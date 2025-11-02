1
Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios
✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios ZIMERMAN de ZALATNIK, Nélida, Z.L. HENDLER, Noberto, Z.L. KATZKY, Juan, Z.L. JODARA, Moisés, Z.L. MAMRUTT, Salomón, Z.L. JAIAT de ILLARRAGA, Felisa, Z.L. SOIFER, Jorge, Z.L. GITELMAN de MINOND, Aida, Z.L. MERMELSTEIN, Mario, Z.L. JMELNITSKY de APTER, Olga, Z.L. KAPLAN, Carlos, Z.L. HAMMERSCHLAG, Alberto, Z.L. OGLY, Daniel, Z.L. HAAR, Ernesto, Z.L. PRYPSZTEJN, Isaac, Z.L. ISMAN, Pablo, Z.L. KLEIN, Enrique, Z.L. KRASNOPOL, Mario, Z.L. HONIKSZTOK de BOCLIN, Genedel, Z.L. FABREGAS, Sergio, Z.L.
