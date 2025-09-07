LA NACION

Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios

Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios OIZEROVICH de STEIMBERG, María, Z.L. MITILMON, Alberto, Z.L. KATZENELSON de VAINSTEIN, María, Z.L. MILEWICZ de SZULMAN, Viviana, Z.L. LEVIN de SMALINSKY, Paulina, Z.L. OSTROWICZ, Mario, Z.L. DAVAROFF, Ramón, Z.L. CABULI, Carlos, Z.L. JUÁREZ, Gabriel, Z.L. BIELAWIN, Bernardo, Z.L. SUED, Isaac, Z.L. HIRSCH de HIRSCHBEIN, Ana, Z.L. AISICOVICH de KRAKOBSKY, Cecilia, Z.L. CARDOSO de DAVID, Esther, Z.L. RUBINSTEIN de ESMAN, Clara, Z.L. SZWARC, Leonor, Z.L. HARARI, Daniel , Z.L. JURIS de SIMON, Jacqueline, Z.L. ROLNIK de SERBER, Lidia, Z.L. CAMEN de WISNIA, Silvina, Z.L. SUCKEWER, Marcos, Z.L. COHEN, Alicia, Z.L. SUTOVSKY de PESIS, Eugenia, Z.L. SKLADNIK, Marcos, Z.L.

