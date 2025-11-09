LA NACION

Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios ABAS de VERNIK, Rosa, Z.L. SCHEDROVITZKY de BILIK, Clara, Z.L. SLATMAN de GOLDBAUM, Margarita, Z.L. SAAL de NISSIN, Raquel, Z.L. DENENBERG de BERMAN, Noemí, Z.L. GLATSTEIN, Adolfo, Z.L. POLIAK, Alejandro, Z.L. BORENSZTEIN, Jorge, Z.L. DIDIA, Lázaro, Z.L. LEWI de RAJSFUS, Dora, Z.L. RASCOVSKY de POLACK, Julieta, Z.L. BERENBAUM, Alberto, Z.L. KRANZ, Danielle, Z.L. SCHAMMAH, Ezra, Z.L. STIVELMAN de AISENBERG, María, Z.L. SATZ de KUSNIER, Clara, Z.L. SHAYO de SHAYO, Rose, Z.L. SCHAPIRA de DAVIDOVICH, Celia, Z.L. MORTVIN de GOLDFARB, Isabel, Z.L. KUJAWSKI, Manuel, Z.L.

