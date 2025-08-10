LA NACION

Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios

LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

DESTACADOS

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios Benjamín RIBAK Z.L. Sara SZKLAR de RASZER Z.L. Manuel COGUT Z.L. Víctor ATACH Z.L. Mirta TALKOWSKI de ESTRIN Z.L. Norma GERSZHORN DERGIER de GRAUER Z.L. Luis KORJ Z.L. Carlos PODVAMINSKY Z.L. Tomás LICHTMANN Z.L. María IANCO de SAIDMAN Z.L. Daniela JEDVABNIK de WILAMOVSKY Z.L. Juana ZILBERSTEIN de FRYDMAN Z.L. Julio MELNITZKY Z.L. María ZURKOWSKI Z.L. Sergio JUNOVICH Z.L. Alberto ZLOTNIK Z.L. Beatriz LINHARDT de KESSELMAN Z.L.

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios Ana BENJAMIN Z.L. Daniel BARI Z.L. Berta CYMERMAN de ZABOTINSKY Z.L. Raúl KAHANOVSKY Z.L. Jorge KLEIMAN Z.L. Marcelo WEISMAN Z.L. Catalina WOLKOWISKI Z.L. Gregorio CEJG Z.L. Raquel LEVIN de GUTMAN Z.L. Alicia WEISMAN de KLEINER Z.L. Fanny SZEID de NUDEL Z.L. Moisés CHURBA Z.L. Efraim AZAR Z.L. Luis KOSS Z.L. Ernesto SCHISTERMAN Z.L. Héctor SAKKAL Z.L. Juana SIEGEL de CAHN Z.L.

LA NACION
