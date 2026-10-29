AGRADECIMIENTOS

✝ PERICÁS, Pedro Carlos A., Dr. - Su hijo Santiago agradece a su única familia Pericás Marinucci y Mareh, la de sus hijos Kathy y Martín Pericás Aguirre Saravia, a sus amigos, vecinos, profesionales médicos que lo asistieron, abogados, colaboradores, asistentes y pacientes, su incondicionalidad y sinceras condolencias.

Avisos fúnebres

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