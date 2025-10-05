LA NACION

Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios ROITMAN, Rafael, Z.L. KLEINERMAN de MONTERO, Lucila, Z.L. SLOBODIANIK, Jorge, Z.L. KOVALSKY, Marcos, Z.L. GRINZPAN de MONCARZ, Estela, Z.L. TENENBAUM, Felipe, Z.L. ZASELSKY, Rene, Z.L. ABADI de EPSTEIN, Raquel, Z.L. CHODOS de WELLER, Noemí, Z.L. MARKUS, Bernardo, Z.L. FINKELSTEIN de CUCIEN, Eva, Z.L. FREINQUEL, Carlos, Z.L. MESERI de SILVEIRA, Inés, Z.L. MIZRAHI, Carina, Z.L. MESCHENGIESER, Manuel, Z.L. AIZEN, Norberto, Z.L. ROZENVASER de BLUMENKRANC, Berta, Z.L. SZEFTEL de NUDEL, Martha, Z.L. YANANI de BELENKY, Paulina, Z.L. LEWIN, Jaime, Z.L. GATTER, Norma, Z.L. WEISBRAUN, Daniel, Z.L. LERMAN, Bernardo, Z.L. LEWIN, Jaime, Z.L. DOMBIAK, Jaime, Z.L. BASON, Zamir, Z.L.

