a Irán.

La controversia resultó inevitable por un antecedente en que los dos equipos fueron protagonista con diferentes situaciones. Es que en España 1982, Austria y Alemania Federal protagonizaron el recordado “Pacto de Gijón”, un partido señalado por la falta de intensidad que eliminó precisamente a Argelia. Aquel episodio fue tan polémico que llevó a FIFA a modificar el reglamento para que los últimos partidos de cada grupo se disputen de manera simultánea.

👀¿HABÍA PACTO entre ARGELIA y AUSTRIA por el EMPATE y que pasen ambos?pic.twitter.com/eBDiaRobrg

➡️Después del 3-2 de Mahrez al minuto 90+3', todo el banco de Austria que estaba quedando eliminado fue a reclamar a los argelinos el gol que rompía con ese acuerdo.



👀Luego, hubo… — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) June 28, 2026

No existe ninguna prueba acerca de un posible pacto entre Austria y Argelia, aunque el desarrollo del partido disputado este sábado alimentó las especulaciones. Es que las dos selecciones sabían que un empate les permitía avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que un ganador dejaba fuera al perdedor y le abría la puerta a Irán para clasificarse como uno de los mejores terceros.

Las sospechas se potenciaron cuando el partido estaba empatado 2-2 y ambos equipos redujeron la intensidad del desarrollo. Argelia controló la pelota durante varios minutos, mientras Austria prácticamente dejó de presionar.

Sin embargo, sobre el desenlace del encuentro comenzó a desatarse algunas escenas que magnificaron las suspicacias, porque Riyad Mahrez marcó el 3-2 para Argelia en el tiempo agregado, un resultado que modificaba por completo las clasificaciones y dejaba a Austria eliminada. Apenas unos minutos después, Saša Kalajdžić apareció para poner el 3-3 definitivo, un gol que terminó por darles el pasaporte a ambos equipos.

En esta oportunidad, las sospechas resultaron inevitables, incluso porque las cámaras captaron algunos gestos entre los dos bancos de los suplentes, cuando marcó el gol Argelia. Es más, varios de los jugadores de Austria le reclamaron a los rivales por el gol marcado por Mahrez.

El resumen de Jordania vs. Argelia

Tras el partido, tanto Ralf Rangnick como Vladimir Petković rechazaron de forma tajante cualquier insinuación de un arreglo. El técnico de Austria explicó que el desarrollo del encuentro demostraba justamente lo contrario: “Con un 3-3 y lo que ocurrió en los últimos minutos, nadie puede pensar que hubo un resultado pactado. Si alguien me hubiera dicho qué esto iba a suceder le hubiera dicho que estaba loco. Estoy aliviado y feliz. El vestuario es una locura absoluta. He sido entrenador durante muchos años y nunca había vivido un partido así“. Incluso, admitió sentir empatía por la eliminación de Irán: “Lo lamentamos porque Irán merecía continuar, pero estas son las reglas“.

El seleccionador argelino, Vladimir Petković, aseguró que su equipo siempre buscó ganar el encuentro: “Mi intención siempre fue salir a ganar. Es cierto que hubo unos 15 minutos de mucha cautela por parte de ambos equipos, pero eso no significa que alguien quisiera empatar. Esto no era una falta de ganas o de querer perder sino de ver cómo actuaba el rival e intentar entender como dañarles. El 3-3 habla por sí solo”.