La empresa de vuelos privados que trasladó a Bolsonaro es parte de la investigación judicial por corrupción en la Agencia de Discapacidad

El traslado del excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro desde la Argentina hacia Estados Unidos puso otra vez en primera plana a la empresa Baires Fly. La compañía de vuelos privados, en el último mes, también se había encargado del viaje del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y volvió a aparecer en resoluciones judiciales del caso Andis, donde se investiga si un broker utilizó facturas a nombre de dicha sociedad para lavar dinero de los presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Migraciones Argentina explicó la “ingeniería” que empleó Bolsonaro y su familia para salir de Brasil, llegar al país y desde Misiones emprender vuelo rumbo a Estados Unidos. Con un tuit publicado a las 2:01 de la madrugada de este miércoles, el organismo negó que hubieran impedimentos legales para que el excandidato presidencial ingresara al país y sumó información sobre su periplo: “Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”. Es decir, mencionó a la empresa y uno de los destinos del vuelo.

Baires Fly es una de las empresas más importantes en el mercado de los vuelos privados, ya sea tipo ejecutivos o sanitarios. Este es un negocio que siempre se rigió por reglas como la discreción, pese a que fácilmente se puede rastrear los movimientos de un avión. Sin embargo, eso no permite conocer quiénes son los pasajeros y cuáles son los planes de vuelo. La empresa señala en su sitio web: “Privacidad total. Tus datos y tus movimientos quedan entre vos y nosotros”. En este caso, Migraciones publicó los nombres de los tripulantes con los otros datos ya mencionados.

Flavio Bolsonaro al arribar hoy a Miami Marta Lavandier - AP

Luis Grande es el fundador y director suplente de la compañía, que tiene actualmente como presidenta a Marcela Mabel Racana.

Esta empresa ha trasladado a expresidentes, gobernadores y famosos. Uno de los últimos casos conocidos, distinto al de Bolsonaro, es el del presidente de la AFA, Claudio Tapia. Para dirigirse a Paraguay voló en un Lear Jet 60, matrícula LV-JQQ de la empresa. Y luego recaló en Zurich, Suiza, donde participó de un evento de la FIFA. En aquella oportunidad, Tapia tuvo que informar el viaje ante el juez Diego Amarante, que lo procesó por apropiación de tributos. En esa presentación dijo que estaría en Paraguay y Suiza, con fecha de regreso el 17 de este mes.

La trama Andis

Baires Fly también aparece en el expediente que investiga una presunta asociación ilícita y lavado de dinero a partir de las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fuentes con conocimiento del caso indicaron que la empresa no está dentro de las acusadas. Sin embargo, la Justicia obtuvo facturas de vuelo a las firmas sospechadas de haber vendido al Estado con sobreprecio supuestamente utilizadas para respaldar transferencias.

Una de las facturas investigadas en el caso Andis

“El proyecto contabiliza esas operaciones en $1.097.248.516″, incluyó el juez Ariel Lijo en el procesamiento que firmó el 16 de octubre. Esa es la cifra que estimó se canalizó a través de las facturas a contratistas de Andis. En la resolución no dirigió su medida a la empresa, sino a un broker aeronáutico: Sergio Mastropietro, quien está procesado. Fuentes de la empresa indicaron que esta persona “no tiene nada que ver” con la compañía.

Las sospecha contra este broker se basa en los contactos que, según la Justicia, mantuvo con Miguel Ángel Calvete. El texto de procesamiento habla de un “circuito de facturaciones cruzadas” y menciona que Mastropietro supuestamente “intervino personalmente” en la producción de facturas con el nombre de Baires Fly para respaldar transferencias.

El texto de procesamiento narra una secuencia desde el 25 de agosto del año pasado, cuatro días después que Spagnuolo dejara de ser el titular de Andis. “Serginho …Nos manejamos por este", inicia el diálogo que la Justicia atribuyó a Calvete y Mastropietro.

Dos días después, supuestamente Mastropietro le envió datos bancarios de una cuenta atribuida a Baires Fly.

Captura de un mensaje que, según la Justicia, Mastropietro le envió a Calvete con datos bancarios de Baires Fly

El 9 de septiembre de 2025, según el documento judicial, le escribió “Avisame cuando hayas enviado” y Calvete contestó “Serginhio a partir de mañana empiezan a mandar todo, así que tranca”.

Al día siguiente, Calvete le remitió comprobantes de transferencias y luego Mastropietro le pasó tres facturas con el concepto “compra de kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa”, tal como contabilizó la Justicia. Fuentes al tanto de la situación de Mastropietro negaron que haya participado de una operación de “blanqueo” al argumentar que “el dinero salió de una cuenta blanca de banco a otra cuenta blanca de banco”.

El texto judicial utilizó de ejemplos a facturas emitidas a proveedores de Andis como Probock y Prolite, que acumularon $311 millones por “kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa”.

Una de las personas detrás de Prolite y Probock, Christian Sagues, señaló a la Justicia que Calvete lo asistía en gestiones vinculadas a Andis y que le cobraba un honorario del 10% sobre las adjudicaciones. A propósito de las facturas, indicó que se las acercó este mismo intermediario como consecuencia de dicha relación.